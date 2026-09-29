На сгоревшем заводе пиротехники под Ярославлем находили проблемы с проводкой

Tекст: Ольга Иванова

Проверка Министерства по чрезвычайным ситуациям выявляла проблемы с электропроводкой на заводе пиротехники в Ярославской области, где в результате сильного пожара погибли 14 человек, передает ТАСС.

Последний раз инспекторы ГУ МЧС по региону посещали предприятие 26 ноября 2024 года. Тогда ведомство вынесло компании предостережение из-за электрических проводов с видимыми повреждениями изоляции.

Объект относится к категории значительного риска, что позволяет проводить проверки чаще, чем раз в три года. Фирма-владелец зарегистрирована в Минеральных Водах в 2025 году со статусом микропредприятия и уставным капиталом 10 тыс. рублей, занимаясь оптовой торговлей промышленными химикатами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, три года назад налоговая инспекция пыталась обанкротить сгоревшее предприятие.

После трагедии власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации в Переславль-Залесском округе.

Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.