  • Новость часаРоссийская ПВО за ночь уничтожила 129 украинских дронов
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    Почему медь назвали новым золотом
    Путин: Жириновского не хватает в современных условиях
    Лихачев сообщил о создании ядерных вооружений на новых физических принципах
    Написавший книгу о победе над Россией украинский ракетчик ранен при ударе по Киеву
    Путин: Избирательная кампания в Госдуму была масштабной и значимой
    Путин увеличил число военнослужащих в Вооруженных силах России
    Путин поддержал кандидатуру Володина на пост председателя Госдумы
    Путин пошутил про «хождение налево» в ответ на реплику Зюганова
    Путин на встрече с партиями поинтересовался самочувствием Миронова
    29 сентября 2026, 08:03 • Новости дня

    Москвичи пережили самую холодную ночь с начала мая

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минувшая ночь стала самой холодной в Москве не только с начала осени, но и за период с мая. Такой вывод можно сделать из официальных данных Гидрометцентра РФ о температурных показателях главной городской метеостанции, расположенной на территории ВДНХ.

    Столбики термометров на главной городской метеостанции ВДНХ зафиксировали понижение температуры до плюс 4,8 градуса, передает ТАСС. До этого момента рекорд удерживала ночь на 9 сентября с показателем плюс 5,1 градуса.

    В пятерку самых прохладных ночей этой осени также вошли 16, 13, 8 и 19 сентября. Температурные показатели в эти даты колебались от плюс 5,8 до плюс 8 градусов. Кроме того, достаточно свежей оказалась ночь на 25 сентября, когда воздух остыл до плюс 9 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября температура на метеостанции ВДНХ опускалась до плюс 5,1 градуса. Позже ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о возможных ночных заморозках в Московском регионе. Метеоролог Гидрометцентра Людмила Паршина спрогнозировала падение температуры до минус двух градусов на северо-западе страны.

    28 сентября 2026, 19:12 • Новости дня
    Написавший книгу о победе над Россией украинский ракетчик ранен при ударе по Киеву
    Написавший книгу о победе над Россией украинский ракетчик ранен при ударе по Киеву
    @ Петр Сивков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Горбулин получил ранения в результате атаки по зданию Национальной академии наук в Киеве, пишут украинские СМИ.

    Удар пришелся по помещению, расположенному этажом выше кабинета Горбулина, пишет украинское издание «Страна».  В настоящее время бывший секретарь СНБО уже находится дома. Угрозы его жизни нет. Отмечается, что его помощница погибла.

    В разные годы Горбулин работал советником бывшего исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова и бывшего главы государства Петра Порошенко (признан террористом и экстремистом в России).

    Горбулин является доктором технических наук в области развития вооружения, ракетной и авиационной техники. Он занимал должность первого гендиректора Национального космического агентства Украины, а с 2023 года возглавлял наблюдательный совет Национальной академии Службы безопасности Украины (СБУ).

    Горбулин известен как автор книг «Донбасс и Крым: цена возвращения», «Мировая гибридная война: украинский фронт». В 2020 году он также выпустил работу «Как победить Россию в войне будущего».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу эксперты заявили об ударе России по системе промывки мозгов на Украине.

    В субботу украинский военный телеканал прекратил вещание после поражения объектов в Киеве.

    В начале месяца российские войска нанесли удары по целям в украинской столице и Киевской области.

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    28 сентября 2026, 21:23 • Новости дня
    Лихачев сообщил о создании ядерных вооружений на новых физических принципах
    Лихачев сообщил о создании ядерных вооружений на новых физических принципах
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия продолжит развивать ядерные вооружения с новыми характеристиками и на новых физических принципах, заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев на встрече с президентом Владимиром Путиным

    «Вы хорошо знаете все наши проекты как в части поддержки, так и развития «ядерного щита», «ядерного меча», создания ядерных вооружений с новыми качествами, на новых физических принципах. Эта работа будет продолжена», – подчеркнул руководитель госкорпорации, передает «Интерфакс».

    По его словам, ядерно-оружейный комплекс также обеспечивает устойчивую передачу технологий в гражданское производство. С прошлого года к его задачам добавились космические проекты.

