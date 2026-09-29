Tекст: Ольга Иванова

Российское дипломатическое представительство в Австралии выступило с резкой критикой в адрес местного телеканала ABC, передает ТАСС.

Поводом для возмущения стал анонс программы Foreign Correspondent, посвященной теме украинских детей.

«Использование детей для манипуляции общественными эмоциями – это не новость для западных СМИ», – заявили в посольстве. Д

ипломаты сравнили ситуацию с постановочными видеороликами организации «Белые каски» в Сирии. Они подчеркнули, что западная пресса и Киев продолжают тиражировать недостоверную информацию о якобы похищенных Россией несовершеннолетних.

В действительности, по словам представителей ведомства, российская сторона занималась эвакуацией детей из зон боевых действий, обеспечивая их безопасность и гуманитарную помощь. Дипломаты также обратили внимание на список из 339 имен, переданный Киевом в июне прошлого года. Как показала проверка, значительная часть этого перечня базировалась на устаревших данных.

В заключение посольство предложило журналистам вспомнить высказывание бывшего президента Украины Петра Порошенко, сделанное в 2014 году, о том, что дети Донбасса будут вынуждены сидеть в подвалах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в США заявило о масштабной кампании лжи по поводу украинских детей.

Более 100 якобы похищенных Москвой несовершеннолетних нашли на территории Германии.

Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил отсутствие большинства указанных Киевом детей в РФ.