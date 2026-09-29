Два американских летчика катапультировались при посадке на авианосец

Два пилота США катапультировались при аварийной посадке на авианосец Eisenhower

Tекст: Дмитрий Зубарев

Двум пилотам ВМС США пришлось покинуть кабину самолета из-за инцидента во время посадки на авианосец Dwight D. Eisenhower, передает ТАСС.

«Примерно в 18:18 по времени восточного побережья 28 сентября произошел инцидент во время посадки на палубу авианосца класса Nimitz Dwight D. Eisenhower (CVN 69) у побережья штата Вирджиния», – сообщили в пресс-службе американских Военно-морских сил. Уточняется, что летчики из состава 3-го авиационного крыла авианосца катапультировались и были оперативно спасены.

Оба пилота сейчас проходят медицинское обследование на борту корабля. В результате происшествия также пострадали четверо членов экипажа авианосца. Им оказывается необходимая помощь, один человек госпитализирован с травмами, не угрожающими жизни.

Авария случилась в момент захода самолета на посадку, когда он должен был зацепиться тросом аэрофинишера за палубу. Этот маневр считается одним из самых сложных в авиации. Аналогичный случай уже происходил на этом корабле в 2016 году: тогда из-за лопнувшего троса при посадке самолета E-2C Hawkeye пострадали восемь военнослужащих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле на американском авианосце USS Dwight D. Eisenhower произошел пожар. В октябре прошлого года с авианосца USS Nimitz рухнули в море истребитель и вертолет. В июле текущего года американский эсминец Benfold сломался в Тихом океане.