Сын бизнесмена Владимира Потанина погасил долги и избежал банкротства

Tекст: Ольга Иванова

Арбитражный суд Москвы прекратил дело о несостоятельности Василия Потанина, передает РИА «Новости». Должник полностью исполнил обязательства перед Федеральной налоговой службой.

В материалах дела указано, что на момент обращения ФНС в суд в апреле у Потанина-младшего имелось отрицательное сальдо налогового счета. «Из представленных в материалы дела представителем должника документов следует, что к настоящему времени сумма задолженности Потанина Василия Владимировича перед уполномоченным органом погашена», – отмечается в судебном акте.

Основной долг составлял более 709 тыс. рублей, а пени – свыше 301 тыс. рублей. Просрочка превышала три месяца, что послужило основанием для инициации процедуры банкротства. В настоящее время сумма долга составляет 0 рублей.

Владимир Потанин, отец Василия, в 2025 году занял пятое место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes с состоянием 24,2 млрд долларов. У бизнесмена трое детей от первого брака и четверо от второго. В 2010 году он заявлял о нежелании оставлять капитал детям, а в 2013 году пообещал завещать не менее половины состояния на благотворительность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне американский Минфин исключил из санкционных списков другого сына Владимира Потанина Ивана.

В августе Высокий суд Лондона отклонил просьбу бывшей жены бизнесмена Наталии о продлении обеспечительных мер.

Ранее Арбитражный суд Москвы запретил экс-супруге предпринимателя вести бракоразводный процесс в иностранных инстанциях.