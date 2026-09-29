Манул Тимофей из Московского зоопарка начал осеннюю зажировку

Мэрия Москвы: Манул Тимофей начал осеннюю зажировку и поправился до 5 кг

Tекст: Мария Иванова

В столичном зоосаде стартовал период осенней зажировки знаменитого палласова кота Тимофея, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

К концу сентября животное набрало вес до пяти килограммов, хотя его минимальный летний показатель составлял 3,7 килограмма.

Для поддержания охотничьих инстинктов манула зоологи прячут перепелок и грызунов в кустах и норах на территории вольера, а также подвешивают корм в бумажных пакетах. Это делает процесс поиска добычи увлекательным для животного. Специалисты строго контролируют рацион хищника: он получает до 300 граммов еды ежедневно, а один раз в неделю для него предусмотрен разгрузочный день.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова подчеркнула, что набор веса является естественным и крайне важным процессом для манулов. Накопленные запасы энергии позволят животному благополучно перенести морозы. Ожидается, что зажировка завершится в декабре, а с приходом холодов шерсть Тимофея станет еще более густой и пушистой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Московский зоопарк объявил о поиске невесты редкой крови для манула.

Осенью прошлого года Тимофей также начал набирать вес к зиме.

Летом прошлого года столичные зоологи объяснили похудение этого редкого хищника.