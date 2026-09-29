Разработчик ИИ Anthropic предупредил об экзистенциальной угрозе человечеству

Политологи: Экспедиция «Дигория» создаст философский мастер-план будущего России

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Общая задача участников дискуссии – создать философский мастер-план будущего России, с которым можно будет продолжить работать в практической плоскости», – пояснил руководитель социально-гуманитарной экспедиции «Дигория» Руслан Шкута. «По форме работа будет содержать тезис, антитезис и синтез. Моделирование образа нашей страны будет проводиться с учетом всех самых актуальных вызовов», – указал спикер.

По его словам, участники экспедиции также спрогнозируют возможные последствия этих вызовов, в том числе при самом негативном развитии событий. «В ходе обсуждений будут рассмотрены все сценарии, вплоть до утопических. Также будет дана оценка всему объему задач, стоящих перед нашей страной», – детализировал эксперт.

Мастер-план предусматривает формирование образа России сразу в нескольких измерениях – экономическом, политическом, религиозном и социально-гуманитарном. «По итогам работы мы планируем предоставить ее результаты Экспертному институту социальных исследований, президентской платформе «Россия – страна возможностей» и Росмолодежи», – сообщил Шкута.

«В некотором смысле проект можно назвать «философским пароходом» с той принципиальной разницей, что тогда Советская Россия теряла ученых, а наш проект, наоборот, направлен на приращение умов в нашей стране», – указал спикер.

Формат экспедиции также наполнен символами, обратила внимание президент Российской ассоциации политической науки Оксана Гаман-Голутвина. «Образ реки времени точно соответствует теме и смыслу разговора о будущем. Мы планируем остановки в нескольких городах. Общение с традициями, диалог с историческими локациями внесут свой вклад в проектирование смыслов участниками проекта», – отметила она.

Отдельный блок дискуссий будет посвящен вызовам, с которыми столкнутся человек, общество и государство будущего, объяснил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. «Каждое направление раскладывается еще на десятки подглавков. Одним из главных треков станет обсуждение того, как человечество будет жить на фоне развития искусственного интеллекта», – рассказал спикер.

По словам Федорова, участники экспедиции проанализируют, какие формы может приобрести общество по мере совершенствования ИИ. «Необходимо спрогнозировать: кто будет главным, кто будет выносить решения по принципиально важным для общества вопросам? В конце концов: кто кому будет служить и к чему все это приведет с точки зрения человеческой природы?», – объяснил социолог.

«Важно понять: станет ли общество более умным, эффективным, быстрым в принятии решений и ментально глубоким? Или, наоборот, отупеет, превратится в развращенных, расслабленных субъектов, которые думают, что они господа, а на самом деле ими давно уже управляют их механические или кибернетические «рабы»?», – обобщил собеседник.

В понедельник в Москве стартовала социально-гуманитарная экспедиция «Дигория». В ней участвуют 120 исследователей, которые в ходе дискуссий создадут проект образа будущего России. По маршруту теплохода предусмотрены остановки в Угличе, Мышкине, Ярославле и Дубне. Каждая точка призвана раскрыть свой аспект образа будущего – от политики до технологий.

Экспедиция продолжает всероссийский форум «Дигория», который на протяжении семи сезонов был площадкой для интеллектуальной работы и теперь проходит в новом, экспедиционном формате.

Перед началом мероприятия присутствующим было зачитано приветствие Сергея Кириенко, первого замруководителя администрации президента России. «Размышляя о будущем России, важно опираться на ее историческое и культурное наследие, понимать современные вызовы, видеть стремления и ожидания граждан», – отмечается в письме.

«Особая роль в этой работе принадлежит, безусловно, молодым исследователям. Ваши знания, инициативность и способность предлагать новые подходы необходимы для выработки решений, которые будут определять развитие страны. Уверен, что экспедиция станет пространством содержательной дискуссии и совместного творчества, а ее результаты послужат основой для перспективных научных, образовательных и общественных проектов», – указал Кириенко.