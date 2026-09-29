Власти Теннесси утвердили первую за 200 лет казнь женщины

ABC News: В американском штате Теннесси впервые за 200 лет казнят женщину

Tекст: Мария Иванова

Это станет первым случаем казни женщины в штате с 1820 года, передает ABC News.

Осужденной Кристе Пайк было 18 лет в 1995 году, когда она и ее спутник подвергли пыткам и убили 19-летнюю Коллин Слеммер. Пайк опасалась, что жертва претендует на ее молодого человека, отмечает ТАСС.

На теле убитой был вырезан сатанинский символ. Пайк признает вину, но ее защита считает смертную казнь слишком суровым наказанием для подростка, страдавшего психическим заболеванием и пережившего насилие.

Губернатор штата Билл Ли при этом отказал в помиловании, исполнение приговора назначено на 30 сентября.

В США с 1976 года были казнены 18 женщин, что составляет около 1% от общего числа казней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце конгрессвумен Нэнси Мейс предложила вернуть смертную казнь в Вашингтоне.

Летом три штата США запланировали провести казни в один день.

В апреле Минюст США разрешил расстреливать приговоренных к высшей мере наказания.