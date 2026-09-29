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    29 сентября 2026, 10:36 • Новости дня

    Греция призвала ускорить высылку нелегальных мигрантов из ЕС в Руанду

    Politico: Греция призвала высылать мигрантов из ЕС в третьи страны в 2027 году

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр миграции Греции Танос Плеврис заявил, что пять стран ЕС намерены со следующего года начать высылку мигрантов, которым отказано в убежище, в третьи страны, такие как Руанда.

    Группа европейских государств, включающая Данию, Австрию, Грецию, Германию и Нидерланды, планирует к первой половине 2027 года запустить пилотный проект по отправке отвергнутых просителей убежища в страны за пределами ЕС, пишет Politico.

    По словам Плевриса, к середине года, когда Греция возглавит Совет ЕС, механизм должен заработать в полном объеме. План не предполагает создание закрытых центров содержания в других странах: мигранты будут возвращаться либо на родину, либо в 지정된 возврата. Первой такой страной, по данным дипломатов ЕС, может стать Руанда, также обсуждаются Уганда и Узбекистан.

    Страны-участницы инициативы в настоящее время ведут переговоры с международными организациями для обеспечения соблюдения прав человека при депортации. Финансирование проекта также ляжет на плечи пяти стран.

    В четверг на встрече министров внутренних дел ЕС Плеврис представит план Греции по борьбе с экстренным миграционным давлением, который предусматривает временную приостановку приема заявок на убежище. Министр также отметил позитивное влияние жесткой миграционной политики Дональда Трампа на подходы в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава МВД ФРГ призвал к ускоренной высылке нелегалов с внешних границ ЕС. В пятницу Euractiv сообщил о планах Европы упростить выдворение мигрантов. Летом ЕС собрался высылать мигрантов в Узбекистан.

    29 сентября 2026, 12:49 • Новости дня
    Шесть богатых стран Евросоюза потребовали урезать бюджет объединения

    Politico: Германия и еще пять стран потребовали урезать бюджет ЕС на сотни миллиардов евро

    Шесть богатых стран Евросоюза потребовали урезать бюджет объединения
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Коалиция состоятельных стран Евросоюза потребовала радикально сократить следующий долгосрочный бюджет объединения.

    Лидеры Германии, Нидерландов, Австрии, Дании, Швеции и Финляндии призвали сократить проект следующего бюджета Евросоюза «на несколько сотен миллиардов евро», пишет Politico.

    Следующий семилетний многолетний финансовый план, который вступит в силу в 2028 году, регулирует расходы на различные нужды – от субсидий сельскому хозяйству до оборонных программ и выплат бедным регионам. Еврокомиссия предложила бюджет в размере почти 2 трлн евро. Однако многие страны – нетто-доноры, которые платят в бюджет больше, чем получают из него, хотят сократить свои взносы. Другие страны выступают за увеличение расходов.

    В письме шести стран отмечается, что они финансируют почти 40% всех взносов государств-членов ЕС. Они считают номинальное увеличение бюджета на 60% по сравнению с текущим «просто нереалистичным». Еврокомиссия планирует создать новые возможности для получения доходов за счет общеблоковых налогов, но это не устраивает более экономные страны.

    Ожидается, что председательствующая в Совете ЕС Ирландия представит новый проект бюджета с обновленными цифрами в ближайшие дни. Лидеры обсудят его на саммите в Брюсселе с 15 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Германия и пять других стран Евросоюза выдвинули ультиматум по бюджету блока. На прошлой неделе Еврокомиссия допустила сокращение помощи третьим странам на 40%. В начале прошлой недели государства Евросоюза отказались урезать ключевые расходы нового бюджета.

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    29 сентября 2026, 08:52 • Новости дня
    ЕС начал обсуждать меры экономии электроэнергии

    ЕС начал обсуждать меры экономии электроэнергии из-за риска потери топлива из США

    ЕС начал обсуждать меры экономии электроэнергии
    @ Francisco Seco/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ограничить экспорт американского дизельного топлива, что вынудило государства Евросоюза вернуться к рассмотрению мер снижения энергопотребления, отмечают СМИ.

    Страны Европы возвращаются к обсуждению экстренных мер экономии энергии, аналогичных тем, что вводились после начала полномасштабного конфликта на Украине. Поводом стали высокие цены, низкая заполненность газовых хранилищ и угроза ограничения экспорта американского дизельного топлива, пишет Politico.

