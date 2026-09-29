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    29 сентября 2026, 08:52 • Новости дня

    ЕС начал обсуждать меры экономии электроэнергии

    ЕС начал обсуждать меры экономии электроэнергии из-за риска потери топлива из США

    ЕС начал обсуждать меры экономии электроэнергии
    @ Francisco Seco/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ограничить экспорт американского дизельного топлива, что вынудило государства Евросоюза вернуться к рассмотрению мер снижения энергопотребления, отмечают СМИ.

    Страны Европы возвращаются к обсуждению экстренных мер экономии энергии, аналогичных тем, что вводились после начала полномасштабного конфликта на Украине. Поводом стали высокие цены, низкая заполненность газовых хранилищ и угроза ограничения экспорта американского дизельного топлива, пишет Politico.

    Уровень тревоги в Брюсселе вырос после того, как еврокомиссар по энергетике Йоргенсен разослал столицам государств письмо с призывом рассмотреть шаги по снижению энергопотребления. Для обсуждения ситуации министры энергетики Евросоюза собрались на неформальную встречу в Дублине, к которой также привлекли представителей Великобритании, Норвегии и Украины, отмечает РИА «Новости».

    Одновременно Координационная группа Евросоюза по нефти приступила к оценке возможных последствий в случае введения Соединенными Штатами запрета на экспорт. По данным Еврокомиссии, в настоящий момент конкретного дефицита дизельного топлива в объединении не наблюдается, однако зависимость от американских поставок остается высокой.

    После отказа от российских энергоресурсов доля США в европейском импорте сжиженного природного газа выросла до 63,2%, а нефти – до 18,8%. При этом доля российского газа за четыре года сократилась с 45% до 12%. В Москве неоднократно подчеркивали, что подобная политика наносит ущерб самой Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу еврокомиссар предрек европейским государствам самую суровую зиму из-за цен на энергоносители.

    На прошлой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил руководство объединения в игнорировании топливного кризиса.

    Летом Еврокомиссия пообещала защитить страны союза от последствий возможных решений американского президента.

    28 сентября 2026, 10:09 • Новости дня
    Каллас признала крупные проблемы в оборонных возможностях ЕС
    Каллас признала крупные проблемы в оборонных возможностях ЕС
    @ Jouni Porsanger/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о сохранении крупных пробелов в оборонных возможностях Евросоюза, несмотря на увеличение расходов.

    Такое заявление глава дипломатии ЕС сделала перед заседанием министров обороны стран объединения, передает РИА «Новости».

    По словам Каллас, инвестиции в оборону увеличились, и страны расходуют на эти нужды в общей сложности 2,2% ВВП. Однако, как она подчеркнула, у ЕС сохраняются значительные недочеты в оборонной сфере, которые требуют восполнения.

    В начале сентября она также отмечала, что европейским государствам не удалось достаточно оперативно устранить недостатки в обычных вооруженных силах в рамках НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта.

    Две недели назад она призвала создать ледокольный флот объединения.

    В начале месяца сообщалось, что провал оборонной инициативы нанес удар по позициям главы европейской дипломатии.

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    28 сентября 2026, 15:23 • Новости дня
    В Татарстане назвали провокацией санкции ЕС против главы республики

    Власти Татарстана назвали санкции ЕС против Минниханова циничной провокацией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова назвала провокацией и циничным использованием детей в политических целях европейские санкции против руководителя региона.

    Власти республики расценивают ограничения за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине как бесстыдную попытку Запада опорочить российские духовно-нравственные ценности, пишет РИА «Новости».

    «Введение санкций в отношении раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине расцениваем, как провокацию и циничное использование детей в политических целях», – говорится в сообщении.

    Ранее Совет ЕС объявил о введении ограничений против десяти физических и 17 юридических лиц. В санкционный список вошел Минниханов. Меры предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в Евросоюз.

    В пресс-службе допустили, что в нынешней ситуации Брюссель мог найти различные основания для ограничений, в том числе с учетом вклада Татарстана в укрепление обороноспособности России и защиту ее рубежей. Однако особое возмущение вызвала указанная Евросоюзом причина введения санкций.

