Европейские банки решили бросить вызов американским инвестиционным фондам

FT: Банки Европы запустят собственные ETF для конкуренции с BlackRock и Vanguard

Tекст: Мария Иванова

Европейские банки стремятся получать комиссионные от инвестиций своих клиентов напрямую, а не отдавать их американским управляющим компаниям, как это происходило ранее. С начала 2026 года крупнейшие банки Европы с клиентской базой более 100 млн человек уже открыли собственные ETF или подали заявки на их создание регуляторам, пишет Financial Times.

Объем активов ETF в Европе достиг 4 трлн долларов. Ожидается, что реформы, такие как пересмотр пенсионной системы Германии, будут ежегодно приносить фондовому рынку дополнительно 40 млрд евро, преимущественно через ETF, отмечает ТАСС.

В связи с этим банки переориентируются на продажу фондов под собственным брендом.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, золото становится не по карману мировым центробанкам.