Житель Новосибирска получил срок за стрельбу в девушек после отказа в знакомстве

Житель Новосибирска приговорен к 2,5 года за стрельбу по девушкам в кафе

Tекст: Мария Иванова

Мужчина получил реальный срок за стрельбу в двух девушек в кафе-баре, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в феврале 2026 года. Подсудимый подошел к девушкам, чтобы познакомиться, но получил отказ. После этого он достал травматический пистолет и выстрелил потерпевшим в ноги не менее трех раз, угрожая им расправой.

Суд признал мужчину виновным в хулиганстве с применением оружия и назначил наказание в виде 2,5 года колонии общего режима. Кроме того, осужденный должен выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд в Ростовской области арестовал жителя Волгодонска, устроившего стрельбу на улице.

В июле полиция задержала подростка в Новосибирске, стрелявшего в женщину.