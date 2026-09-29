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    29 сентября 2026, 04:23 • Новости дня

    Аракчи вслед за Трампом категорически отверг данные СМИ об уступках

    Аракчи категорически отверг данные СМИ об уступках США

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в Нью-Йорке, что в понедельник встретился и снова поговорил с катарскими посредниками, обсудив с ними идеи, которые они представят американской стороне, но никаких уступок со стороны Тегерана в них не было.

    «Это абсолютно не соответствует действительности, я категорически это отрицаю. Кстати, в последние несколько часов мы наблюдаем пропагандистскую кампанию в различных СМИ, в которой выдвигаются обвинения и приписываются действия Ирана. Я категорически подтверждаю, что позиция Ирана не изменилась. Наши условия для открытия Ормузского пролива ясны», приводит его слова телеканал Al Hadah.

    Арагчи перед иранскими журналистами в понедельник рассказал о своей последней встрече с катарским посредником и одной из целей своего визита в Нью-Йорк он назвал информирование мира о ситуации в стране на поле боя, в частности, в отношении Ормузского пролива.

    «Наша миссия заключалась в том, чтобы проинформировать американскую сторону об этих условиях, а также сообщить всем другим странам и международному сообществу, что у Ирана есть план в этом отношении. Его условия справедливы и вполне логичны, и если американцы заявляют, что стремятся к соглашению или мирному решению, мы представили это решение», – сказал он.

    Ранее Трамп гневно отчитал портал Axios за фейк о предложениях Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран передал США семидневный план открытия Ормузского пролива, но президент США отверг его. Министр Аракчи заявил, что Иран готов и воевать и договариваться с США.

    28 сентября 2026, 20:29 • Новости дня
    Парламент Йемена объявил всеобщую мобилизацию для борьбы с хуситами
    Парламент Йемена объявил всеобщую мобилизацию для борьбы с хуситами
    @ IMAGO/Hamza Ali/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палата представителей Йемена поддержала объявление всеобщей мобилизации для противодействия хуситам. Обращение главы Руководящего президентского совета Рашада аль-Алими рассмотрели на заседании в дистанционном формате, заявили в йеменском Минобороны.

    Решение вступает в силу после оглашения. Конкретный срок его действия не установлен: мобилизация продлится до устранения обстоятельств, которые стали причиной ее объявления, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

    Отмечается, что йеменский парламент не проводил заседаний на протяжении многих лет. В законодательный орган входят в том числе депутаты с территорий, находящихся под контролем хуситов, которые лишены возможности участвовать в работе палаты.

    Ранее глава Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими призвал сограждан вступать в ряды армии для противостояния хуситам. Он заявил о намерении властей вернуть контроль над территориями, удерживаемыми хуситами, и обвинил группировку в новой эскалации как внутри региона, так и за его пределами.

    Руководящий президентский совет подтвердил поддержку Арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Он также призвал политические силы объединиться и согласовать свои действия.

    Хуситы захватили Сану в сентябре 2014 года. С тех пор в Йемене фактически существуют два центра власти. Международно признанное правительство контролирует преимущественно юг и восток страны, а хуситы удерживают столицу и большую часть северных и западных территорий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца силы Йемена отразили наступление хуситов на Мариб.

    Две недели назад мятежники заявили о захвате в плен 800 бойцов на юго-востоке страны.

    В начале месяца хуситы сообщили о взятии под контроль более 5 тыс. квадратных километров территории Йемена.

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    28 сентября 2026, 09:36 • Новости дня
    Трамп потребовал от Киева сократить удары по российским объектам
    Трамп потребовал от Киева сократить удары по российским объектам
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на требование президента США Дональда Трампа «сбавить обороты» пообещал ослабить удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

    Дональд Трамп в беседе с журналистами в штате Иллинойс сообщил, что призвал Владимира Зеленского сократить удары по российским НПЗ. По словам американского лидера, украинский президент допустил, что поступит таким образом, пишет Fox News.

    Американский президент отметил, что рост мировых цен на энергоносители обусловлен не только ситуацией на Ближнем Востоке, но и атаками на нефтеперерабатывающие предприятия в России. Он подчеркнул, что Киев тем самым создает глобальные проблемы.

