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    29 сентября 2026, 03:30 • Новости дня

    Береговая охрана США спасла не менее 40 человек с перевернувшегося судна

    У Пуэрто-Рико перевернулось судно с 60-ю людьми на борту

    Tекст: Катерина Туманова

    Береговая охрана США сообщила в понедельник, что спасла не менее 40 человек с перевернувшегося в открытом море судна вблизи Пуэрто-Рико.

    «Береговая охрана США сообщила в понедельник, что спасла в открытом море по меньшей мере 40 человек после того, как их судно перевернулось в нескольких милях от крошечного необитаемого острова к западу от Пуэрто-Рико. По данным ведомства, были обнаружены тела двоих погибших; выжившие сообщили, что на борту находилось около 60 человек», – передает Associated Press (AP).

    По состоянию на вечер понедельника спасательная операция продолжалась.

    Люди провели в воде более 12 часов, прежде чем проплывавшее мимо острова Мона судно заметило их в понедельник около полудня и сообщило властям; в тот момент удалось спасти четырех человек.

    В Береговой охране США заявили, что самодельное судно перевернулось поздно вечером в воскресенье после драки, в ходе которой люди получили тяжелые ранения мачете, из-за чего группе людей пришлось прыгнуть в воду без спасательных жилетов.

    Сразу установить, откуда прибыли эти люди, не удалось.

    Мигранты, спасающиеся от нищеты и насилия, уже давно добираются с острова Эспаньола (который делят Гаити и Доминиканская Республика) до Пуэрто-Рико и других островов, преодолевая опасный пролив Мона.

    Многие из них совершают этот путь на самодельных судах, которые переворачиваются в бурных водах; инцидент в понедельник стал одним из таких.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сравнил ситуацию с мигрантами в США и испанской Сеуте. В августе США выслали сотню мигрантов в восемь африканских государств вместо родины.

    Адвокат Инграм предупредил об отказах во въезде в США беременным во исполнение указа президента о пресечении родильного туризма.

    28 сентября 2026, 09:11 • Новости дня
    В Москве задержали бывших полицейских за организацию нелегальной миграции

    Tекст: Вера Басилая

    Правоохранительные органы задержали в Москве семерых подозреваемых, включая троих бывших сотрудников полиции, за создание преступной схемы по фиктивной постановке иностранцев на учет, сообщили в СК.

    Главное следственное управление СК по Москве расследует уголовное дело против преступной группы, передает СК. В сообщество входили бывшие сотрудники нескольких районных отделов полиции Москвы и подмосковной Балашихи.

    «В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 322.1 УК РФ, ст. 322.3 УК РФ, ч. 1 ст. 286 УК РФ», – заявили следователи. Фигуранты действовали из корыстных побуждений, помогая иностранцам незаконно легализоваться на территории страны.

    Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что соучастники за деньги изготавливали поддельные документы для получения гражданства и видов на жительство. В бумагах указывались недостоверные сведения о пересечении границы и местах пребывания мигрантов.

    Во время обысков оперативники изъяли фальшивые печати, штампы и другие вещественные доказательства. На данный момент силовики подтвердили 20 эпизодов фиктивной постановки иностранцев на учет и продолжают искать других возможных соучастников.

    Ранее московские правоохранители перекрыли крупный канал незаконной миграции на юге Москвы.

    Немногим ранее суд вынес приговор 12 участникам преступного сообщества за легализацию 100 тыс. иностранцев.

    Весной бывшие сотрудники полиции получили длительные сроки лишения свободы за фиктивную постановку мигрантов на учет.

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    28 сентября 2026, 09:36 • Новости дня
    Трамп потребовал от Киева сократить удары по российским объектам
    Трамп потребовал от Киева сократить удары по российским объектам
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на требование президента США Дональда Трампа «сбавить обороты» пообещал ослабить удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

    Дональд Трамп в беседе с журналистами в штате Иллинойс сообщил, что призвал Владимира Зеленского сократить удары по российским НПЗ. По словам американского лидера, украинский президент допустил, что поступит таким образом, пишет Fox News.

