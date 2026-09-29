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    29 сентября 2026, 04:10 • Новости дня

    Хакеры похитили данные 3 млн сотрудников Пентагона

    Tекст: Катерина Туманова

    Утечка данных из системы Пентагона раскрыла конфиденциальную информацию о почти 3 млн человек, в числе утекших данных – номера социального страхования и сведения о должностях.

    Масштабная утечка из обширной кадровой базы данных Министерства обороны США привела к раскрытию конфиденциальной информации, принадлежащей огромному числу военнослужащих. Утечка затронула 2,76 млн живых людей и еще 294 тыс. умерших, сообщил телеканал ABC News.

    «Информационная система Центра данных о кадровом составе Министерства обороны (DMDC) подверглась несанкционированному доступу к личной информации со стороны небольшого числа неавторизованных пользователей в период с октября 2025 года по июль 2026 года. После обнаружения DMDC немедленно устранил уязвимость», – заявил представитель оборонного ведомства США.

    Масштаб и чувствительность раскрытой информации могут вызвать опасения по поводу национальной безопасности, особенно потому, что файлы включали подробности о должностях, занимаемых военным и гражданским персоналом.

    Центр данных о кадровом составе Министерства обороны служит одним из главных хранилищ кадровых записей Пентагона, содержащим информацию о военнослужащих действительной службы и резерва, гражданских служащих, подрядчиках, пенсионерах, ветеранах и членах их семей. Агентство хранит более 60 млн кадровых записей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg узнало, что в киберкомандовании США за месяц пять человек покончили с собой. Хакеры взломали онлайн-сервисы ФБР и украли данные сотрудников, а также нанесли массированный киберудар по системам водоснабжения США.

    29 сентября 2026, 05:10 • Новости дня
    Военкоры сообщили о применении «Цирконов» при ночном ударе по Киеву

    При ударе по Киеву применили «Цирконы»

    Военкоры сообщили о применении «Цирконов» при ночном ударе по Киеву
    @ Petersburg Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на вторник ВС России осуществили мощный ракетный удар по Киеву, в котором звучали взрывы и сирена воздушной тревоги, согласно сообщениям украинских СМИ и пабликов.

    «Мощный ракетный удар нанесён по Киеву: взрыв у Рады и пожары после «Цирконов». Выпущены уже не менее шести гиперзвуковых «Цирконов». Известно о двух попаданиях в Киеве, одно попадание в Жулянах. Дрон взорвался в районе Верховной Рады», – сообщает Max-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Там добавили, что Киев и область продолжают атаковать «Герани», также идет атака реактивных БПЛА на Одессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее, 28 сентября российские войска поразили военные объекты в Одессе и Измаиле, а также поразили цеха производства беспилотников ВСУ.

    Кроме того, ВС России нанесли удар по дата-центру «Укр Телекома» в Киеве и двум сухогрузам.


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    28 сентября 2026, 20:01 • Новости дня
    Путин увеличил число военнослужащих в Вооруженных силах России

    Путин увеличил число военнослужащих в ВС России до 2,44 млн человек

    Путин увеличил число военнослужащих в Вооруженных силах России
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 441 630 человек, из которых 1 550 500 составляют военнослужащие.

    Президент России установил новую штатную численность Вооруженных сил в количестве 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 500 военнослужащих. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    Согласно тексту предыдущего указа главы государства, штатная численность российской армии составляла 2 426 130 человек. При этом непосредственно военнослужащих в Вооруженных силах России числилось 1,535 млн.

    В новом документе прямо предписывается установить штатную численность Вооруженных сил в количестве 2 441 630 единиц, закрепив актуальное количество служащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Владимир Путин утвердил предыдущую штатную численность Вооруженных сил.

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    28 сентября 2026, 18:35 • Видео
    Вучич подал в отставку после звонка в Кремль

    Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. За сутки до этого состоялся телефонный разговор между ним и президентом Владимиром Путиным. Это не просто совпадение.

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    28 сентября 2026, 10:09 • Новости дня
    Каллас признала крупные проблемы в оборонных возможностях ЕС
    Каллас признала крупные проблемы в оборонных возможностях ЕС
    @ Jouni Porsanger/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о сохранении крупных пробелов в оборонных возможностях Евросоюза, несмотря на увеличение расходов.

