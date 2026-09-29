Задержка поставок оружия из США поставила под угрозу создание ПВО на Тайване

Taipei Times: Отсрочка поставок оружия из США нарушила планы ПВО Тайваня

Tекст: Мария Иванова

Отсрочка поставок американских комплексов ставит под угрозу сроки создания на острове многоуровневой сети противовоздушной и противоракетной обороны T-Dome. Эта программа напрямую зависит от ожидаемой передачи систем, пишет Taipei Times.

Неоформленная Вашингтоном сделка предусматривает поставку сотен ракет-перехватчиков PAC-3 MSE, девяти зенитных ракетных комплексов NASAMS и систем управления IBCS. Задержка произошла на фоне состоявшейся ранее встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, отмечает РИА «Новости».

Высокопоставленный чиновник острова подчеркнул, что заминка влечет за собой серьезные последствия. По его словам, пропуск запланированного производственного цикла на перегруженных оборонных предприятиях грозит переносом заказа на более позднюю партию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США отказались менять политику по Тайваню после визита Си Цзиньпина.

В понедельник Вашингтон отложил поставку оружия Тайваню из-за диалога с Китаем.

В субботу Си Цзиньпин потребовал от Дональда Трампа выступить против независимости острова.