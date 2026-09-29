Минфин назвал условия допуска иностранных криптобирж в Россию

Минфин назвал партнерство условием допуска иностранных криптобирж в Россию

Tекст: Ольга Иванова

Министерство финансов рассматривает допуск иностранных участников к отечественному рынку криптовалют преимущественно через партнерские соглашения, передает РИА «Новости».

Заместитель министра финансов Иван Чебесков на полях Московского финансового форума отметил растущий интерес зарубежной криптоиндустрии, включая международные биржи, к работе в России.

«В первую очередь, это партнерские отношения, но мы готовы и на «приземление» иностранных участников через открытие соответствующих подразделений», – пояснил замминистра перспективы взаимодействия с зарубежными площадками.

По словам Чебескова, иностранный бизнес видит угрозу конкуренции в создании собственной инфраструктуры внутри России. В связи с этим зарубежные компании заинтересованы в сотрудничестве для удержания клиентов среди россиян. При этом ведомство настаивает на равных условиях работы для иностранных и отечественных платформ, чтобы граждане оставались в рамках российской финансовой инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон о легализации оборота криптовалют в стране.

Позже Банк России анонсировал запуск легального крипторынка до конца года.

Заместитель министра финансов Иван Чебесков рассказал об интересе зарубежных бирж к работе в России.