    «Это буксир - мощная мегаваттного класса ядерная установка и лунная атомная электростанция», – сообщил глава госкорпорации.

    Лихачев отдельно обратил внимание на интерес абитуриентов к работе в отрасли. Конкурс в группу физического факультета МГУ по тематике ядерно-оружейного комплекса составил 70 человек на место.

    «Люди сознательно идут работать в города ядерно-оружейного комплекса со всеми имеющимися там ограничениями», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

    Весной руководитель госкорпорации рассказал о личном контроле главы государства за созданием вооружений на новых физических принципах.

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    28 сентября 2026, 18:35 • Видео
    Вучич подал в отставку после звонка в Кремль

    Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. За сутки до этого состоялся телефонный разговор между ним и президентом Владимиром Путиным. Это не просто совпадение.

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    28 сентября 2026, 09:41 • Новости дня
    В ФСБ назвали уехавших на Запад россиян «новыми власовцами»

    ФСБ заявила о контроле британских спецслужб над российской оппозицией за рубежом

    В ФСБ назвали уехавших на Запад россиян «новыми власовцами»
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские контрразведчики установили имена всех переехавших за рубеж россиян, которые сотрудничают с британскими спецслужбами и по сути являются «власовцами 2.0», сообщил оперативный сотрудник ФСБ.

    По данным ФСБ, уехавшие из страны граждане помогают Британии консолидировать так называемую оппозицию. Как сообщил оперативный сотрудник ведомства, в данной работе способствуют уехавшие из России граждане, сочувствующие киевскому режиму и готовые выступать на стороне противника, этакие «власовцы 2.0». По его словам, их объединяют различные движения сопротивления под видом естественной гражданской активности, передает ТАСС.

    Контрразведке поименно известны все релоканты, решившие сотрудничать с Лондоном. Оперативник подчеркнул, что каждый их шаг фиксируется, а ошибок с амнистией бандеровцев спецслужбы больше не допустят. Попытки создать марионеточные организации в ущерб безопасности государства обречены на провал.

    Зарубежные объединения оппозиции полностью контролируются британскими спецслужбами для создания иллюзии альтернативной власти. За фасадом самоорганизации скрывается управляемый политический проект, нацеленный на демонстрацию другой страны. Однако на деле эти релоканты оказываются лишь проекцией интересов британской короны.

    Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело против лидера британской антироссийской структуры Russian Democratic Society UK ( признана нежелательной в России) Ксении Максимовой (признана экстремистом и террористом).

    Ранее сотрудники спецслужбы задержали собиравшего информацию о дипломатах агента СБУ.

    Украина планировала теракт против посла Британии в Москве Найджела Кейси.

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    28 сентября 2026, 13:28 • Новости дня
    Военный эксперт оценил планы Украины спрятать дата-центры

    Аналитик Рожин: Украина не спрячет дата-центры от ударов ВС России

    Военный эксперт оценил планы Украины спрятать дата-центры
    @ REUTERS/Benoit Tessier

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинское руководство на фоне серии ударов ВС России по дата-центрам задумалось о защите таких объектов. Однако планы Киева оборудовать объекты под землей или перенести их за границу столкнутся с серьезными барьерами – от технологических и финансовых до вопросов защищенности и уязвимости, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «Защита критически важных объектов нередко строится на принципе заглубления. Яркий пример – Иран, который размещает ключевую инфраструктуру в горных районах и подземных укрытиях», – напомнил военный аналитик Борис Рожин. При этом планы Украины оборудовать дата-центры под землей сопряжены с целым рядом технологических сложностей.

    «Среди ключевых проблем – необходимость строгого температурного режима и мощных бесперебойных источников энергии», – отметил собеседник. По его словам, сам процесс переноса может занять месяцы и грозит сбоями. Кроме того, подземное размещение не гарантирует полной защищенности и неуязвимости объектов от ударов ВС России.

    «Так, если речь пойдет об условном цокольном этаже или подвальном помещении, то ВС России располагают средствами поражения заглубленных целей», – рассуждает Рожин. Впрочем, по словам эксперта, если дата-центры будут перенесены, например, в метро, это создаст определенные трудности для российской армии при уничтожении цели. «Дело в том, что обычные ракеты с первого раза не смогут пробить укрепление», – пояснил аналитик.