    Трамп добавил, что США разберутся с ситуацией вокруг запрета на экспорт американского дизельного топлива, однако не уточнил, когда именно Зеленский дал обещание ослабить удары. В последний раз они встречались 22 сентября на полях Генассамблеи ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил влияние атак на российские НПЗ на мировые цены на топливо. На прошлой неделе издание Axios узнало о требовании Трампа к Зеленскому прекратить удары по НПЗ. В середине месяца эксперты усомнились в том, что Украина прекратит атаки по требованию американского лидера.

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    28 сентября 2026, 18:35 • Видео
    Вучич подал в отставку после звонка в Кремль

    Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. За сутки до этого состоялся телефонный разговор между ним и президентом Владимиром Путиным. Это не просто совпадение.

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    28 сентября 2026, 14:38 • Новости дня
    Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти по атакованному трубопроводу

    Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти по трубопроводу «Восток – Запад»

    Tекст: Мария Иванова

    Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти с использованием нефтепровода «Восток – Запад», работа которого была приостановлена после ударов беспилотников.

    Государственная компания Saudi Aramco на прошлой неделе испытывала работу трубопровода «Восток – Запад» перед возобновлением экспорта, сообщает Bloomberg.

    Прокачка нефти по нефтепроводу была приостановлена после нескольких ударов по нему 11 сентября. МИД королевства позже заявлял, что удары были нанесены запущенными из Ирака беспилотниками, отмечает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлый вторник Саудовская Аравия возобновила работу атакованного нефтепровода.

    В начале месяца удары по Саудовской Аравии остановили работу ключевого нефтепровода.

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    28 сентября 2026, 17:03 • Новости дня
    Нетаньяху опроверг получение от Египта предупреждений об атаке ХАМАС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не получал от Египта предупреждений об атаке ХАМАС 7 октября 2023 года, и поручил подать иск о клевете в связи с публикациями в СМИ.

    Нетаньяху отверг информацию о том, что Египет предупреждал Израиль об атаке ХАМАС. Он подчеркнул, что не встречался и не разговаривал с бывшим главой египетской разведки Аббасом Камелем в месяцы, предшествовавшие нападению, и не получал предупреждений от израильских спецслужб, передает РИА «Новости».

    Ранее The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на египетских официальных лиц, что Египет якобы трижды предупреждал Израиль о готовящейся атаке. По данным газеты, звонок главы египетской разведки был одним из множества предупреждений, которые не были восприняты всерьез израильским руководством.

    Нетаньяху считает, что подобные сообщения появляются с целью обвинить его в событиях 7 октября. В начале сентября газета Haaretz также опубликовала расследование, в котором говорилось, что президент ОАЭ предупреждал израильского премьера за полторы недели до атаки, и Нетаньяху уже поручил подать иск о клевете против этого издания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал разногласия с Дональдом Трампом по сделке с ХАМАС.

    В феврале он пообещал предотвратить наращивание военной мощи Египтом.

    В конце прошлого года Дональд Трамп пообещал Нетаньяху поддержать новые удары по ХАМАС при невыполнении соглашения.

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    28 сентября 2026, 15:39 • Новости дня
    Израильский суд освободил похищенную журналистку иранского телеканала

    Press TV: Израильский суд освободил похищенную журналистку телеканала

    Tекст: Валерия Городецкая

    Журналистка иранского телеканала Press TV Накка Хамед вышла на свободу после почти двухнедельного заключения в израильской тюрьме Дамон.

    Сотрудница иранского телевидения была освобождена из-под стражи спустя почти две недели после задержания, передает ТАСС со ссылкой на сообщение телеканала Press TV.

    После ареста репортера удерживали в тюрьме без предъявления официальных обвинений. За это время женщина подверглась жестким допросам, касающимся ее профессиональной деятельности.

    Об исчезновении Накки Хамед стало известно 15 сентября. Израильские силовики захватили ее на блокпосту около Вифлеема. До этого журналистка неоднократно сталкивалась с давлением и получала ранения во время освещения событий в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца иранский телеканал Press TV обвинил военных Израиля в похищении журналистки.

    В прошлом месяце израильские солдаты напали на сотрудницу иранского телевидения.

    В прошлом году израильские войска захватили иранского репортера в секторе Газа.

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    28 сентября 2026, 16:58 • Новости дня
    Иран отверг обвинения в причастности к инциденту у базы ВВС США в Британии

    Посольство Ирана отвергло обвинения в инциденте возле базы ВВС США в Британии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство Ирана в Лондоне отвергло публикации британских СМИ о якобы причастности Тегерана к задержанию пяти подозреваемых возле используемой США авиабазы Фэрфорд.

