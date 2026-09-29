Врач раскрыла неочевидные причины сильного выпадения волос осенью

Врач Гудова назвала диеты и стресс причинами выпадения волос осенью

Tекст: Ольга Иванова

Усиленное выпадение волос осенью может быть связано с сезонными особенностями их обновления, однако списывать выраженное выпадение только на время года не стоит, передает «Газета.Ru».

«Иногда за ним скрываются последствия перенесенной болезни, жесткой диеты, дефицит железа или другие проблемы со здоровьем», – объяснила врач-трихолог Есения Гудова.

Медик отметила, что волос проходит несколько этапов: активно растет, затем переходит в состояние покоя и выпадает. Летом доля волос в фазе покоя может увеличиваться. Поскольку выпадение происходит с задержкой, оно становится заметнее осенью. При этом волосы реагируют на неблагоприятные события не сразу, а через два-три месяца после инфекции, операции, стресса или резкого похудения.

Оценивать ситуацию только по количеству волос на расческе трудно, так как это зависит от частоты мытья и расчесывания. Важнее замечать изменения: стал ли шире пробор, уменьшился ли объем хвоста, начала ли просвечивать кожа головы. Обратиться к дерматологу стоит, если выпадение резко усилилось или появились участки без волос, зуд и покраснение.

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