    Планы киевских властей перенести дата-центры за границу также столкнутся с барьерами и значительными финансовыми затратами, продолжил собеседник. «При этом такая мера приведет к изменениям структуры украинской сети: напрямую скажется на ее работоспособности и зоне покрытия. Более того, это ощутимо ограничит возможности Украины по самостоятельному управлению цифровой инфраструктурой», – считает Рожин.

    Тем не менее, по его прогнозам, на фоне ударов ВС России по дата-центрам и другим объектам телекоммуникационной инфраструктуры Киев будет вынужден пойти на такую своеобразную «диверсификацию»: часть мощностей попытается спрятать в подземных сооружениях, часть – перенести за границу. «Повторю, трансформация сети неизбежно скажется на ее работоспособности: возможны перебои, снижение скорости передачи данных и сокращение зоны покрытия», – заключил собеседник.

    Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий анонсировал возможный перенос серверов страны в подземные укрытия или за рубеж из-за регулярных ударов ВС России по инфраструктуре. «Есть нестандартные решения. Что-то должно быть под землей, что-то должно быть в облаке, что-то должно быть за границей. <…> Единственно верного решения нет, но нужно исходить из наихудшего сценария», – сказал он.

    Напомним, российская армия продолжает серию ударов по дата-центрам и другим объектам телекоммуникационной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Так, в понедельник Минобороны сообщило о ночном ударе по объектам «Укртелеком» и «Дримлайн» в Киеве. Первая организация также обеспечивает войска стационарной и мобильной связью, а вторая занимается в том числе хранением разведывательных данных, пояснили в ведомстве.

    Накануне министерство заявило о поражении дата-центров «Киевстар» и «Омега Телеком» в украинской столице. В ночь на 26 сентября российская армия поразила в Киеве центр обработки данных «Космонова», который обеспечивал поддержку систем Starlink в интересах ВСУ. За день до этого российские беспилотники ударили по дата-центру «Датагруп».

    В результате российских ударов по дата-центрам у нескольких украинских телеканалов возникли в субботу проблемы с трансляцией и работой сайтов. О технических неполадках сообщал телеканал «Мы – Украина+» (на нем проходит пропагандистский марафон «Единые новости»), «Новости.LIVE», ведомственный канал Минобороны Украины «Армия ТВ», а также канал «Прямой». Перебои возникли не только у ТВ, но и у десятка крупнейших интернет-провайдеров Киева (MiroHost, Паутина, UTELS и др.).

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему ВС РФ только сейчас приступили к системному поражению дата-центров.

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    28 сентября 2026, 10:41 • Новости дня
    Партия Ле Пен добилась исторического результата на выборах в Сенат Франции

    Bloomberg: Консерваторы сохранили контроль над Сенатом Франции

    Партия Ле Пен добилась исторического результата на выборах в Сенат Франции
    @ Pierre Teyssot/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Французская правая партия «Национальное объединение» под руководством Марин Ле Пен получила достаточно мест по итогам выборов для формирования собственной фракции в Сенате.

    По итогам воскресного голосования партия «Национальное объединение» и ее союзники заняли как минимум 14 мест в верхней палате французского парламента. Этого количества достаточно для создания формальной группы в Сенате, что дает право на дополнительное время для выступлений и расширенное финансирование аппарата, пишет Bloomberg.

    Лидер партии Марин Ле Пен назвала итоги голосования важной вехой, отметив, что полученные результаты превзошли все ожидания. Статус официальной группы требует наличия в палате как минимум 10 сенаторов и позволяет политической силе инициировать парламентские следственные комиссии.

    При этом консервативная партия «Республиканцы» и ее сторонники сохранили большинство, получив в общей сложности около 200 мандатов по предварительным подсчетам издания Le Monde. Президент консерваторов Брюно Ретайо переизбрался в Сенат. Леворадикальная партия «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона обеспечила себе как минимум одно место.

    Сенаторы во Франции избираются не прямым всенародным голосованием, а десятками тысяч местных чиновников, включая мэров и членов региональных советов. Всего на этих выборах распределялось 178 мест – немногим более половины от общего состава Сената Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг опросы предсказали выход Марин Ле Пен во второй тур президентских выборов. Во вторник эксперты предрекли Евросоюзу неизбежное сотрудничество с лидером «Национального объединения». В прошлом месяце социологи допустили победу Ле Пен во втором туре голосования за пост главы государства.