    Такое заявление глава дипломатии ЕС сделала перед заседанием министров обороны стран объединения, передает РИА «Новости».

    По словам Каллас, инвестиции в оборону увеличились, и страны расходуют на эти нужды в общей сложности 2,2% ВВП. Однако, как она подчеркнула, у ЕС сохраняются значительные недочеты в оборонной сфере, которые требуют восполнения.

    В начале сентября она также отмечала, что европейским государствам не удалось достаточно оперативно устранить недостатки в обычных вооруженных силах в рамках НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта.

    Две недели назад она призвала создать ледокольный флот объединения.

    В начале месяца сообщалось, что провал оборонной инициативы нанес удар по позициям главы европейской дипломатии.

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    28 сентября 2026, 09:36 • Новости дня
    Трамп потребовал от Киева сократить удары по российским объектам
    Трамп потребовал от Киева сократить удары по российским объектам
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на требование президента США Дональда Трампа «сбавить обороты» пообещал ослабить удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

    Дональд Трамп в беседе с журналистами в штате Иллинойс сообщил, что призвал Владимира Зеленского сократить удары по российским НПЗ. По словам американского лидера, украинский президент допустил, что поступит таким образом, пишет Fox News.

    Американский президент отметил, что рост мировых цен на энергоносители обусловлен не только ситуацией на Ближнем Востоке, но и атаками на нефтеперерабатывающие предприятия в России. Он подчеркнул, что Киев тем самым создает глобальные проблемы.

    Трамп добавил, что США разберутся с ситуацией вокруг запрета на экспорт американского дизельного топлива, однако не уточнил, когда именно Зеленский дал обещание ослабить удары. В последний раз они встречались 22 сентября на полях Генассамблеи ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил влияние атак на российские НПЗ на мировые цены на топливо. На прошлой неделе издание Axios узнало о требовании Трампа к Зеленскому прекратить удары по НПЗ. В середине месяца эксперты усомнились в том, что Украина прекратит атаки по требованию американского лидера.

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    28 сентября 2026, 15:37 • Новости дня
    Минобороны Казахстана анонсировало реформу армии после гибели военных на Каспии

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство обороны Казахстана анонсировало масштабную реформу вооруженных сил, направленную на снижение бюрократии и повышение безопасности военнослужащих.

    Новый министр обороны Казахстана Айдос Мырзахметов провел совещание, посвященное масштабным изменениям в вооруженных силах страны, передает ТАСС. Реформа инициирована после трагического инцидента в Каспийском море, унесшего жизни 14 военнослужащих.

    «В центре внимания – реализация поручений главы государства – верховного главнокомандующего вооруженными силами по комплексной перезагрузке армии с учетом современных угроз, опыта вооруженных конфликтов, стремительного развития военных технологий и обеспечение безопасности воинской службы», – сообщили в пресс-службе Минобороны.

    Основной упор в реформировании будет сделан на улучшение реальной боеготовности, модернизацию системы управления и повышение качества подготовки войск. В ведомстве подчеркнули, что планируется дальнейшая цифровизация всех процессов и устранение избыточных административных процедур.

    По словам Айдоса Мырзахметова, армия не должна развиваться ради показных мероприятий и красивых отчетов. Он отметил, что каждый выделенный ресурс и каждое решение обязаны приносить практическую пользу, способствуя росту боеспособности, а солдаты должны чувствовать себя в полной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время военных учений в Каспийском море погибли 14 казахстанских моряков.

    Генпрокуратура страны установила подозреваемых в халатном отношении к службе должностных лиц.

    Президент Казахстана отправил в отставку министра обороны Даурена Косанова.

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    28 сентября 2026, 13:50 • Новости дня
    Папа римский предостерег Европу от иллюзии перевооружения ради мира

    Папа римский Лев XIV призвал Европу отказаться от иллюзий перевооружения ради мира

    Папа римский предостерег Европу от иллюзии перевооружения ради мира
    @ Maurizio Brambatti/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Папа римский Лев XIV в ходе визита во Францию призвал Европу не поддаваться иллюзии перевооружения во имя достижения мира, а сосредоточиться на содействии миру во всем мире.