    Американский президент отметил, что рост мировых цен на энергоносители обусловлен не только ситуацией на Ближнем Востоке, но и атаками на нефтеперерабатывающие предприятия в России. Он подчеркнул, что Киев тем самым создает глобальные проблемы.

    Трамп добавил, что США разберутся с ситуацией вокруг запрета на экспорт американского дизельного топлива, однако не уточнил, когда именно Зеленский дал обещание ослабить удары. В последний раз они встречались 22 сентября на полях Генассамблеи ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил влияние атак на российские НПЗ на мировые цены на топливо. На прошлой неделе издание Axios узнало о требовании Трампа к Зеленскому прекратить удары по НПЗ. В середине месяца эксперты усомнились в том, что Украина прекратит атаки по требованию американского лидера.

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    28 сентября 2026, 18:35 • Видео
    Вучич подал в отставку после звонка в Кремль

    Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. За сутки до этого состоялся телефонный разговор между ним и президентом Владимиром Путиным. Это не просто совпадение.

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    26 сентября 2026, 14:49 • Новости дня
    NYT: Си Цзиньпин попытался найти слабые места Трампа
    NYT: Си Цзиньпин попытался найти слабые места Трампа
    @ Shawn Thew/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель КНР Си Цзиньпин попытался выявить уязвимости президента США Дональда Трампа в ходе двусторонних переговоров, сообщает The New York Times.

    По данным NYT, председатель КНР Си Цзиньпин пытался обнаружить уязвимости президента США Дональда Трампа во время личной встречи, передает Ura.ru.

    «Си видит в частых встречах с американским коллегой возможность нащупать слабые места в позициях США», – заявил бывший заместитель советника по национальной безопасности Мэтт Поттингер изданию The New York Times.

    По информации газеты, китайский лидер аккуратно обозначил позицию Пекина по тайваньскому вопросу. Аналитики полагают, что таким образом он хотел продемонстрировать готовность Трампа учитывать ограничения КНР. Пекин рассматривает Тайвань как свою провинцию, тогда как сам остров отвергает подобные притязания.

    Независимость Тайваня признают 12 государств. Соединенные Штаты к ним не относятся, однако американские законы обязывают Вашингтон поставлять острову оборонительное вооружение. В своих речах Си Цзиньпин также обратил внимание на усиление военной мощи Японии и упомянул историческое сотрудничество Пекина и Вашингтона. При этом реальных прорывов по итогам визита зафиксировано не было.

    Китайский лидер Си Цзиньпин прилетел в Америку для обсуждения двусторонних отношений с Дональдом Трампом.

    Трамп провел встречу в Белом доме с Си Цзиньпином.

    Китаист Алексей Маслов сообщил, что американская администрация заметно смягчила риторику по тайваньскому вопросу.

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    26 сентября 2026, 17:35 • Новости дня
    Журналистов CNN не пустили на самолет Трампа

    Журналистам CNN не позволили сопровождать Трампа на самолете

    Tекст: Мария Иванова

    Американские власти не позволили журналистам CNN присутствовать на президентском борту во время полета Дональда Трампа в Теннесси.

    Президент США Дональд Трамп полетел в Теннесси на матч по американскому футболу. В полете его традиционно сопровождают журналисты, однако Белый дом не разрешил представителям CNN лететь на борту Air Force One, сообщает CNN.

    Конфликт Трампа с рядом крупных СМИ, включая CNN, продолжается уже две недели: он запретил им работать в Белом доме, обвинив в распространении фейковых новостей. Позднее CNN обвинил Белый дом в том, что тот не допустил его журналистов на торжественную церемонию прибытия председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон, отмечает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд временно отменил запрет Белого дома на доступ журналистов CNN, MS NOW и Politico. Суд обязал Трампа вернуть трем СМИ доступ в Белый дом.

    Во вторник Трамп пообещал оспорить иск лишенных доступа в Белый дом СМИ.

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    26 сентября 2026, 19:42 • Новости дня
    Глава МВД ФРГ призвал к ускоренной высылке нелегалов с внешних границ ЕС

    Глава МВД ФРГ Добриндт предложил ускоренную высылку нелегалов с границ ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт предложил ввести ускоренную процедуру высылки нелегальных мигрантов на внешних границах Евросоюза.

