Имущество блогера Дудя начали конфисковывать в пользу государства

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Запущен процесс конфискации имущества Юрия Дудя* в пользу государства», – цитирует РИА «Новости» сообщение Telegram-канала Shot.

Первым объектом изъятия стала трехкомнатная квартира в Южном Бутово площадью 78,5 кв. метра. Стоимость этого жилья оценивается в 26 млн рублей. С апреля на недвижимость наложили запрет на регистрационные действия из-за игнорирования штрафов.

Журналисты выяснили, что у Юрия Дудя остался загородный дом в Новой Москве стоимостью около 75 млн рублей. После начала спецоперации на Украине он переписал коттедж площадью 250 квадратов на жену Ольгу. Суд может признать эту сделку недействительной.

В ноябре 2025 года блогера заочно приговорили к одному году и десяти месяцам лишения свободы. В феврале этого года наказание ужесточили, а в сентябре Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной судебные приставы наложили арест на московскую квартиру блогера из-за долгов.