    Понтифик выступил на встрече «К корням Европы во имя мира и единства» в конференц-центре имени Роберта Шумана в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона. Лев XIV заявил, что следует избегать иллюзии, будто перевооружение приведет к миру, отметив, что содействие миру требует напряженной и созидательной работы, передает ТАСС.

    Папа римский предложил задуматься о том, действительно ли прилагаются творческие усилия для укрепления мира во всем мире, или же предпринимаются лишь попытки остановить текущие войны и подготовиться к будущим.

    Лев XIV подчеркнул, что ветры войны охватывают Европу, и призвал прекратить «бессмысленную бойню», ежедневно уносящую жизни мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом папа римский призвал Европу не объединяться против других мировых держав.

    В прошлом году понтифик назвал посредничество Ватикана по Украине нереалистичным.

    Летом прошлого года он подтвердил готовность Ватикана принять переговоры по Украине.

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    28 сентября 2026, 15:35 • Новости дня
    В США заявили о неготовности оборонной промышленности к современным войнам

    Дрискол: Оборонная промышленность США оказалась не готовой к современным войнам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший министр сухопутных сил США Дон Дрисколл заявил о неготовности американской оборонной промышленности к современным боевым действиям из-за устаревших подходов.

    Дрисколл выразил мнение о неготовности американского военно-промышленного комплекса к современным конфликтам, передает РИА «Новости». Он отметил, что концепция развития обороны, опирающаяся на союзников, также устарела.

    «Мировая архитектура обороны до сих пор ориентирована на индустриальную модель времен холодной войны. Эта модель в общем и целом охватывает оборонные компании Соединенных Штатов, которые создают небольшие партии уникальных вооружений, работающих на проприетарном изолированном программном обеспечении», – заявил Дрисколл в своей колонке для журнала Foreign Affairs.

    По мнению бывшего министра, за последние 20 лет не произошло фундаментальных изменений во взаимодействии американских систем с системами союзников. В относительно мирное время решения принимались в угоду особым интересам, что укрепило позиции монополистов и законсервировало старые платформы вооружений.

    Дрисколл подчеркнул, что в 2025 году сухопутные силы США выглядят так же, как в 1975 году, из-за стремления сохранить статус-кво. Небольшие государственные заказы заставили производителей сосредоточиться на сохранении рабочих мест, выпуская дорогие и сложные в замене вооружения. Для решения проблемы он предлагает привлекать малый и средний бизнес, использовать открытые системы и оптимизировать закупки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Дэниел Дрисколл официально подтвердил свою отставку с поста гражданского министра армии США.

    Вскоре в ходе выступления в Киеве бывший чиновник предупредил о нехватке скорости и инноваций у крупнейших армий мира.

    Из-за недофинансирования американские оборонные предприятия не успевают оперативно восполнять запасы высокоточных ракет.

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    28 сентября 2026, 20:38 • Новости дня
    Миграционная служба Украины из-за проблем с интернетом прекратила выдачу паспортов
    Миграционная служба Украины из-за проблем с интернетом прекратила выдачу паспортов
    @ Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Государственная миграционная служба Украины временно ограничила доступ к своим информационным системам и приостановила выдачу паспортов из-за технического сбоя у провайдера электронных коммуникационных услуг.

    Как сообщило ведомство в соцсетях, из-за сбоя ограничен доступ к части информационно-телекоммуникационных систем. Неисправность возникла у оператора, обеспечивающего работу каналов связи миграционной службы.

    Кроме того, официальный сайт Государственной миграционной службы будет недоступен на время проведения восстановительных работ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник массовый сбой парализовал движение пассажирских поездов на Украине. В субботу стриминговые платформы страны столкнулись с массовым сбоем вещания. В субботу в Киеве и ряде регионов произошли сбои в работе интернета.

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    28 сентября 2026, 19:10 • Новости дня
    Эксперты «Валдая» заявили о возвращении роли государства и сильных лидеров в мировую политику

    Клуб «Валдай» представил доклад «Без паники: государство и ответственность за будущее»

    Ослабление международных институтов сопровождается усилением государств и ростом влияния отдельных лидеров, считают авторы ежегодного доклада клуба «Валдай». По их оценке, разрушение прежнего миропорядка не означает остановки развития, а государство остается главным инструментом защиты человека в условиях технологических перемен и международной нестабильности.