    Уровень тревоги в Брюсселе вырос после того, как еврокомиссар по энергетике Йоргенсен разослал столицам государств письмо с призывом рассмотреть шаги по снижению энергопотребления. Для обсуждения ситуации министры энергетики Евросоюза собрались на неформальную встречу в Дублине, к которой также привлекли представителей Великобритании, Норвегии и Украины, отмечает РИА «Новости».

    Одновременно Координационная группа Евросоюза по нефти приступила к оценке возможных последствий в случае введения Соединенными Штатами запрета на экспорт. По данным Еврокомиссии, в настоящий момент конкретного дефицита дизельного топлива в объединении не наблюдается, однако зависимость от американских поставок остается высокой.

    После отказа от российских энергоресурсов доля США в европейском импорте сжиженного природного газа выросла до 63,2%, а нефти – до 18,8%. При этом доля российского газа за четыре года сократилась с 45% до 12%. В Москве неоднократно подчеркивали, что подобная политика наносит ущерб самой Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу еврокомиссар предрек европейским государствам самую суровую зиму из-за цен на энергоносители.

    На прошлой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил руководство объединения в игнорировании топливного кризиса.

    Летом Еврокомиссия пообещала защитить страны союза от последствий возможных решений американского президента.

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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    28 сентября 2026, 19:10 • Новости дня
    Эксперты «Валдая» заявили о возвращении роли государства и сильных лидеров в мировую политику

    Клуб «Валдай» представил доклад «Без паники: государство и ответственность за будущее»

    Ослабление международных институтов сопровождается усилением государств и ростом влияния отдельных лидеров, считают авторы ежегодного доклада клуба «Валдай». По их оценке, разрушение прежнего миропорядка не означает остановки развития, а государство остается главным инструментом защиты человека в условиях технологических перемен и международной нестабильности.

    Международный дискуссионный клуб «Валдай» представил ежегодный аналитический доклад «Без паники: государство и ответственность за будущее», говорится на сайте организации. В подготовке доклада участвовали программный директор клуба, профессор МГИМО Олег Барабанов; программный директор клуба, заместитель главного редактора сайта valdaiclub.com Антон Беспалов; программный директор клуба, научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев; директор по научной работе Фонда клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов; декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов и программный директор клуба, генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

    Презентация доклада состоялась в рамках XXIII ежегодного заседания клуба «Валдай», которое проходит с 28 сентября по 1 октября в Подмосковье. Тема заседания – «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

    Авторы начинают доклад с фразы «Бывают времена, о которых острословы говорят: «Раньше будущее было лучше», однако предлагают рассматривать происходящие перемены не как неизбежную катастрофу. В докладе говорится, что «кардинальные перемены на международной арене – не стихийное бедствие, а основание задуматься, почему прежние нормы перестали отвечать меняющимся задачам». В документе анализируются изменения международного порядка, влияние технологического развития, роль искусственного интеллекта, возвращение государства в качестве ключевого политического субъекта и усиление значения национального суверенитета.

    Отдельный раздел посвящен страхам, связанным с искусственным интеллектом. Авторы рассматривают не только опасения по поводу сокращения рабочих мест, но и более широкие общественно-политические последствия развития технологий. В докладе отмечается, что геополитическое соперничество переносится в сферу искусственного интеллекта, а государства стремятся контролировать правила функционирования нейросетей и данных, на которых они обучаются. По их мнению, это может привести к противоборству суверенных систем искусственного интеллекта. Разрушительные возможности таких цифровых участников, допускают эксперты, могут оказаться выше, чем при привычном идейно-политическом противостоянии.

    Распространение беспилотников и ИИ меняет и характер вооруженных конфликтов, стирая границу между военной и гражданской сферами. Все большее значение приобретает устойчивость политической системы, экономики и общества, способная лишать более сильные в военном отношении державы части их преимуществ.

    Авторы также обращают внимание на двойственный характер технологического прогресса. С одной стороны, он расширяет возможности человека, а с другой – создает новые риски контроля, отчуждения и утраты автономии.

    Одним из центральных выводов доклада становится тезис о возвращении государства в международную и общественную жизнь. По оценке авторов, прежние представления о постепенном ослаблении государств и стирании суверенных границ больше не соответствуют реальности. В документе говорится, что «ренессанс государства – это прежде всего возвращение суверенитета в качестве стержневой политической категории».