    «Однако именно формулировка "принудительная депортация детей" является бесстыдной попыткой запада опорочить духовно-нравственные ценности России, направленные на защиту и заботу о детях», – подчеркнули в пресс-службе.

    Напомним, в понедельник Евросоюз ввел санкции против главы Татарстана.

    В прошлом месяце Минниханов назвал Китай главным инвестором в экономику региона.

    Летом руководитель республики пообещал президенту решить проблему нехватки врачей.

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    28 сентября 2026, 18:35 • Видео
    Вучич подал в отставку после звонка в Кремль

    Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. За сутки до этого состоялся телефонный разговор между ним и президентом Владимиром Путиным. Это не просто совпадение.

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    28 сентября 2026, 11:58 • Новости дня
    Суд ЕС вспомнил слова Хрущева о военных пуговицах

    Суд ЕС обсудил слова Хрущева о пуговицах в споре о товарах двойного назначения

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный адвокат суда ЕС Тамара Чапета процитировала слова о военных пуговицах советского лидера Никиты Хрущева в споре о границах между гражданскими и военными товарами.

    Генеральный адвокат Суда ЕС Тамара Чапета предложила максимально широко трактовать понятие продукции двойного назначения, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что такое определение должно охватывать широкий спектр стратегических интересов и вопросов безопасности европейских государств.

    «В разгар холодной войны Никита Хрущев заметил, что пуговицы от брюк могут считаться товарами «двойного назначения», поскольку, если солдату приходится одной рукой придерживать брюки, у него остается только одна свободная рука, чтобы стрелять, что превращает пуговицу в стратегический военный товар», – говорится в заключении Чапеты по делу австрийского производителя самолетов.

    Поводом для дискуссии стал спор австрийской компании с властями страны из-за запрета на поставку трех двухместных учебных самолетов, а также технологий и комплектующих для них. Техника предназначалась для обучения пилотов гражданской авиации, но конечным пользователем должны были стать ВВС Мьянмы. Власти Австрии сослались на риск использования самолетов для подготовки военных летчиков и разведки.

    Чапета также привела пример из середины 1980-х, когда Ирак заказал сотни пультов для игрушечных машинок, чтобы улучшить точность ракет Scud.

    Заключение генерального адвоката не является обязательным для Суда ЕС, который позже вынесет окончательное решение с учетом ее позиции.

    Ранее страны Евросоюза наладили выпуск военных беспилотников под видом бытовой техники.

    Власти Китая заблокировали поставки продукции двойного назначения 14 европейским компаниям, включая концерн Rheinmetall, ради защиты национальной безопасности государства.

    Санкции ЕС против России распространились на 45 компаний, которые помогали России обходить санкции, в том числе 12 фирм из Китая и Гонконга.

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    28 сентября 2026, 19:10 • Новости дня
    Эксперты «Валдая» заявили о возвращении роли государства и сильных лидеров в мировую политику

    Клуб «Валдай» представил доклад «Без паники: государство и ответственность за будущее»

    Ослабление международных институтов сопровождается усилением государств и ростом влияния отдельных лидеров, считают авторы ежегодного доклада клуба «Валдай». По их оценке, разрушение прежнего миропорядка не означает остановки развития, а государство остается главным инструментом защиты человека в условиях технологических перемен и международной нестабильности.

    Международный дискуссионный клуб «Валдай» представил ежегодный аналитический доклад «Без паники: государство и ответственность за будущее», говорится на сайте организации. В подготовке доклада участвовали программный директор клуба, профессор МГИМО Олег Барабанов; программный директор клуба, заместитель главного редактора сайта valdaiclub.com Антон Беспалов; программный директор клуба, научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев; директор по научной работе Фонда клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов; декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов и программный директор клуба, генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

    Презентация доклада состоялась в рамках XXIII ежегодного заседания клуба «Валдай», которое проходит с 28 сентября по 1 октября в Подмосковье. Тема заседания – «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

    Авторы начинают доклад с фразы «Бывают времена, о которых острословы говорят: «Раньше будущее было лучше», однако предлагают рассматривать происходящие перемены не как неизбежную катастрофу. В докладе говорится, что «кардинальные перемены на международной арене – не стихийное бедствие, а основание задуматься, почему прежние нормы перестали отвечать меняющимся задачам». В документе анализируются изменения международного порядка, влияние технологического развития, роль искусственного интеллекта, возвращение государства в качестве ключевого политического субъекта и усиление значения национального суверенитета.