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    28 сентября 2026, 10:33 • Новости дня
    Появились первые кадры киллера Ореховской ОПГ Саши Солдата после освобождения

    Киллер Ореховской ОПГ Саша Солдат вернулся в Подмосковье

    Tекст: Вера Басилая

    Киллер Ореховской ОПГ Александр Пустовалов (Саша Солдат), отбывший наказание за 22 убийства, вернулся в Московскую область и ведет закрытый образ жизни в ожидании снятия административного надзора, пишут СМИ.

    Освободившийся из колонии Александр Пустовалов вернулся в Московскую область и скрывается в загородном доме. В людных местах он старается прятать лицо под кепкой, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Shot.

    «Киллера выпустили тихо, на три дня раньше, чтобы тот смог скрыться от журналистов и бывших подельников и врагов», – отмечает источник. Сообщается, что внешность мужчины, на счету которого 22 убийства, почти не изменилась со времени заключения.

    После освобождения Пустовалов занялся доработкой своего внедорожника. Салон автомобиля он самостоятельно перетянул красной кожей, воспользовавшись навыками, полученными в заключении.

    В настоящее время Пустовалов официально не трудоустроен. Установленный за ним административный надзор должен завершиться в ноябре. После снятия ограничений ему больше не потребуется регулярно отмечаться в полиции и выполнять определенные судом предписания.

    Пустовалов живет вместе с женой и 14-летним сыном. У подростка есть американское гражданство. После снятия ограничений по административному надзору он может уехать за границу с семьей.

    Ранее бывший штатный киллер ореховской группировки Олег Пронин устроился водителем такси в Крыму.

    Другой известный преступник Алексей Шерстобитов по прозвищу Леша Солдат захотел принять участие в специальной военной операции. Позже управление ФСИН по Липецкой области опровергло слухи о его условно-досрочном освобождении.

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    28 сентября 2026, 09:56 • Новости дня
    Южная Корея потребовала от Украины извинений за ложь

    Южная Корея потребовала от Украины извинений за ложь о пленных из КНДР

    Южная Корея потребовала от Украины извинений за ложь
    @ Yao Qilin/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Южной Кореи выразили резкое недовольство в связи с заявлением президента Украины Владимира Зеленского о передаче Сеулу северокорейских военнопленных и потребовали официальных извинений.

    Администрация президента Южной Кореи потребовала от Киева официальных извинений и объяснений после того, как Владимир Зеленский сообщил о передаче Сеулу двух пленных солдат КНДР, пишет Yonhap. В Сеуле это заявление расценили как «поведение, наносящее ущерб двусторонним отношениям».

    Высокопоставленный представитель администрации президента Южной Кореи пояснил, что южнокорейская сторона планировала допросить пленных, однако Киев в одностороннем порядке опубликовал заявление об их передаче. Это было сделано «без консультаций и согласия Сеула».

    В ответ на упреки Сеула офис президента Украины опубликовал заявление об отсутствии договоренностей хранить передачу военнопленных в секрете. Южная Корея назвала это заявление ложью.

    В Южной Корее считают, что действия украинских властей ставят под угрозу дипломатические отношения между странами, и расценивают их как «поведение, наносящее ущерб двусторонним отношениям». Сеул потребовал от Киева объяснений и извинений за случившееся, а также рассматривает возможность введения дополнительных мер в отношении Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава Южной Кореи выступил с отповедью в адрес украинского лидера. В пятницу Украина спровоцировала скандал в Южной Корее из-за северокорейских военнопленных. В четверг Владимир Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных военных КНДР.

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    29 сентября 2026, 05:10 • Новости дня
    Военкоры сообщили о применении «Цирконов» при ночном ударе по Киеву

    При ударе по Киеву применили «Цирконы»

    Военкоры сообщили о применении «Цирконов» при ночном ударе по Киеву
    @ Petersburg Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на вторник ВС России осуществили мощный ракетный удар по Киеву, в котором звучали взрывы и сирена воздушной тревоги, согласно сообщениям украинских СМИ и пабликов.

