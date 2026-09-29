Хакеры похитили данные 3 млн сотрудников Пентагона

Tекст: Катерина Туманова

Масштабная утечка из обширной кадровой базы данных Министерства обороны США привела к раскрытию конфиденциальной информации, принадлежащей огромному числу военнослужащих. Утечка затронула 2,76 млн живых людей и еще 294 тыс. умерших, сообщил телеканал ABC News.

«Информационная система Центра данных о кадровом составе Министерства обороны (DMDC) подверглась несанкционированному доступу к личной информации со стороны небольшого числа неавторизованных пользователей в период с октября 2025 года по июль 2026 года. После обнаружения DMDC немедленно устранил уязвимость», – заявил представитель оборонного ведомства США.

Масштаб и чувствительность раскрытой информации могут вызвать опасения по поводу национальной безопасности, особенно потому, что файлы включали подробности о должностях, занимаемых военным и гражданским персоналом.

Центр данных о кадровом составе Министерства обороны служит одним из главных хранилищ кадровых записей Пентагона, содержащим информацию о военнослужащих действительной службы и резерва, гражданских служащих, подрядчиках, пенсионерах, ветеранах и членах их семей. Агентство хранит более 60 млн кадровых записей.

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