    Отдельный раздел посвящен страхам, связанным с искусственным интеллектом. Авторы рассматривают не только опасения по поводу сокращения рабочих мест, но и более широкие общественно-политические последствия развития технологий. В докладе отмечается, что геополитическое соперничество переносится в сферу искусственного интеллекта, а государства стремятся контролировать правила функционирования нейросетей и данных, на которых они обучаются. По их мнению, это может привести к противоборству суверенных систем искусственного интеллекта. Разрушительные возможности таких цифровых участников, допускают эксперты, могут оказаться выше, чем при привычном идейно-политическом противостоянии.

    Распространение беспилотников и ИИ меняет и характер вооруженных конфликтов, стирая границу между военной и гражданской сферами. Все большее значение приобретает устойчивость политической системы, экономики и общества, способная лишать более сильные в военном отношении державы части их преимуществ.

    Авторы также обращают внимание на двойственный характер технологического прогресса. С одной стороны, он расширяет возможности человека, а с другой – создает новые риски контроля, отчуждения и утраты автономии.

    Одним из центральных выводов доклада становится тезис о возвращении государства в международную и общественную жизнь. По оценке авторов, прежние представления о постепенном ослаблении государств и стирании суверенных границ больше не соответствуют реальности. В документе говорится, что «ренессанс государства – это прежде всего возвращение суверенитета в качестве стержневой политической категории».

    Они связывают усиление роли государства с ослаблением международных институтов, ростом конкуренции между крупными державами и распространением цифровых платформ, которые претендуют на влияние за пределами традиционных государственных границ.

    Отдельное внимание уделено так называемому когнитивному, или ценностному, суверенитету. В докладе он описывается как способность контролировать формулирование понятий, смыслов и представлений о мире. Авторы рассматривают современный мир как полицентричный и находящийся в переходном состоянии. В докладе подчеркивается, что новая система еще не приобрела окончательной формы, а взаимодействие государств остается конкурентным и конфликтным.

    Россию авторы характеризуют как классическую континентальную державу, заинтересованную в предсказуемой обстановке у своих границ, порядке и прозрачности в Евразии. В этой логике они рассматривают и российско-китайское взаимодействие, основанное на принципах невмешательства, равноправия и неделимости безопасности. Присоединение других опорных стран к сотрудничеству в рамках ШОС и БРИКС, по их оценке, постепенно создает альтернативную международную инфраструктуру.

    Дальнейшую расстановку сил эксперты связывают с несколькими обстоятельствами. Среди них судьба Европы и возможное превращение Германии в ведущую военную державу континента, выбор Индии между различными стратегическими ролями, а также то, как новые крупные державы, включая Бразилию и Индонезию, будут использовать свои преимущества. В докладе отмечается, что новая расстановка сил складывается «медленно и нелинейно», а к российско-китайской конфигурации постепенно примыкают другие страны и объединения.

    Финальная часть доклада посвящена вопросу о том, станет ли будущее лучше прошлого. Авторы не дают однозначного оптимистического прогноза и подчеркивают, что будущее зависит от решений людей и государств: «Нам не нужно будущее, которое станет лучше, чем раньше. Нужно будущее, которое не хуже. И которое, в принципе, будет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник организаторы перенесли заседание клуба «Валдай» из Сочи в Подмосковье. В декабре прошлого года ЕС ввел санкции против пяти связанных с клубом «Валдай» россиян.

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    28 сентября 2026, 18:41 • Новости дня
    Ирландский эксперт спрогнозировал сокращение помощи Киеву со стороны ЕС

    Историк Робертс: ЕС может существенно сократить помощь Киеву в ближайшие месяцы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Под влиянием меняющихся общественных настроений поддержка Киева со стороны Евросоюза может существенно сократиться или полностью прекратиться уже в ближайшие месяцы, сообщил заслуженный профессор исторического факультета Университетского колледжа Корка (Ирландия) Джеффри Робертс.