    Они связывают усиление роли государства с ослаблением международных институтов, ростом конкуренции между крупными державами и распространением цифровых платформ, которые претендуют на влияние за пределами традиционных государственных границ.

    Отдельное внимание уделено так называемому когнитивному, или ценностному, суверенитету. В докладе он описывается как способность контролировать формулирование понятий, смыслов и представлений о мире. Авторы рассматривают современный мир как полицентричный и находящийся в переходном состоянии. В докладе подчеркивается, что новая система еще не приобрела окончательной формы, а взаимодействие государств остается конкурентным и конфликтным.

    Россию авторы характеризуют как классическую континентальную державу, заинтересованную в предсказуемой обстановке у своих границ, порядке и прозрачности в Евразии. В этой логике они рассматривают и российско-китайское взаимодействие, основанное на принципах невмешательства, равноправия и неделимости безопасности. Присоединение других опорных стран к сотрудничеству в рамках ШОС и БРИКС, по их оценке, постепенно создает альтернативную международную инфраструктуру.

    Дальнейшую расстановку сил эксперты связывают с несколькими обстоятельствами. Среди них судьба Европы и возможное превращение Германии в ведущую военную державу континента, выбор Индии между различными стратегическими ролями, а также то, как новые крупные державы, включая Бразилию и Индонезию, будут использовать свои преимущества. В докладе отмечается, что новая расстановка сил складывается «медленно и нелинейно», а к российско-китайской конфигурации постепенно примыкают другие страны и объединения.

    Финальная часть доклада посвящена вопросу о том, станет ли будущее лучше прошлого. Авторы не дают однозначного оптимистического прогноза и подчеркивают, что будущее зависит от решений людей и государств: «Нам не нужно будущее, которое станет лучше, чем раньше. Нужно будущее, которое не хуже. И которое, в принципе, будет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник организаторы перенесли заседание клуба «Валдай» из Сочи в Подмосковье. В декабре прошлого года ЕС ввел санкции против пяти связанных с клубом «Валдай» россиян.

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    28 сентября 2026, 17:30 • Новости дня
    МВД подготовило список профессий для мигрантов вне квоты

    МВД подготовило перечень профессий для трудоустройства иностранцев вне квот

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство внутренних дел подготовило проект приказа, утверждающий перечень квалифицированных специальностей, по которым иностранные граждане из визовых стран смогут трудоустраиваться в России вне установленных квот.

    Согласно документу, в перечень вошли такие специальности, как гендиректор предприятия, инженер-программист, техник по наладке и испытаниям, а также управляющий предприятием, передает ТАСС.

    Также в список включены профессии в сфере сельского и лесного хозяйства, обрабатывающего производства, строительства, энергетики, информации и связи, здравоохранения, культуры и спорта. Предполагается, что приказ вступит в силу 23 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца МВД сообщило о введении налога на неработающих родственников мигрантов.

    В прошлом месяце ведомство впервые применило новейшие технологии для поиска нелегалов.

    Летом президент Владимир Путин передал МВД право утверждать профессии для мигрантов.

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    28 сентября 2026, 18:41 • Новости дня
    Ирландский эксперт спрогнозировал сокращение помощи Киеву со стороны ЕС

    Историк Робертс: ЕС может существенно сократить помощь Киеву в ближайшие месяцы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Под влиянием меняющихся общественных настроений поддержка Киева со стороны Евросоюза может существенно сократиться или полностью прекратиться уже в ближайшие месяцы, сообщил заслуженный профессор исторического факультета Университетского колледжа Корка (Ирландия) Джеффри Робертс.

    Как указал Робертс в рамках заседания дискуссионного клуба «Валдай», поддержка Киева со стороны европейских стран может существенно снизиться или полностью прекратиться в ближайшие месяцы из-за изменения общественных настроений, передает РИА «Новости».

    «Общественное мнение, я думаю, поворачивает вспять ход войны. Возможности для его выражения могут иметь практические последствия. Есть серьезные перспективы остановить этот процесс в ближайшие несколько месяцев», – отметил эксперт.

    В качестве примера возможных политических изменений Робертс привел предстоящие выборы во Франции. По его словам, победа Марин Ле Пен в 2027 году приведет к фундаментальному сдвигу в позиции Парижа и всей Европы.

    Заседание клуба «Валдай» проходит в Подмосковье с 28 сентября по 1 октября, собрав 120 участников из 40 стран. Главной темой мероприятия стала ответственность за будущее и пределы возможного. Программа завершится пленарной сессией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о невозможности Парижа продолжать финансирование Киева.

