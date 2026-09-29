После пожара на заводе в Кубринске назначили генетическую экспертизу тел

Следователи назначили генетическую экспертизу тел после пожара в Кубринске

Tекст: Вера Басилая

Личности погибших при возгорании на предприятии в селе Кубринск установят с помощью ДНК-тестов. В силовых структурах региона отметили, что только после этого появится точный список жертв, передает РИА «Новости».

«Сначала будет проведена генетическая экспертиза тел погибших, будут установлены личности. Затем уже будет сформирован поименный список погибших», – рассказал собеседник агентства.

К настоящему моменту спасатели завершили разбор завалов на месте сгоревшего производства петард. Специалисты продолжают тщательный осмотр территории происшествия.

Кроме того, энергетики восстановили подачу электричества в дома местных жителей. В компании «Ярэнерго» пояснили, что ночью оперативно вернули свет всем потребителям, пострадавшим из-за инцидента.

Трагедия унесла жизни 14 человек, еще одна женщина получила травмы. Губернатор Михаил Евраев ранее уточнял, что точные причины случившегося предстоит выяснить экспертам.

Власти Ярославской области объявили 30 сентября днем траура.

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на складе пиротехники.

Губернатор региона Михаил Евраев пообещал оказать необходимую поддержку семьям погибших.