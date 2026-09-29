Стоимость оперативной памяти в России взлетела в несколько раз за год

Оперативная память для игровых ПК в России за год подорожала в 4,5 раза

Tекст: Дмитрий Зубарев

Стоимость комплекта оперативной памяти DDR5 объемом 32 гигабайта в российской рознице за год выросла примерно в 4,5 раза, передает ТАСС. Цена увеличилась с 9,5 тыс. до 42,5 тыс. рублей.

«Почти весь рост пришелся на память. Комплект DDR5 на 32 гигабайта в рознице за год подорожал примерно с 9,5 тыс. рублей до 42,5 тыс., в четыре с половиной раза», – сказал директор по производству HYPERPC Иван Фурдилов.

Терабайтный накопитель NVMe за тот же период подорожал с 5,5 тыс. до 13,5 тыс. рублей. Видеокарты дорожали менее резко, однако летом их стоимость могла увеличиваться на 5-10 тыс. рублей за несколько недель.

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