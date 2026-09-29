ФИФА обвинила УЕФА в попытке сорвать переизбрание Инфантино

Sky Sports: ФИФА обвинила УЕФА в попытке повлиять на президентские выборы

Tекст: Мария Иванова

Международная федерация футбола (ФИФА) обратилась в суд из-за попыток Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) повлиять на предстоящие президентские выборы. В иске утверждается, что европейская организация намеренно дискредитирует главу ФИФА Джанни Инфантино, передает Sky Sports.

Поводом для разбирательства стали запросы УЕФА о предоставлении документов по проекту продажи части прав на проведение чемпионата мира частным инвесторам. Европейские функционеры также допустили возбуждение дела против руководителя ФИФА, заподозрив его в злоупотреблении полномочиями в целях личного обогащения, отмечает ТАСС.

В ФИФА назвали эти действия недобросовестными и попросили суд пресечь любые попытки вмешательства в избирательный процесс. Летом Инфантино предлагал создать компанию FIFA Forward Enterprise для контроля за главными турнирами.

Ожидалось, что инициатива привлечет 4,2 млрд долларов, однако после массовой критики руководитель отказался от этой идеи. Выборы президента ФИФА запланированы на март 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца ФИФА обвинила УЕФА в клеветнической кампании.

В прошлом месяце экс-глава УЕФА Мишель Платини призвал Инфантино покинуть пост президента ФИФА.

Летом европейская ассоциация отказалась поддерживать действующего руководителя на выборах.