    Как указал Робертс в рамках заседания дискуссионного клуба «Валдай», поддержка Киева со стороны европейских стран может существенно снизиться или полностью прекратиться в ближайшие месяцы из-за изменения общественных настроений, передает РИА «Новости».

    «Общественное мнение, я думаю, поворачивает вспять ход войны. Возможности для его выражения могут иметь практические последствия. Есть серьезные перспективы остановить этот процесс в ближайшие несколько месяцев», – отметил эксперт.

    В качестве примера возможных политических изменений Робертс привел предстоящие выборы во Франции. По его словам, победа Марин Ле Пен в 2027 году приведет к фундаментальному сдвигу в позиции Парижа и всей Европы.

    Заседание клуба «Валдай» проходит в Подмосковье с 28 сентября по 1 октября, собрав 120 участников из 40 стран. Главной темой мероприятия стала ответственность за будущее и пределы возможного. Программа завершится пленарной сессией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о невозможности Парижа продолжать финансирование Киева.

    Кандидат от этой партии остается фаворитом на выход во второй тур президентских выборов во Франции 2027 года.

    Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель спрогнозировала сокращение европейской финансовой поддержки из-за скандальных требований Владимира Зеленского.

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    28 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ проинформировал Каллас о результатах переговоров с Лавровым

    Вадефуль проинформировал Каллас о результатах переговоров с Лавровым

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас узнала от министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля подробности его недавней встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Руководитель внешнеполитической службы Европейского союза сообщила об обсуждении прошедших на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке переговоров, передает ТАСС.

    «Министр Вадефуль проинформировал меня, о чем он говорил с министром Лавровым», – заявила Каллас во время пресс-конференции по итогам встречи министров обороны ЕС.

    По ее словам, Вадефуль говорил о «гибридных атаках» и призывах «прекратить войну».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД России и Германии провели двусторонние переговоры на полях Генассамблеи ООН впервые за четыре с половиной года.

    Закрытая беседа дипломатов продлилась ровно 20 минут.

    Во время встречи министры обсудили двусторонние отношения Москвы и Берлина наряду с текущей ситуацией на Украине.

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    28 сентября 2026, 09:25 • Новости дня
    Аналог статьи 4 НАТО вызвал всеобщее непонимание в Европе

    Tекст: Вера Басилая

    Министры обороны стран-членов Евросоюза в понедельник обсудят создание аналога четвертой статьи НАТО, который вызывает всеобщее непонимание и настороженность в Европе и среди евродипломатов, сообщает издание Financial Times (FT).

    По данным FT, министры обороны стран Евросоюза в понедельник обсудят создание нового чрезвычайного оборонного протокола, передает РИА «Новости».

    Этот механизм, предложенный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, станет аналогом четвертой статьи Североатлантического договора.

    «Всеобщее непонимание вызывает вопрос, что будет делать новый протокол, также вызывая настороженность касательно любого механизма, который может соревноваться с процессами НАТО и потенциально усложнить реагирование путем создания дублирующихся путей принятия решений», – отмечают европейские дипломаты.

    Новый механизм предполагается использовать при гибридных атаках на страны ЕС, которые не подпадают под действие пятой статьи НАТО. Ожидается, что процесс активации протокола будет схож с процедурами, предусмотренными четвертой статьей договора альянса, которая требует консультаций союзников при возникновении угрозы безопасности одного из государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать европейский аналог четвертой статьи договора НАТО.

    Фон дер Ляйен также потребовала технологической и военной независимости Европы.

    Эксперты оценили данную инициативу как очередной шаг к превращению Евросоюза в военный блок.

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    28 сентября 2026, 17:09 • Новости дня
    МИД Армении заявил о приверженности углублению партнерства с ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Замглавы МИД Армении Ваан Костанян подтвердил курс на углубление партнерства с ЕС в рамках процесса возможного вступления страны в объединение.

    Костанян принял делегацию рабочей группы Совета Европейского союза по Восточной Европе и Центральной Азии, передает ТАСС. В ходе встречи стороны обсудили повестку двусторонних отношений.

    «В ходе встречи развернулось обстоятельное обсуждение вопросов повестки отношений Армения – ЕС. Заместитель министра подчеркнул приверженность правительства Армении углублению партнерства с ЕС в соответствии с принятым парламентом законом о начале процесса членства Армении в ЕС», – отметили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.

