Суд в Казани признал банкротом экс-бенефициара московского Бенифит-банка

Суд в Казани признал банкротом экс-бенефициара Бенифит-банка Апакина

Tекст: Вера Басилая

Арбитражный суд Республики Татарстан по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) признал банкротом бывшего бенефициара московского Бенифит-банка Александра Апакина и запустил процедуру реализации его имущества, передает РИА «Новости».

«Требования банка в размере свыше 4,6 млрд рублей включены в реестр требований кредиторов должника», – отмечается в сообщении АСВ.

Ранее суд общей юрисдикции признал Александра Апакина виновным в хищении имущества кредитной организации. За это преступление он был приговорен к шести годам лишения свободы.

В 2015 году Банк России отозвал лицензию у Бенифит-банка. Регулятор объяснил это тем, что организация проводила высокорискованную кредитную политику и не формировала необходимые резервы на возможные потери по ссудам.

Арбитражный суд Москвы по заявлению АСВ признал банкротом бывшего президента банка «Югра» Алексея Нефедова.

В июле суд приговорил топ-менеджера Алексея Зеленцова к длительному тюремному сроку за хищение активов коммерческого банка.