    Международный дискуссионный клуб «Валдай» представил ежегодный аналитический доклад «Без паники: государство и ответственность за будущее», говорится на сайте организации. В подготовке доклада участвовали программный директор клуба, профессор МГИМО Олег Барабанов; программный директор клуба, заместитель главного редактора сайта valdaiclub.com Антон Беспалов; программный директор клуба, научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев; директор по научной работе Фонда клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов; декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов и программный директор клуба, генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

    Презентация доклада состоялась в рамках XXIII ежегодного заседания клуба «Валдай», которое проходит с 28 сентября по 1 октября в Подмосковье. Тема заседания – «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

    Авторы начинают доклад с фразы «Бывают времена, о которых острословы говорят: «Раньше будущее было лучше», однако предлагают рассматривать происходящие перемены не как неизбежную катастрофу. В докладе говорится, что «кардинальные перемены на международной арене – не стихийное бедствие, а основание задуматься, почему прежние нормы перестали отвечать меняющимся задачам». В документе анализируются изменения международного порядка, влияние технологического развития, роль искусственного интеллекта, возвращение государства в качестве ключевого политического субъекта и усиление значения национального суверенитета.

    Отдельный раздел посвящен страхам, связанным с искусственным интеллектом. Авторы рассматривают не только опасения по поводу сокращения рабочих мест, но и более широкие общественно-политические последствия развития технологий. В докладе отмечается, что геополитическое соперничество переносится в сферу искусственного интеллекта, а государства стремятся контролировать правила функционирования нейросетей и данных, на которых они обучаются. По их мнению, это может привести к противоборству суверенных систем искусственного интеллекта. Разрушительные возможности таких цифровых участников, допускают эксперты, могут оказаться выше, чем при привычном идейно-политическом противостоянии.

    Распространение беспилотников и ИИ меняет и характер вооруженных конфликтов, стирая границу между военной и гражданской сферами. Все большее значение приобретает устойчивость политической системы, экономики и общества, способная лишать более сильные в военном отношении державы части их преимуществ.

    Авторы также обращают внимание на двойственный характер технологического прогресса. С одной стороны, он расширяет возможности человека, а с другой – создает новые риски контроля, отчуждения и утраты автономии.

    Одним из центральных выводов доклада становится тезис о возвращении государства в международную и общественную жизнь. По оценке авторов, прежние представления о постепенном ослаблении государств и стирании суверенных границ больше не соответствуют реальности. В документе говорится, что «ренессанс государства – это прежде всего возвращение суверенитета в качестве стержневой политической категории».

    Они связывают усиление роли государства с ослаблением международных институтов, ростом конкуренции между крупными державами и распространением цифровых платформ, которые претендуют на влияние за пределами традиционных государственных границ.

    Отдельное внимание уделено так называемому когнитивному, или ценностному, суверенитету. В докладе он описывается как способность контролировать формулирование понятий, смыслов и представлений о мире. Авторы рассматривают современный мир как полицентричный и находящийся в переходном состоянии. В докладе подчеркивается, что новая система еще не приобрела окончательной формы, а взаимодействие государств остается конкурентным и конфликтным.

    Россию авторы характеризуют как классическую континентальную державу, заинтересованную в предсказуемой обстановке у своих границ, порядке и прозрачности в Евразии. В этой логике они рассматривают и российско-китайское взаимодействие, основанное на принципах невмешательства, равноправия и неделимости безопасности. Присоединение других опорных стран к сотрудничеству в рамках ШОС и БРИКС, по их оценке, постепенно создает альтернативную международную инфраструктуру.

    Дальнейшую расстановку сил эксперты связывают с несколькими обстоятельствами. Среди них судьба Европы и возможное превращение Германии в ведущую военную державу континента, выбор Индии между различными стратегическими ролями, а также то, как новые крупные державы, включая Бразилию и Индонезию, будут использовать свои преимущества. В докладе отмечается, что новая расстановка сил складывается «медленно и нелинейно», а к российско-китайской конфигурации постепенно примыкают другие страны и объединения.