    Кандидат от этой партии остается фаворитом на выход во второй тур президентских выборов во Франции 2027 года.

    Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель спрогнозировала сокращение европейской финансовой поддержки из-за скандальных требований Владимира Зеленского.

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    28 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ проинформировал Каллас о результатах переговоров с Лавровым

    Вадефуль проинформировал Каллас о результатах переговоров с Лавровым

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас узнала от министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля подробности его недавней встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Руководитель внешнеполитической службы Европейского союза сообщила об обсуждении прошедших на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке переговоров, передает ТАСС.

    «Министр Вадефуль проинформировал меня, о чем он говорил с министром Лавровым», – заявила Каллас во время пресс-конференции по итогам встречи министров обороны ЕС.

    По ее словам, Вадефуль говорил о «гибридных атаках» и призывах «прекратить войну».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД России и Германии провели двусторонние переговоры на полях Генассамблеи ООН впервые за четыре с половиной года.

    Закрытая беседа дипломатов продлилась ровно 20 минут.

    Во время встречи министры обсудили двусторонние отношения Москвы и Берлина наряду с текущей ситуацией на Украине.

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    28 сентября 2026, 17:09 • Новости дня
    МИД Армении заявил о приверженности углублению партнерства с ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Замглавы МИД Армении Ваан Костанян подтвердил курс на углубление партнерства с ЕС в рамках процесса возможного вступления страны в объединение.

    Костанян принял делегацию рабочей группы Совета Европейского союза по Восточной Европе и Центральной Азии, передает ТАСС. В ходе встречи стороны обсудили повестку двусторонних отношений.

    «В ходе встречи развернулось обстоятельное обсуждение вопросов повестки отношений Армения – ЕС. Заместитель министра подчеркнул приверженность правительства Армении углублению партнерства с ЕС в соответствии с принятым парламентом законом о начале процесса членства Армении в ЕС», – отметили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.

    Участники переговоров обратили внимание на важность реализации соглашения о всеобъемлющем партнерстве, а также обсудили перспективы сотрудничества в сфере безопасности. Кроме того, дипломаты затронули вопросы интеграции Еревана в региональные транспортные сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России призвали Армению выбрать между стандартами Евросоюза и правилами Евразийского экономического союза.

    Директор Департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников назвал интерес Евросоюза к республике попыткой нанести вред России.

    Европейский парламент одобрил предоставление Еревану льготных торговых условий.

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    28 сентября 2026, 20:52 • Новости дня
    ЕК отклонила запрос о выделении 250 млн долларов для украинских фермеров

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейская комиссия отказалась выделить 250 млн долларов на поддержку украинских сельскохозяйственных производителей в условиях экономического кризиса, сообщил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий.

    Высоцкий сообщил об отказе в финансировании в интервью агентству Bloomberg, передает РИА «Новости». По его словам, европейские чиновники не поддержали инициативу по выделению средств на механизм поддержания ликвидности аграриев.

    «Исполнительный орган Европейской комиссии отклонил запрос о выделении 250 млн долларов для фермеров и механизма поддержки их ликвидности», – подчеркнул Высоцкий.

    Глава ведомства констатировал кризисное состояние национальной экономики и недостаточные объемы экспорта. Он выразил обеспокоенность перспективами весенней посевной кампании следующего года, отметив, что ситуация в сельскохозяйственной отрасли остается критической.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина прекратила морской экспорт аграрной продукции из-за блокады портов.

    Министр аграрной политики Тарас Высоцкий допустил сокращение посевных площадей в стране на треть.

    Месяцем ранее Еврокомиссия отказала украинским фермерам в выделении дополнительных 220 млн евро.

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    28 сентября 2026, 15:48 • Новости дня
    Евросоюз ввел санкции против детского лагеря в КНДР

    ЕС ввел санкции против северокорейского детского лагеря «Сондовон»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет ЕС включил в санкционный список международный детский лагерь «Сондовон» в КНДР за приписываемое участие в перемещении украинских детей.

    Евросоюз ввел санкции против детского лагеря «Сондовон» в КНДР за якобы участие «в организованных программах, связанных с перемещением украинских детей», передает ТАСС со ссылкой на решение Совета ЕС.