    «Мощный ракетный удар нанесён по Киеву: взрыв у Рады и пожары после «Цирконов». Выпущены уже не менее шести гиперзвуковых «Цирконов». Известно о двух попаданиях в Киеве, одно попадание в Жулянах. Дрон взорвался в районе Верховной Рады», – сообщает Max-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Там добавили, что Киев и область продолжают атаковать «Герани», также идет атака реактивных БПЛА на Одессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее, 28 сентября российские войска поразили военные объекты в Одессе и Измаиле, а также поразили цеха производства беспилотников ВСУ.

    Кроме того, ВС России нанесли удар по дата-центру «Укр Телекома» в Киеве и двум сухогрузам.


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    28 сентября 2026, 21:19 • Новости дня
    Путин: Запугать россиян и победить Россию невозможно

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с руководством политических партий назвал россиян крепкими и мужественными людьми, которых невозможно победить.

    Очереди на избирательных участках в очередной раз доказали, что в России живут мужественные и грамотные люди, заявил глава государства. По его словам, граждане прекрасно понимают, что происходит вокруг страны.

    «И стало понятно, что запугать таких людей не удастся и победить таких людей, такую страну невозможно, а поэтому победа, безусловно, будет за нами», – приводит слова российского лидера РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава государства заявил, что прошедшие выборы в Госдуму подтвердили легитимность органов власти России.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече Владимира Путина с лидерами политических партий.

    В субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил Путина с успешным проведением выборов.

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    28 сентября 2026, 20:01 • Новости дня
    Путин увеличил число военнослужащих в Вооруженных силах России

    Путин увеличил число военнослужащих в ВС России до 2,44 млн человек

    Путин увеличил число военнослужащих в Вооруженных силах России
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 441 630 человек, из которых 1 550 500 составляют военнослужащие.

    Президент России установил новую штатную численность Вооруженных сил в количестве 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 500 военнослужащих. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    Согласно тексту предыдущего указа главы государства, штатная численность российской армии составляла 2 426 130 человек. При этом непосредственно военнослужащих в Вооруженных силах России числилось 1,535 млн.

    В новом документе прямо предписывается установить штатную численность Вооруженных сил в количестве 2 441 630 единиц, закрепив актуальное количество служащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Владимир Путин утвердил предыдущую штатную численность Вооруженных сил.

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    28 сентября 2026, 11:00 • Новости дня
    Из-за атаки БПЛА обрушилась часть железнодорожного моста в Брянской области

    Из-за атак БПЛА в Брянской области и обрушения моста сошли с путей десять вагонов

    Из-за атаки БПЛА обрушилась часть железнодорожного моста в Брянской области
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Серия атак беспилотников на железнодорожную инфраструктуру Брянской области привела к частичному обрушению моста и сходу грузовых составов с рельсов, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

    На перегоне Дятьково – Людиново из-за налета дронов обрушилась часть моста, десять вагонов сошли с путей. Аналогичная ситуация произошла в Унечском районе, где с рельсов сошли 18 пустых полувагонов. В результате этих инцидентов никто не пострадал, сообщил в своем Max временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

    «Враг наносит целенаправленные удары по железнодорожной инфраструктуре», – подчеркнул глава области.

    После осмотра мест происшествий сотрудниками Росгвардии специалисты начнут восстановительные работы. Еще одна атака зафиксирована в Навлинском районе, однако там повреждение путей не привело к нарушению движения поездов.

    Двумя днями ранее из-за повреждения путей в Брянской области приостановили движение поездов.

    20 сентября в результате ударов украинских беспилотников по автомобилям пострадали шесть человек.

    В Краснодарском крае в понедельник обломки сбитых беспилотников привели к возгораниям на трех предприятиях гражданской инфраструктуры.