    Финальная часть доклада посвящена вопросу о том, станет ли будущее лучше прошлого. Авторы не дают однозначного оптимистического прогноза и подчеркивают, что будущее зависит от решений людей и государств: «Нам не нужно будущее, которое станет лучше, чем раньше. Нужно будущее, которое не хуже. И которое, в принципе, будет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник организаторы перенесли заседание клуба «Валдай» из Сочи в Подмосковье. В декабре прошлого года ЕС ввел санкции против пяти связанных с клубом «Валдай» россиян.

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    28 сентября 2026, 13:01 • Новости дня
    Росгвардия испытала мобильный боевой лазер против дронов

    В Ленобласти прошли испытания новейшего боевого лазера для борьбы с БПЛА

    Tекст: Мария Иванова

    В Ленинградской области прошли испытания новейшего мобильного боевого лазера, предназначенного для уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

    Военнослужащие испытали новейший боевой лазер для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Мобильная установка размещена на базе внедорожного автомобиля, а сами тесты проходили в Ленинградской области в условиях, максимально приближенных к боевым, передает ТАСС.

    В маневрах участвовали специалисты радиационной, химической и биологической защиты Северо-Западного округа Росгвардии совместно с представителями военно-промышленного комплекса. Они проверили тактико-технические возможности оружия по уничтожению коптеров.

    Лазер применялся против дронов различных моделей, которые маневрировали на разной высоте, скорости и удаленности от установки. Ожидается, что по итогам проверок будут даны рекомендации для дальнейшего совершенствования приемов применения подобных боевых комплексов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Пентагон направил 500 млн долларов на разработки лазерного оружия против дронов.

    В четверг Нидерланды решили создать аналогичное оружие.

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    29 сентября 2026, 05:35 • Новости дня
    Российские военные корабли совершили исторический проход в Карское море

    Российские военные корабли совершили проход в Карское море

    Tекст: Катерина Туманова

    Отряд кораблей Северного флота впервые вошел в Карское море через пролив Шокальского, что в истории Военно-морского флота России произошло впервые.

    Военные суда под командованием вице-адмирала Олега Голубева совершили беспрецедентный переход между островами архипелага Северная Земля, открыв новый арктический маршрут, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

    «Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева впервые в истории Военно-морского флота России прошел проливом Шокальского, который отделяет остров Октябрьской Революции от острова Большевик архипелага Северная Земля и вошел в акваторию Карского моря», – говорится в официальном сообщении.

    При прохождении пролива на кораблях была объявлена учебная тревога. Ледовую разведку провел поднятый с борта патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» вертолет Ка-29.

    Североморцам при прохождении пролива пришлось справляться со сложной ледовой обстановкой в море. Однако они смогли обеспечить навигационную безопасность хождения и маневрировать переменными курсами, чтобы безопасно разойтись с айсбергами.

    При прохождения пролива североморцы оценили пригодность нового района для действий кораблей Военно-морского флота России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учебный корабль Балтфлота «Перекоп» прибыл в Камбоджу. Корабли ТОФ вернулись во Владивосток для проведения акции «Тихоокеанская слава».

    Президент Путин заявил о планах пополнения флота тремя новыми атомными ледоколами.

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    28 сентября 2026, 12:39 • Новости дня
    Корецкий заявил о риске полного отключения интернета на Украине

    Премьер Украины Корецкий допустил полное отключение интернета в стране

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Украины Сергей Корецкий заявил, что Украина рискует остаться без интернета из-за повреждений инфраструктуры.

    Премьер-министр Сергей Корецкий заявил о серьезной угрозе для всей телекоммуникационной инфраструктуры страны. По его словам, риск потери связи сохранится до завершения конфликта, передает РИА «Новости».

    «Угроза есть по всей инфраструктуре, была, есть и будет до завершения конфликта», – сказал Корецкий в интервью украинскому телеканалу ТСН.

    Украинский премьер Сергей Корецкий анонсировал возможный перенос серверов страны в подземные укрытия или за рубеж из-за регулярных ударов по инфраструктуре.

