СК подтвердил задержание гендиректора завода пиротехники в Кубринске

Tекст: Вера Басилая

По подозрению в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем гибель сотрудников предприятия по производству пиротехнической продукции, задержан генеральный директор, говорится в заявлении Следственного комитета в Max.

В настоящее время следователи решают вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании меры пресечения. Подозреваемый будет доставлен в Переславль-Залесский для проведения дальнейших следственных действий. Также проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств трагедии и выявлению лиц, подлежащих привлечению к ответственности.

СМИ сообщили, что после гибели рабочих под Ярославлем задержан директор пиротехнического завода.

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на складе пиротехники в Ярославской области.

Сотрудники МЧС ранее выявляли проблемы с электропроводкой на данном предприятии.

Для идентификации четырнадцати жертв трагедии специалисты назначили генетическую экспертизу останков.