Севастополь перевели на новую схему подачи электричества

Tекст: Ольга Иванова

Жителей города перевели на новую схему подачи электричества, распределив потребителей на четыре очереди, сообщил канал правительства Севастополя в «Макс».

«Севастополь перешел на график «два через шесть» – четыре очереди. <…> Работает он так: каждые два часа электроснабжение будет поочередно восстанавливаться у одной из четырех очередей», – говорится в сообщении.

Власти уточнили, что обновленный порядок введен для более равномерного распределения доступной мощности электроэнергии среди населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце компания «Севастопольэнерго» ввела режим временного ограничения электроснабжения из-за дефицита мощности.

Неделей ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил об отключении света в результате вражеской атаки на инфраструктуру.

В июле власти города ограничили подачу энергии для предотвращения перегрузки сетей за пределами региона.