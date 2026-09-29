Tекст: Вера Басилая

Россия будет добиваться международного признания преступлений нацистов и их пособников против советских граждан в Бабьем Яру актами геноцида советского народа, сообщил в Max МИД.

«29 сентября исполняется 85 лет со дня начала массовых расстрелов гитлеровцами еврейского населения на окраине оккупированного Киева в урочище Бабий Яр. 29–30 сентября 1941 года гитлеровцы и их пособники согнали киевских евреев к Бабьему Яру. Многие до последней минуты не подозревали, что их ждет смерть. Другие, осознавая происходящее, обнимались, прощались и молились», – говорится в сообщении российского дипведомства.

В министерстве отметили, что за два дня было расстреляно более 33 тыс. человек, преимущественно женщины, дети и старики. Массовые казни продолжались вплоть до освобождения Киева Красной армией. В общей сложности в 1941–1943 годах там были убиты свыше 120 тыс. человек разных национальностей.

Непосредственную ответственность за убийства несла зондеркоманда 4а, входившая в состав айнзатцгруппы C. В МИД указали, что активное участие в расправах принимали и украинские националисты, служившие во вспомогательной полиции. В ведомстве подчеркнули, что память об этих преступлениях является общим долгом и напоминанием о недопустимости любых проявлений неонацизма.

Глава МИД Сергей Лавров заявил о необходимости международного признания геноцида советского народа.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство создало на своем сайте специальный раздел памяти жертв фашистских захватчиков.

Официальный представитель министерства Мария Захарова осудила попытки киевских властей оправдать массовые убийства в Бабьем Яру.