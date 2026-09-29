Песков: Путин отдельно поговорил с каждым главой парламентской партии

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, Путин провел индивидуальные беседы с руководителями всех парламентских партий после недавней встречи в Кремле, передает РИА «Новости». Мероприятие состоялось по итогам прошедших выборов в Государственную думу.

В коллективной встрече участвовали председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, глава КПРФ Геннадий Зюганов и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Также присутствовали первый заместитель председателя «Справедливой России» Александр Бабаков и зампредседателя партии «Новые люди» Владислав Даванков.

«Он по отдельности переговорил с каждым из участников», – отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с лидерами прошедших в Госдуму девятого созыва политических партий.

Путин выразил благодарность гражданам за активное участие в голосовании.

Путин также отметил особую роль «Единой России» в укреплении государства.