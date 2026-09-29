Биржевые цены на газ в Европе снизились в начале торгов

Биржевые цены на газ в Европе снизились до 854 долларов за тысячу кубометров

Tекст: Мария Иванова

Октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 842,2 доллара, снизившись на 2,5%. По состоянию на 9:07 мск показатель составил 854,7 доллара, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 864 доллара за тысячу кубометров.

По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, к 22 сентября средняя заполненность подземных хранилищ газа в Европе превысила 70%, оставаясь на самом низком уровне для этого дня за всю историю наблюдений с 2011 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник биржевые цены на газ в Европе выросли до 857 долларов.

В воскресенье Еврокомиссия призвала страны ЕС сократить потребление газа и света.

В субботу ЕС призвал страны рассмотреть меры по ограничению спроса на природный газ.