    Посольство Ирана в Лондоне решительно осудило спекуляции некоторых британских представителей и СМИ о связи страны с инцидентом у авиабазы Фэрфорд, передает ТАСС. В заявлении дипмиссии подчеркивается, что подобные сфабрикованные предположения распространяются исключительно с целью разжечь антииранскую пропаганду в Британии.

    Диппредставительство также не исключило принятия соответствующих правовых мер для защиты прав и интересов государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Британии связали задержанных у базы ВВС с Ираном. Задержанные у авиабазы Фэрфорд оказались британцами.

    В воскресенье возле используемой США авиабазы ввели режим ЧС.

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    28 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    Путин освободил Козлова от должности посла в Саудовской Аравии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Козлова от должности посла Российской Федерации в Саудовской Аравии.

    «Освободить Козлова Сергея Георгиевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Королевстве Саудовская Аравия», – говорится в тексте документа. Соответствующий указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

    Дипломат исполнял обязанности главы российской миссии в Эр-Рияде с февраля 2017 года. Сергей Козлов, владеющий арабским и английским языками, работает в системе Министерства иностранных дел с 1995 года. До назначения в Саудовскую Аравию он руководил дипмиссией в Йемене с 2010 по 2013 год.

    В послужном списке дипломата также значатся посты руководителя миссии при Палестинской национальной администрации и начальника отдела департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. Высшее образование он получил в МГИМО МИД СССР, окончив вуз в 1978 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Владимир Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с наследным принцем Саудовской Аравии. Несколькими днями ранее президент России освободил Андрея Келина от должности посла в Великобритании.

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    28 сентября 2026, 13:14 • Новости дня
    Иран направил в ICAO протест на ограничения США в сфере авиации

    Иран пожаловался в ICAO на ограничения США на полеты иранских авиакомпаний

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Ирана направили протест в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) в связи с введенными США ограничениями на полеты иранских авиакомпаний.

    Об этом заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Абузар Шируди, передает IRNA.

    По его словам, протест направлен «для защиты законных прав и противодействия незаконным ограничениям», отмечает РИА «Новости».

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент пригрозил, что с 23 сентября иранские авиакомпании больше не смогут совершать полеты, им не будут оказывать услуги на земле из-за санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Тегеране заявили о готовности как воевать, так и договариваться с США.

    В субботу отмечалось, что Иран утратил доверие к переговорам с Соединенными Штатами из-за новых санкций.

    На прошлой неделе Китай раскритиковал новые американские санкции против России и Ирана.

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    28 сентября 2026, 15:32 • Новости дня
    Нидерланды направили фрегат ПВО на Ближний Восток

    Минобороны Нидерландов: Фрегат ПВО Evertsen направлен на Ближний Восток

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нидерланды направили фрегат противовоздушной обороны Evertsen на Ближний Восток для возможного развертывания в Ормузском проливе, сообщила министр обороны страны Дилан Йешильгез-Зегериус.

    Министр написала в соцсетях, что Нидерланды готовятся к возможному развертыванию фрегата в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». На сайте Минобороны Нидерландов указано, что миссия военного корабля продлится три месяца.

    На борту фрегата разместят международный штаб, который сможет осуществлять командование военной миссией в проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье иранские военные атаковали 19 судов в Ормузском проливе.

    В воскресенье трафик в проливе упал на 75% из-за конфликта.

    В субботу Иран передал США план открытия Ормузского пролива.

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    28 сентября 2026, 11:09 • Новости дня
    WSJ сообщила о неспособности ВПК США восполнить запасы ракет

    WSJ: ВПК США не успевает восполнять запасы ракет из-за нехватки мощностей

    Tекст: Мария Иванова

    Американские оборонные предприятия не могут оперативно восполнить запасы высокоточных ракет из-за недофинансирования и нерегулярных контрактов, сообщила газета The Wall Street Journal.

    Крупнейшие военные подрядчики США, включая RTX, Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman, инвестируют миллиарды долларов в расширение производства. Однако эти усилия пока не дают ощутимой отдачи, и большая часть новых боеприпасов поступит на вооружение слишком поздно для текущих военных операций США и их союзников, пишет The Wall Street Journal.