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    28 сентября 2026, 16:54 • Новости дня
    Путин передал российские активы сети Metro во временное управление

    Активы немецкой сети Metro в России переданы компании «УК Торг Рус»

    Путин передал российские активы сети Metro во временное управление
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские активы немецкой торговой сети Metro передали во временное управление акционерному обществу «УК Торг Рус», соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Активы немецкой торговой сети Metro в России передали во временное управление АО «УК Торг Рус», передает РИА «Новости». Соответствующий указ президента уже размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «Внести изменения в раздел IV перечня движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении… О временном управлении некоторым имуществом» дополнить пункт 83 следующим содержанием:… 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Метро Вэрхаус Ногинск», принадлежащих МEТРО Кэш энд Керри Раша Б.В. (МETRO Cash & Carry Russia B.V.) акционерному обществу «УК Торг рус», – говорится в документе.

    Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

    Ранее президент России Владимир Путин передал активы торговых сетей «Ашан» и «Леруа Мерлен» под временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент».

    Представители российского подразделения Auchan сообщили о продолжении полноценной работы супермаркетов.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров раскрыл детали применения механизма внешнего контроля для критически важных объектов инфраструктуры.

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    28 сентября 2026, 19:18 • Новости дня
    Депутат Рады: Русские захватили небо над Киевом

    Депутат Рады Гончаренко: Русские захватили небо над Киевом

    Депутат Рады: Русские захватили небо над Киевом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы установили контроль над воздушным пространством Киева, а украинская система ПВО не справляется даже с обычными беспилотниками, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в России).

    Гончаренко прокомментировал удар беспилотника по Национальной академии наук в украинской столице. По его словам, здание поразил обычный беспилотник, а не реактивный дрон, сообщает издание «Страна».

    Парламентарий задался вопросом об эффективности украинской системы ПВО. Он признал нехватку ракет для комплексов Patriot, но выразил недоумение тем, что украинские силы не способны сбивать обычные БПЛА.

    Депутат также выразил обеспокоенность способностью украинской ПВО защищать столицу в зимний период. «А как мы переживем зиму? Если россияне захватили небо над Киевом и теперь просто развлекаясь выбивают здание за зданием, то надо, наверное, что-то делать!» – отметил он.

    Гончаренко призвал украинские власти уделять больше внимания защите объектов, а не обещаниям ответных действий.

    «Обещания отомстить – классные. Хотелось бы больше о защите, а не о мести», – заключил депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российские беспилотники поразили дата-центр «Киевстара».

    В субботу газета Guardian заявила о неспособности Киева сбивать новые российские беспилотники.

    В субботу российские дроны уничтожили центр связи Starlink в Киеве.

    Комментарии (12)
    28 сентября 2026, 12:20 • Новости дня
    Политолог спрогнозировал цветную революцию в Сербии

    Политолог Межевич: Запад попытается организовать цветную революцию в Сербии

    Политолог спрогнозировал цветную революцию в Сербии
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Умение Александра Вучича лавировать в сложной политической обстановке может стать ключом к креслу премьер-министра Сербии. Однако если в Европе решат ему помешать, предстоящие парламентские и президентские выборы пройдут в крайне жестком формате. Запад может попытаться организовать очередную цветную революцию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич.

    «Шансы Александра Вучича занять пост премьер-министра – примерно 50 на 50», – считает Николай Межевич, профессор факультета международных отношений СПбГУ. По его словам, политика одинаково не жалуют и евроориентированные граждане, и сторонники углубления связей с Россией, Китаем и альтернативными неевропейскими партнерами и структурами.

    Впрочем, Вучича неслучайно называют «сербской версией Анастаса Микояна»: «он умеет ходить между струй, оставаясь при этом сухим – то есть ловко лавировать в сложной политической обстановке, избегая серьезных опасностей и сохраняя свое положение», – добавил собеседник.

    Вместе с тем если европейские политики решат мешать Вучичу, то на предстоящих парламентских и президентских выборах в Сербии они будут действовать «очень грязно», допустил Межевич. «Запад может попытаться организовать очередную цветную революцию, чтобы окончательно добить Сербию и увлечь ее в европейский стан», – предположил политолог, напомнив, что в столице страны заметна большая активность проевропейских кругов.

    Однако есть важный нюанс: еврочиновникам особенно нечего предложить Белграду. «Европа сегодня – совсем не та, что в 1996, 2006 или даже 2016 году: власти стран континента не знают, за какую из текущих проблем взяться в первую очередь», – уточнил аналитик. Как бы то ни было, он не исключает, что Брюссель и Берлин постараются привести к власти в Сербии фигуру наподобие Аны Брнабич – своего рода «подрастающую Каю Каллас».

