Shell решила удвоить мощности СПГ-завода LNG Canada

Tекст: Мария Иванова

Дочерняя компания Shell plc, Shell Canada Energy, приняла окончательное инвестиционное решение по второй фазе проекта LNG Canada. Это позволит увеличить производственные мощности завода, пишет ТАСС со ссылкой на компанию.

В рамках расширения планируется построить еще две линии сжижения газа. В результате мощности проекта увеличатся с 14 млн до 28 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год. Запуск новых линий ожидается в начале 2030-х годов.

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