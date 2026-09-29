Россия подготовила к экспорту дальнобойный беспилотник «Гарпия-А1»

Рособоронэкспорт анонсировал показ дрона «Гарпия-А1» в Китае и Вьетнаме

Tекст: Мария Иванова

Беспилотник «Гарпия-А1» с заявленной дальностью поражения стационарных целей до 1 тыс. км, точностью до 4 метров и максимальной скоростью не менее 170 км/ч покажут на выставках Vietnam Defence Show и Airshow China, сообщает ТАСС.

БПЛА способен нести боевую часть массой более 50 кг и работать на высотах от 50 до 2,5 тыс. метров. В Рособоронэкспорте подтвердили планы показа комплекса и ряда новых изделий.

Генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев ранее отмечал, что «Гарпия-А1» (Э) является единственным в мире экспортируемым барражирующим боеприпасом с такой дальностью действия. Он подчеркнул, что комплекс вызвал интерес у иностранных заказчиков и Рособоронэкспорт готов обсуждать поставки и локализацию производства в дружественных странах.

Комплекс включает беспилотник дальнего действия БЛА-Д, выполненный по схеме «летающее крыло» с толкающим винтом. Его максимальная продолжительность полета составляет не менее 6 часов, взлетная масса – 250 кг, длина фюзеляжа – 3,4 м, размах крыла – 3 м.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом концерн «Алмаз-Антей» впервые показал портативный радар для перехвата дронов.

В мае компания создала универсальную ракету против дронов и безэкипажных катеров.

В прошлом году сообщалось о планах концерна представить новинки для дронов на NAIS-2025.