    Участники переговоров обратили внимание на важность реализации соглашения о всеобъемлющем партнерстве, а также обсудили перспективы сотрудничества в сфере безопасности. Кроме того, дипломаты затронули вопросы интеграции Еревана в региональные транспортные сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России призвали Армению выбрать между стандартами Евросоюза и правилами Евразийского экономического союза.

    Директор Департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников назвал интерес Евросоюза к республике попыткой нанести вред России.

    Европейский парламент одобрил предоставление Еревану льготных торговых условий.

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    28 сентября 2026, 09:51 • Новости дня
    Politico: Каллас потребует от стран ЕС отдать Украине ракеты для Patriot

    Politico: Каллас потребует от стран ЕС передать Киеву их ракеты для Patriot

    Tекст: Мария Иванова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас на встрече министров обороны стран Евросоюза намерена призвать их передать Киеву ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot.

    Каллас планирует оказать давление на страны ЕС, чтобы те отдали свои ракеты Украине до прибытия новых поставок из США, пишет Politico.

    Кроме того, она может обратиться к европейским правительствам с просьбой выделить больше кораблей для участия в миссии Aspides, которая обеспечивает безопасное судоходство на Ближнем Востоке, отмечает РИА «Новости».

    Ранее газета The New York Times сообщала, что западные государства с растущим нежеланием передают Киеву ракеты-перехватчики, так как они необходимы им самим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу США не включили ракеты для Patriot в пакет военной помощи Украине.

    При этом генсек НАТО Марк Рютте заявил о недостаточных поставках ракет ПВО для ВСУ.

    В начале месяца Каллас заявила об отсутствии решений по противовоздушной обороне для Киева на встрече ЕС.

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    28 сентября 2026, 15:48 • Новости дня
    Евросоюз ввел санкции против детского лагеря в КНДР

    ЕС ввел санкции против северокорейского детского лагеря «Сондовон»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет ЕС включил в санкционный список международный детский лагерь «Сондовон» в КНДР за приписываемое участие в перемещении украинских детей.

    Евросоюз ввел санкции против детского лагеря «Сондовон» в КНДР за якобы участие «в организованных программах, связанных с перемещением украинских детей», передает ТАСС со ссылкой на решение Совета ЕС.

    Лагерь вошел в список 17 организаций, в отношении которых ЕС ввел санкции за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине. В Брюсселе эти действия называют «принудительной депортацией».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Татарстане назвали провокацией санкции ЕС против главы республики. В понедельник ЕС ввел санкции против Минниханова.

    В середине месяца МИД России пообещал ответить на расширение антироссийских санкций Евросоюза.

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    28 сентября 2026, 15:53 • Новости дня
    Евросоюз решил исключить Вьетнам и Панаму из налогового черного списка

    Bloomberg: ЕС решил исключить Вьетнам и Панаму из налогового черного списка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры финансов стран Евросоюза в октябре обсудят исключение Вьетнама и Панамы из черного списка сообщества по налоговым вопросам.

    Вьетнам будет перемещен в серый список стран, которые не соответствуют международным налоговым стандартам, но обязуются проводить реформы, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    В свою очередь, Панама будет полностью исключена из черного списка. Государство находилось в черном списке ЕС с 2020 года, а Вьетнам – с февраля 2026 года.

    Черный и серый налоговые списки Евросоюза были созданы в 2017 году в результате масштабных налоговых скандалов предыдущих лет, включая «Панамское досье» и «Люксембургское досье», когда в СМИ утекли сведения о сотнях офшорных счетов политиков и бизнесменов всего мира, использовавших офшоры для уклонения от уплаты налогов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Евросоюз решил ввести санкции против президента FIDE и директора Эрмитажа.

    В конце прошлого года ЕС ввел ограничения против компаний из Вьетнама за связь с теневым флотом.

    В прошлом году сообщество включило Россию в финансовый «черный список».

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    28 сентября 2026, 13:34 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против главы Татарстана Минниханова

    ЕС ввел санкции против Минниханова за эвакуацию детей с Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз включил главу Татарстана Рустама Минниханова в санкционные списки из-за эвакуации детей из зоны конфликта на Украине.

