Умер заслуженный артист России Виктор Антонов

О смерти 79-летнего артиста сообщила специалист по связям с общественностью в Томском областном театре драмы Татьяна Кривогуз, передает ТАСС.
«Виктор Павлович Антонов ушел из жизни», – подтвердила представитель театра.
Творческий путь Виктора Антонова начался в Казанском театре юного зрителя. В 1976 году он перешел в Томский драматический театр. С 1981 по 1989 год актер служил в Академическом театре драмы имени Горького в Ташкенте, после чего вернулся в Томск. Звание заслуженного артиста Российской Федерации было присвоено ему в 1998 году.
Среди наиболее известных театральных работ артиста – роли Подколесина в гоголевской «Женитьбе», Брусенкова в «Соленой пади» Залыгина, Храпова в «Вассе Железновой» Горького и Астрова в чеховском «Дяде Ване». Также он играл Юхана в «Сценах из супружеской жизни» Бергмана и графа де Гиша в «Сирано де Бержераке» Ростана.