    Вооруженные силы США уже израсходовали около трети довоенных запасов крылатых ракет Tomahawk и порядка половины противоракет Patriot, сообщает Центр стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательной в РФ организацией). За последние два месяца боев против Ирана американские военные выпустили более тысячи ракет Tomahawk, тогда как мощности завода RTX в Аризоне в 2026 году позволят выпустить лишь чуть более 400 единиц, отмечает ТАСС.

    С 1999 по 2025 год на ракеты и боеприпасы приходилось в среднем лишь 7,5% бюджета Пентагона, тогда как на авиацию уходило 23%, а на кораблестроение – 10%.

    В настоящее время Пентагон пытается исправить ситуацию долгосрочными контрактами, но промышленность сдерживают нехватка инженеров, сбои в поставках микроэлектроники и сложная ручная сборка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Пентагон обновил число пострадавших в войне с Ираном солдат США.

    В середине месяца Конгресс США оценил расходы военного ведомства на эти боевые действия.

    Летом Пентагон признал отставание страны в производстве беспилотников.

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    28 сентября 2026, 10:29 • Новости дня
    США отказались менять политику по Тайваню после визита Си Цзиньпина

    Bloomberg: США сохранили прежнюю политику по Тайваню после визита Си Цзиньпина

    Tекст: Игорь Иножарский

    Политика Соединенных Штатов в отношении Тайваня осталась неизменной после государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон, сообщил посол США в Пекине Дэвид Пердью.

    Вашингтон по-прежнему не поддерживает ни независимость Тайваня, ни принуждение по отношению к нему со стороны материкового Китая, пишет Bloomberg.

    Американский посол отверг предположения, что США отказывают Тайбэю в необходимых для обороны средствах ради умиротворения председателя КНР. Пердью подчеркнул, что администрация Дональда Трампа уже одобрила продажу американских вооружений острову на сумму 11 млрд долларов, а переговоры о дальнейших поставках продолжаются.

    Во время визита в США Си Цзиньпин призывал Дональда Трампа открыто выступить против независимости Тайваня и ограничить поддержку острова. Ранее американский президент отложил пакет оружейных поставок Тайбэю на 14 млрд долларов на несколько месяцев, назвав эту сделку хорошей переговорной фишкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник СМИ сообщили о решении США отложить поставку оружия Тайваню из-за диалога с Китаем. В субботу Си Цзиньпин потребовал от Дональда Трампа выступить против независимости острова. В субботу китайский лидер вернулся в Пекин после государственного визита в Соединенные Штаты.

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    28 сентября 2026, 22:35 • Новости дня
    Axios: Трамп предложил Ирану экономические льготы за уступки по ядерному вопросу

    Axios: Трамп предложил Ирану экономические льготы

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп готов ослабить санкции в отношении Ирана и разблокировать замороженные иранские средства в обмен на конкретные шаги Ирана в отношении ядерной программы.

    Заявление США в адрес Ирана прозвучало на фоне того, что на этой неделе катарские и пакистанские посредники вновь пытаются заключить соглашение между двумя враждующими странами. На данный момент позиции сторон по ключевым вопросам сильно расходятся, пишет портал Axios.

    Иран хочет, чтобы переговоры были сосредоточены на Ормузском проливе и морской блокаде США, в то время как администрация Трампа требует от Ирана пойти на уступки в ядерной сфере.

    Однако это предложение дает право надеяться на дипломатический прорыв после того, как Трамп отверг предложение семидневного плана Ирана.

    Ожидается, что катарские посредники встретятся с представителями администрации Трампа в понедельник или во вторник, чтобы попытаться добиться прорыва. Американский чиновник, осведомленный о непрямых переговорах, назвал их «позитивными и конструктивными» и заявил, что Иран «проявил гибкость в ядерных вопросах».

    Но он также отметил, что нерешенных вопросов все еще много, и подчеркнул, что сделка не состоится, «пока не будут урегулированы ядерные вопросы».

    «Стороны по-прежнему расходятся во мнениях относительно сроков выполнения обязательств и того, кто какие шаги предпримет первым», – сказал чиновник.

    Напомним, Иран передал США семидневный план открытия Ормузского пролива, но президент США отверг его.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр Аракчи заявил, что Иран готов воевать и договариваться с США. В понедельник иранская крылатая ракета ударила по кораблю ВМС США в Ормузском проливе.