    Лагерь вошел в список 17 организаций, в отношении которых ЕС ввел санкции за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине. В Брюсселе эти действия называют «принудительной депортацией».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Татарстане назвали провокацией санкции ЕС против главы республики. В понедельник ЕС ввел санкции против Минниханова.

    В середине месяца МИД России пообещал ответить на расширение антироссийских санкций Евросоюза.

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    28 сентября 2026, 15:53 • Новости дня
    Евросоюз решил исключить Вьетнам и Панаму из налогового черного списка

    Bloomberg: ЕС решил исключить Вьетнам и Панаму из налогового черного списка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры финансов стран Евросоюза в октябре обсудят исключение Вьетнама и Панамы из черного списка сообщества по налоговым вопросам.

    Вьетнам будет перемещен в серый список стран, которые не соответствуют международным налоговым стандартам, но обязуются проводить реформы, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    В свою очередь, Панама будет полностью исключена из черного списка. Государство находилось в черном списке ЕС с 2020 года, а Вьетнам – с февраля 2026 года.

    Черный и серый налоговые списки Евросоюза были созданы в 2017 году в результате масштабных налоговых скандалов предыдущих лет, включая «Панамское досье» и «Люксембургское досье», когда в СМИ утекли сведения о сотнях офшорных счетов политиков и бизнесменов всего мира, использовавших офшоры для уклонения от уплаты налогов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Евросоюз решил ввести санкции против президента FIDE и директора Эрмитажа.

    В конце прошлого года ЕС ввел ограничения против компаний из Вьетнама за связь с теневым флотом.

    В прошлом году сообщество включило Россию в финансовый «черный список».

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    28 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Каллас сообщила о продлении тренировочной миссии ЕС для ВСУ

    Каллас сообщила о продлении на два года тренировочной миссии ЕС для ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский союз продлил тренировочную миссию для украинских военнослужащих на два года, а также планирует создать координационный центр в Киеве, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Страны Евросоюза согласовали первый этап пересмотра тренировочной миссии для украинских военных EUMAM, передает РИА «Новости». В рамках этого решения миссия будет продлена на два года.

    «Страны-члены согласовали первый этап стратегического пересмотра EUMAM, продлив нашу миссию для Украины еще на два года. Мы также приступим к созданию координационной ячейки в Киеве, сосредоточенной на изучении опыта боевых действий и укреплении военного образования», – заявила Каллас.

    Глава европейской дипломатии добавила, что благодаря новому взносу Нидерландов удалось полностью профинансировать модернизацию двух учебных центров на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз подготовил почти 90 тыс. украинских военных.

    В августе прошлого года страны ЕС договорились о расширении мандата тренировочной миссии на территорию Украины.

    В ноябре 2024 года Европейский совет утвердил бюджет этой программы в размере 409 млн евро.

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    29 сентября 2026, 03:30 • Новости дня
    Береговая охрана США спасла не менее 40 человек с перевернувшегося судна

    У Пуэрто-Рико перевернулось судно с 60-ю людьми на борту

    Tекст: Катерина Туманова

    Береговая охрана США сообщила в понедельник, что спасла не менее 40 человек с перевернувшегося в открытом море судна вблизи Пуэрто-Рико.

    «Береговая охрана США сообщила в понедельник, что спасла в открытом море по меньшей мере 40 человек после того, как их судно перевернулось в нескольких милях от крошечного необитаемого острова к западу от Пуэрто-Рико. По данным ведомства, были обнаружены тела двоих погибших; выжившие сообщили, что на борту находилось около 60 человек», – передает Associated Press (AP).

    По состоянию на вечер понедельника спасательная операция продолжалась.

    Люди провели в воде более 12 часов, прежде чем проплывавшее мимо острова Мона судно заметило их в понедельник около полудня и сообщило властям; в тот момент удалось спасти четырех человек.

    В Береговой охране США заявили, что самодельное судно перевернулось поздно вечером в воскресенье после драки, в ходе которой люди получили тяжелые ранения мачете, из-за чего группе людей пришлось прыгнуть в воду без спасательных жилетов.

    Сразу установить, откуда прибыли эти люди, не удалось.

    Мигранты, спасающиеся от нищеты и насилия, уже давно добираются с острова Эспаньола (который делят Гаити и Доминиканская Республика) до Пуэрто-Рико и других островов, преодолевая опасный пролив Мона.

    Многие из них совершают этот путь на самодельных судах, которые переворачиваются в бурных водах; инцидент в понедельник стал одним из таких.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сравнил ситуацию с мигрантами в США и испанской Сеуте. В августе США выслали сотню мигрантов в восемь африканских государств вместо родины.

