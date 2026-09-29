Экономист Балынин рассказал об особенностях начисления второй пенсии россиянам

Экономист Балынин: При расчете второй пенсии не считают фиксированную выплату

Tекст: Вера Басилая

По словам Балынина, военные пенсионеры и бывшие сотрудники силовых структур могут оформить страховую пенсию по старости, если имеют стаж работы в гражданских организациях. Для этого работодатель должен уплачивать за них страховые взносы, передает «Газета.Ru».

«Для назначения второй пенсии в 2026 году нужны не менее 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Также необходимо достичь общеустановленного пенсионного возраста: в этом году он составляет 64 года для мужчин и 59 лет для женщин», – объяснил Игорь Балынин.

Экономист подчеркнул, что при расчете второй пенсии не учитывается фиксированная выплата. Ее размер с 1 января 2026 года равен 9584 рублей. Сумма гражданской пенсии будет зависеть исключительно от накопленных пенсионных коэффициентов.

Страховая пенсия подлежит индексации. В январе 2026 года выплаты увеличили на 7,6%. Если пенсионер продолжал трудиться в 2025 году, в августе ему сделали перерасчет с учетом заработанных коэффициентов. Максимальная прибавка составила 470 рублей в месяц. Обе доплаты назначаются автоматически.

В августе финансист Нина Гукасова заявила о праве бывших силовиков на получение двух пенсий одновременно.

Весной экономист Игорь Балынин сообщил об уплате страховых взносов за перешедших на гражданскую службу военных.

Пенсионный юрист Анна Решетникова предложила гарантировать страховую пенсию россиянам с длительным стажем даже при нехватке индивидуальных коэффициентов из-за утерянных документов.