    ВС России нанесли серию ударов беспилотниками по центрам обработки данных компаний «УкрТелеком» и «ДримЛайн», а также логистике и портовой инфраструктуре на территории Украины.

    Пораженный киевский центр обработки данных «Космонова» полностью прекратил свою работу. Из-за повреждения узлового оборудования в Киеве и ряде других регионов возникли масштабные перебои с интернетом.

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    28 сентября 2026, 18:56 • Новости дня
    Польша закрыла аэропорты Люблина и Жешува из-за полетов военной авиации

    PANSA: Аэропорты Люблина и Жешува временно закрыли из-за военной авиации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польское агентство воздушного движения (PANSA) временно приостановило выполнение воздушных операций в аэропортах Люблина и Жешува в связи с активными полетами боевых самолетов.

    Работу аэропортов в польских городах Люблин и Жешув временно приостановили из-за активности военной авиации, передает РИА «Новости». Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что боевая авиация была поднята в воздух для превентивной защиты воздушного пространства страны.

    Свои действия польские военные объяснили ударами российских сил по объектам на территории Украины.

    Как отмечал ранее портал NaTemat, регулярные вылеты истребителей обходятся польским налогоплательщикам очень дорого. По данным министерства национальной обороны страны, один летный час самолета F-16 стоит около 21 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Польша поднимала в небо авиацию из-за действий России на Украине.

    В среду Варшава задействовала истребители по той же причине.

    В январе польские аэропорты также приостановили полеты из-за активности военной авиации.

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    28 сентября 2026, 11:22 • Новости дня
    Разработчики анонсировали показ новейшего беспилотника Supercam в Баку

    На выставке в Баку решили показать новейший дрон-разведчик Supercam S180

    Tекст: Мария Иванова

    Группа компаний «Беспилотные системы» впервые представит новейшую версию скоростного разведывательного беспилотного комплекса Supercam S180 на международной выставке оборонной промышленности ADEX-2026 в Баку.

    На объединенной российской экспозиции также будет продемонстрирован флагманский беспилотник двойного назначения Supercam S350. Новейший аппарат S180 уже доказал свою эффективность в ходе спецоперации на Украине как надежный инструмент для работы в сложных условиях, пишет ТАСС.

    Разработчики отметили высокую маневренность, скоростные характеристики и способность дрона уклоняться от перехватчиков. Аппарат имеет более компактные размеры по сравнению с версией S350 и может запускаться с эластичной или пневматической катапульты.

    Увеличенная грузоподъемность позволяет устанавливать на беспилотник до пяти килограммов дополнительного оборудования для радио- и видеоразведки. Версия аппарата для фотосъемки способна на высокой скорости делать снимки с большой детализацией объектов.

    В рамках выставки, которая пройдет с 30 сентября по 2 октября, представители компании планируют обсудить адаптацию решений под специфические задачи заказчиков. В случае налаживания регулярных поставок рассматривается возможность создания сервисного центра в Каспийском регионе и локализации производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом успешное применение на спецоперации на Украине спровоцировало мировой спрос на дроны Supercam.

    В январе беспилотники этой серии получили технологию дистанционного управления из любой точки мира.

    В прошлом году боевой опыт применения комплексов Supercam заинтересовал иностранных заказчиков.

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    29 сентября 2026, 03:55 • Новости дня
    Эксперт Марочко: Взятие Уланово создало угрозу котла для ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Взятие села Уланово в Сумской области обеспечило расширение буферной зоны до 10 км и создание угрозы окружения для украинских боевиков в населенном пункте Коренёк, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Со взятием Уланово наши военнослужащие не только расширили буферную зону примерно до 10 км на данном участке, но и сформировали практически огневой мешок для украинских боевиков, которые находятся рядом, северо-восточнее от Уланово – это населенный пункт Коренёк», – заявил он ТАСС.

    Марочко отметил, что ширина горловины этого мешка достигает пяти километров. Он добавил, что при одновременном продвижении российских сил на юг от Бачаевска и на север от Уланово в ближайшее время может возникнуть новый котел для подразделений противника.

    Напомним, российские войска освободили сумское Уланово 28 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о боях за четыре населенных пункта в Харьковской области, там добавили, что освобождение Нововодяного дало продвинуться на Добропольском направлении


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