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    29 сентября 2026, 05:47 • Новости дня
    Рубио заявил об иностранном следе в инциденте на британской авиабазе Фэрфорд

    Рубио заявил об иностранном следе на британской авиабазе Фэрфорд

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об иностранном вмешательстве при инциденте на британской авиабазе Фэрфорд, где ранее задержали пятерых человек из-за взрывчатки.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об иностранном следе в инциденте на британской авиабазе Фэрфорд, сообщает телеканал Fox News. По его словам, ситуация оказалась очень серьезной.

    «То, что могло произойти в Великобритании на выходных, – это очень серьезная ситуация. Она явно не обошлась без иностранного вмешательства… Я хочу поблагодарить Великобританию за сотрудничество и помощь в этом вопросе», – приводит РИА «Новости» слова Рубио, который пообещал раскрыть больше в ближайшие дни.

    В воскресенье правоохранители задержали пятерых британских граждан возле военной базы Фэрфорд. Их подозревали в преступлениях, связанных с законом о взрывчатых веществах. На следующий день задержанных отпустили под залог.

    Фэрфорд является единственной в Европе базой для американских стратегических бомбардировщиков, откуда ранее наносились удары по Ираку и Югославии. В марте британские власти позволили США использовать объект для операций против Ирана в оборонительных целях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье возле используемой США авиабазы Фэрфорд в Британии ввели режим ЧС. В понедельник Госдеп предупредил американцев в Британии о риске из-за инцидента в Фэрфорде. Посольство Ирана отвергло обвинения в инциденте возле базы ВВС США в Британии.

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    28 сентября 2026, 12:23 • Новости дня
    Советник президента сообщила об открытии русского центра в Иране

    Советник президента Ямпольская сообщила об открытии русского центра в Иране

    Tекст: Ольга Иванова

    До конца года в иранском Исфахане планируется открыть новый центр по продвижению русского языка и культуры, сообщила советник президента России Елена Ямпольская.

    Центр по продвижению русского языка и культуры планируется открыть в иранском Исфахане до конца текущего года, передает РИА «Новости». Об этом сообщила советник президента России по вопросам культуры и искусства Елена Ямпольская на форуме «Роль культуры в российско-иранском взаимодействии».

    «В Иране работают два русских центра – в Тегеране и Мешхеде, а также два кабинета русского мира – в Тегеране и Реште. Здесь ведется самая разнообразная работа по продвижению русского языка, литературы и культуры», – отметила она. По словам Ямпольской, несмотря на сложную военно-политическую обстановку в республике, ни одно из этих учреждений не прекращало свою деятельность.

    Советник президента добавила, что Университет Исфахана является одним из крупнейших центров русистики в Иране. Кроме того, Москва и Тегеран реализуют более 30 научных проектов, а межправительственное соглашение о взаимном признании образования и ученых степеней находится в высокой степени готовности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года министр энергетики России Сергей Цивилев открыл Российский культурный центр в Тегеране.

    На полях недавнего саммита ШОС в Бишкеке президент Владимир Путин подчеркнул особую значимость укрепления образовательных связей между Москвой и Тегераном.

    Глава государства отметил растущий интерес иранской молодежи к обучению в отечественных университетах.

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    28 сентября 2026, 11:33 • Новости дня
    Израиль отчитал испанского дипломата за лозунг о Палестине от реки до моря

    МИД Израиля сделал выговор дипломату Испании за слова о Палестине

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство иностранных дел Израиля вызвало временную поверенную в делах посольства Испании Франсиску Педрос для объявления официального выговора после заявлений испанского министра о создании палестинского государства.

    Поводом для дипломатического демарша послужили высказывания министра по делам молодежи Испании Сиры Рего, которая заявила о поддержке испанской общественностью создания палестинского государства «от реки до моря», передает РИА «Новости».

    Израильские власти, а также различные еврейские организации и политики расценивают подобный лозунг как антисемитский призыв к уничтожению Государства Израиль.

    В израильском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что слова испанского министра отражают курс правительства Испании на поддержку концепции ликвидации Израиля.

    Ранее Сира Рего отказалась осудить атаку движения ХАМАС 7 октября 2023 года, в связи с чем в сентябре 2025 года ей запретили въезд на израильскую территорию.

    Отношения между странами серьезно обострились осенью прошлого года, когда премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о введении ограничительных мер против Израиля из-за действий в секторе Газа. В ответ израильская сторона ввела санкции против ряда испанских министров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье при атаках Израиля в Газе за двое суток погибли семь человек.

    В субботу министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил об угрозе срыва создания Палестинского государства.

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