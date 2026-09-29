Axios: Глава Пентагона Хегсет поручил бороться с вмешательством в выборы

Tекст: Игорь Иножарский

Для этих целей будут задействованы передовые возможности искусственного интеллекта. Распоряжение Хегсета от 22 сентября предусматривает использование киберкомандования США и разведывательных служб для предотвращения вмешательства иностранных субъектов в демократические системы, пишет Axios.

Директива основана на распоряжении президента США Дональда Трампа от 2025 года о защите целостности американских выборов. Представитель Пентагона Шон Парнелл отметил, что федеральные и местные власти работают совместно с киберкомандованием и разведкой для предотвращения иностранных атак.

В распоряжении Хегсета не говорится об использовании военнослужащих на избирательных участках, однако Дональд Трамп ранее не исключал такой возможности. В 2022 году аналогичные меры предпринимались администрацией Джо Байдена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во второй половине месяца Хегсет назвал ложью данные о занижении потерь Пентагоном. В середине месяца конгрессмен Томас Мэсси инициировал процедуру импичмента главы Пентагона. В конце лета Хегсет задумался о президентском кресле.