    «Возможен и сценарий, при котором будет заключена пакетная сделка: Брнабич займет пост президента, а Вучич – премьерское кресло. Они будут уравновешивать друг друга», – добавил спикер. По мнению эксперта, для России такое развитие событий не меняет базового подхода: «Российская дипломатия, как и советская, старается работать со всеми».

    Как бы ни прошли выборы в Сербии, вектор отношений Белграда с Москвой и Брюсселем будет определяться не голосованием, а более широкими геополитическими процессами – в первую очередь итогами российской спецоперации на Украине. «Когда мы завершим украинский кризис так, как планируем, ситуация в ряде стран начнет меняться. И тогда не исключено, что в Сербии у нас появится возможность вернуть свои позиции», – заключил Межевич.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич подал в отставку с поста главы государства. Об этом он объявил в обращении к гражданам. Теперь политик намерен на досрочных выборах в парламент баллотироваться на переизбрание как кандидат от правящей Сербской прогрессивной партии на пост премьер-министра. Голосование должно состояться 25 октября.

    «Я благодарен гражданам, которые дважды оказали мне огромное человеческое доверие и тем самым возложили на меня высший долг и ответственность, которые только может получить человек», – сказал Вучич перед подписанием документов об отставке. Исполняющим обязанности президента Сербии стала спикер Национального собрания Ана Брнабич.

    Вучич добавил, что к концу декабря в стране должен состояться первый тур президентских выборов. «Почему я это сделал? Я мог пойти на выборы как президент республики. Даже мои многочисленные друзья, главы зарубежных государств, с удивлением спрашивали меня: «Зачем вы это делаете? Почему уходите с поста?» – рассказал он.

    Политик объяснил, что считает такое решение справедливым. «Те, кто всегда говорил о тирании в обществе, всегда избегали диалога. Те, кто наиболее решительно выступал за единство мнений, всегда говорили именно об этом – и никогда не хотели слушать тех, кто думает иначе. А я предлагал диалог – четыре-пять лет назад, два-три года назад и год назад», – отметил Вучич.

    Он также рассказал, что встречи с представителями Запада в последние четыре года были для него мучением. «Ни на одной не ощущал себя хорошо, потому что на каждой первым вопросом было: почему не ввел санкции против России. И с русскими было тяжело, потому что их цель – сохранить NIS у себя… А у других – у них отнять, и в итоге страдает Сербия», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, Вучич занимает пост президента Сербии с 31 мая 2017 года. В 2022 году его переизбрали на второй срок, который должен был завершиться 31 мая 2027 года. За день до отставки он позвонил российскому коллеге Владимиру Путину. Как сообщили в Кремле, в ходе разговора стороны обсудили развитие российско-сербских отношений – в том числе в энергетике, нефтегазовой отрасли, транспорте и здравоохранении, а также затронули «актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе украинский конфликт».

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    28 сентября 2026, 23:50 • Новости дня
    Путин пошутил про «хождение налево» в ответ на реплику Зюганова

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин иронично отреагировал на предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова спикеру Госдумы Вячеславу Володину взять «лево руля» во время встречи с руководителями политических партий, прошедших в Госдуму.

    На встрече глава КПРФ Геннадий Зюганов посоветовал спикеру палаты Вячеславу Володину взять «лево руля» для получения поддержки коммунистов, передает РИА «Новости».

    «Ну, хождение налево не всегда приветствуется», – ответил на предложение российский лидер.

    В ответ Зюганов со смехом заметил, что имел в виду другое. Президент согласился с ним, добавив, что установившийся в парламенте стиль работы, судя по всему, приветствуется руководством компартии.

    Выборы в Госдуму девятого созыва состоялись с 18 по 20 сентября. По их итогам в нижнюю палату парламента прошли представители пяти партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также один кандидат от «Родины» и четыре самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал избирательную кампанию в Госдуму масштабной и значимой, а также заявил об особой роли «Единой России» в укреплении государства.

    Президент поддержал предложенный ЕР принцип распределения постов в Госдуме и кандидатуру Володина на пост председателя нижней палаты парламента.

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