Американка провела в тюрьме полгода из-за ошибки ИИ

Американка отсидела полгода в тюрьме из-за ошибки ИИ в системе распознавания лиц

Tекст: Игорь Иножарский

Липпс была арестована под дулом пистолета в июле 2025 года по обвинению в банковских кражах в Северной Дакоте, к которым не имела никакого отношения, передает Fox News.

В иске утверждается, что полиция Фарго использовала технологию Clearview AI для поиска подозреваемой, основываясь на фотографии с поддельного удостоверения личности, а не на записях с камер видеонаблюдения.

Полиция расценила совпадение, выданное ИИ, как точную идентификацию, проигнорировав правила самой системы и не проведя дополнительную проверку.

Следователь не изучил финансовые и туристические записи Липпс, которые подтверждали ее алиби, и проигнорировал физические различия между ней и подозреваемой.

Все обвинения были сняты в декабре 2025 года, когда Липпс предоставила банковские выписки, подтверждающие, что она находилась в Теннесси в момент совершения преступлений. За время заключения она лишилась дома, автомобиля и личных вещей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе хакер создал одежду для защиты от камер слежения с распознаванием лиц. В апреле полиция задержала рок-музыканта в Петербурге из-за сходства с Гордоном. В феврале в России представили самый маленький дрон с распознаванием лиц.