    Адвокат Инграм предупредил об отказах во въезде в США беременным во исполнение указа президента о пресечении родильного туризма.

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    29 сентября 2026, 12:52 • Новости дня
    Евросоюз усомнился в введении запрета на экспорт дизеля из США

    Politico: Чиновники ЕС сомневаются, что Трамп запретит экспорт дизеля

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейские чиновники выразили осторожный оптимизм о том, что президент США Дональд Трамп откажется от планов по введению 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива.

    Министр энергетики Ирландии Дарра О’Брайен заявил, что получил заверения от администрации США о маловероятности запрета на экспорт дизеля, пишет Politico.

    По его словам, запрет оказал бы заметное влияние на страны ЕС, однако в Вашингтоне нет активных попыток реализовать эту меру. Европейский комиссар по энергетике Дан Йоргенсен также отметил, что был рад услышать заявление министра энергетики США Криса Райта о неэффективности такого запрета.

    Трамп ранее поддерживал идею временного прекращения экспорта топлива из-за роста цен на фоне событий в Иране и ограничения экспорта из России. По данным S&P Global Energy, американское топливо составляет более 50% импорта и 10% потребления дизеля в Евросоюзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские нефтяники выступили против запрета на экспорт дизеля. В четверг идея Дональда Трампа вызвала панику в отрасли. На прошлой неделе СМИ сообщили о планах США ввести 90-дневный запрет на экспорт дизельного топлива.

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    29 сентября 2026, 10:22 • Новости дня
    Еврокомиссия собралась лишить страны Евросоюза права вето по санкциям и обороне

    Rapporteur: Еврокомиссия подготовила отмену права вето стран ЕС по санкциям

    Tекст: Мария Иванова

    Проект масштабной реформы Евросоюза предусматривает отмену права национального вето по вопросам санкций и безопасности без изменения Лиссабонского договора за счет перехода к принятию решений квалифицированным большинством, отмечают СМИ.

    Еврокомиссия намерена предложить реформу, которая позволит отказаться от принципа единогласия при решении вопросов санкций, обороны и прав человека без изменения Лиссабонского договора. Для утверждения инициатив потребуется поддержка 15 государств, представляющих две трети населения союза, пишет издание Rapporteur.

    В проектах документов отмечается, что по мере расширения ЕС возрастает риск задержки или блокировки решений, отмечает РИА «Новости».

    Для ускорения вступления новых стран, в том числе Украины, предлагается сохранить принцип единогласия только в начале и конце процедуры. При этом государства смогут задействовать механизм «экстренного тормоза», если сочтут, что решение угрожает их жизненно важным национальным интересам.

    Кроме того, план реформы предусматривает сокращение числа еврокомиссаров: после расширения блока своих представителей смогут иметь только две трети государств-членов. Новые страны предлагается оставить на испытательном сроке от десяти лет, в течение которого Брюссель сможет приостанавливать их право голоса за отступление от демократических стандартов.

    Летом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заступилась за председателя Международного уголовного суда на фоне американских ограничений.

    В марте Словакия пригрозила заблокировать антироссийские санкции Евросоюза.

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    29 сентября 2026, 13:51 • Новости дня
    Словакия выступила против нового «железного занавеса» с Россией

    Глава МИД Словакии: Братислава против нового «железного занавеса» с Россией

    Tекст: Мария Иванова

    Словакия не хочет, чтобы между Европейским союзом и Россией опустился новый «железный занавес», заявил министр иностранных дел республики Юрай Бланар.

    Словакия выступает против изоляции России от Евросоюза, заявил Юрай Бланар по итогам встречи с главой МИД Германии в Братиславе. Он подчеркнул необходимость скорейшего начала мирных переговоров, передает РИА «Новости».

    Бланар отметил, что поиск дипломатического решения украинского конфликта будет непростым, однако без него ЕС может столкнуться с трудностями в обеспечении энергоресурсами.

    По его словам, планы заменить российские энергоносители поставками через Ормузский пролив оказались невыполнимыми из-за ситуации в регионе, что ведет к росту цен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Словакия заявила о рисках для ЕС из-за отказа от энергоресурсов из России.

    В начале месяца Братислава выразила намерение восстановить диалог с Москвой.

    Летом глава МИД Словакии обвинил Запад в срыве мира на Украине.

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