    Евросоюз ввел санкции против главы Татарстана Рустама Минниханова за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине. В Брюсселе эти действия называют «принудительной депортацией», передает ТАСС.

    В заявлении Совета ЕС отмечается, что ограничения введены «в виде заморозки активов и запрета въезда». Санкции затронули 10 физических лиц и 17 организаций.

    В санкционный список, в частности, попали детские и молодежные спортивные лагеря России и КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Евросоюз ввел санкции против детского центра «Орленок» из-за размещения эвакуированных украинских детей.

    Месяцем позже европейские инстанции утвердили ограничительные меры в отношении бывшего уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова.

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    28 сентября 2026, 20:52 • Новости дня
    ЕК отклонила запрос о выделении 250 млн долларов для украинских фермеров

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейская комиссия отказалась выделить 250 млн долларов на поддержку украинских сельскохозяйственных производителей в условиях экономического кризиса, сообщил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий.

    Высоцкий сообщил об отказе в финансировании в интервью агентству Bloomberg, передает РИА «Новости». По его словам, европейские чиновники не поддержали инициативу по выделению средств на механизм поддержания ликвидности аграриев.

    «Исполнительный орган Европейской комиссии отклонил запрос о выделении 250 млн долларов для фермеров и механизма поддержки их ликвидности», – подчеркнул Высоцкий.

    Глава ведомства констатировал кризисное состояние национальной экономики и недостаточные объемы экспорта. Он выразил обеспокоенность перспективами весенней посевной кампании следующего года, отметив, что ситуация в сельскохозяйственной отрасли остается критической.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина прекратила морской экспорт аграрной продукции из-за блокады портов.

    Министр аграрной политики Тарас Высоцкий допустил сокращение посевных площадей в стране на треть.

    Месяцем ранее Еврокомиссия отказала украинским фермерам в выделении дополнительных 220 млн евро.

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    28 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Каллас сообщила о продлении тренировочной миссии ЕС для ВСУ

    Каллас сообщила о продлении на два года тренировочной миссии ЕС для ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский союз продлил тренировочную миссию для украинских военнослужащих на два года, а также планирует создать координационный центр в Киеве, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Страны Евросоюза согласовали первый этап пересмотра тренировочной миссии для украинских военных EUMAM, передает РИА «Новости». В рамках этого решения миссия будет продлена на два года.

    «Страны-члены согласовали первый этап стратегического пересмотра EUMAM, продлив нашу миссию для Украины еще на два года. Мы также приступим к созданию координационной ячейки в Киеве, сосредоточенной на изучении опыта боевых действий и укреплении военного образования», – заявила Каллас.

    Глава европейской дипломатии добавила, что благодаря новому взносу Нидерландов удалось полностью профинансировать модернизацию двух учебных центров на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз подготовил почти 90 тыс. украинских военных.

    В августе прошлого года страны ЕС договорились о расширении мандата тренировочной миссии на территорию Украины.

    В ноябре 2024 года Европейский совет утвердил бюджет этой программы в размере 409 млн евро.

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    28 сентября 2026, 14:34 • Новости дня
    Мирошник: Запад препятствовал голосованию россиян за рубежом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Западные страны активно вмешивались в выборы в Госдуму, запугивая международных наблюдателей и блокируя голосование россиян за границей, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Мирошник выступил с заявлением на 63-й сессии Совета ООН по правам человека, передает ТАСС.

    «Среди способов вмешательства в электоральные процессы в России было использовано запугивание международных наблюдателей, угрозы членам комиссий, воспрепятствование голосованию за рубежом и призывы к непризнанию результатов выборов», – отметил дипломат.

    Кроме того, Мирошник обратил внимание на двойные стандарты Евросоюза. По его словам, ЕС угрожает ввести санкции против организаторов и кандидатов на российских выборах на освобожденных территориях, но при этом игнорирует отсутствие выборов на Украине. Дипломат напомнил, что местные выборы там не проводились почти шесть лет, парламентские – семь лет, а президентские – семь с половиной лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Родион Мирошник запланировал выступление в Совете ООН с докладом о преступлениях киевского режима.

    Глава МИД Сергей Лавров указал на создание западными странами препятствий для голосования россиян за рубежом.

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