    Глава ведомства считает необходимым создать новый европейский механизм реагирования на миграционные кризисы, который предполагает не запуск обычной процедуры предоставления убежища, а ускоренное возвращение нелегалов. По его словам, массовое пересечение внешних границ ЕС зачастую вызвано не гуманитарными причинами, а дезинформацией и действиями контрабандистов и преступных группировок, передает РИА «Новости».

    В качестве примера он привел ситуацию в испанском анклаве Сеута, где массовые незаконные пересечения границы были спровоцированы умышленными ложными сведениями и поддержкой со стороны преступников. Кризис в Сеуте привел к перегрузке городских и социальных служб.

    Кроме того, министр сообщил, что европейское агентство Frontex будет оперативно оказывать помощь странам сообщества в случае возникновения экстренных ситуаций, создав силы быстрого реагирования для поддержки государств на внешних границах Евросоюза в течение 24 часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу портал Euractiv раскрыл планы Европы упростить выдворение мигрантов.

    Во вторник Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы нового прорыва нелегалов.

    На прошлой неделе испанская полиция применила силу против мигрантов в этом анклаве.

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    27 сентября 2026, 23:08 • Новости дня
    Аракчи: Иран готов воевать и договариваться с США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран готов к любому развитию событий в отношениях с Вашингтоном, включая новый военный конфликт, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

    «Мы полностью готовы, если начнется новый виток агрессии. Мы выстоим любую агрессию, даже если это будет война судного дня. В то же время мы готовы и к дипломатическим переговорам. Выбор за президентом Трампом», – сказал министр в интервью телеканалу NBC, передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что вероятное возобновление американской агрессии не принесет Вашингтону никаких результатов. По его словам, новый военный конфликт станет таким же безрезультатным, как и предыдущие попытки давления.

    Тегеран согласен на дипломатическое разрешение ситуации исключительно при условии принятия Вашингтоном иранского плана из семи пунктов.

    Напомним, Иран передал США семидневный план открытия пролива.

    Президент США Дональд Трамп отверг план Тегерана по открытию Ормузского пролива.

    До этого американские спецпосланники провели встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи для обсуждения сделки.

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    26 сентября 2026, 10:09 • Новости дня
    МВД предложило ограничить пребывание дальнобойщиков из СНГ в России

    МВД предложило сократить до 90 дней срок пребывания дальнобойщиков из СНГ в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    МВД предложило отменить льготный период пребывания в России для водителей грузовиков из стран СНГ и Грузии, если эти государства вступят в Евросоюз.

    МВД предложило сократить срок пребывания в России для водителей-дальнобойщиков из государств СНГ и Грузии в случае их вступления в Евросоюз. Инициатива коснется тех, кто осуществляет международные автомобильные перевозки и въезжает на территорию России без визы. Проект документа опубликован на портале нормативных правовых актов.

    Проект постановления предполагает отмену льготного периода нахождения в стране. Сейчас водители могут находиться в России до 180 дней, однако в случае принятия документа этот срок сократится до 90 дней.

    «Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в течение десяти календарных дней… информирует граждан… государства, принявшего решение о вступлении в Европейский союз, о прекращении действия п. 1 настоящего постановления», – говорится в тексте документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство транспорта России анонсировало ужесточение контроля за иностранными водителями на границе.

    Ранее представители Казахстана заявили о готовности российской стороны вернуть 180-дневный срок пребывания для грузоперевозчиков.

    До этого МВД предложило сократить срок временного нахождения иностранцев в стране до 90 дней в течение года.

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    26 сентября 2026, 10:25 • Новости дня
    Германия столкнулась с наплывом нелегалов вопреки реформе убежища в Евросоюзе

    Welt: В Германию прибыли тысячи нелегальных мигрантов вопреки реформе убежища в ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    В Германию продолжают прибывать тысячи нелегальных мигрантов, несмотря на запуск общеевропейской реформы системы предоставления убежища (GEAS).

    Немецкие правоохранители фиксируют массовый приток нелегалов, проникающих в страну в обход установленных правил, пишет Welt со ссылкой на данные федеральной полиции ФРГ и федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF).

    В июле и августе BAMF зафиксировало 9077 новых просителей убежища, у 7041 из которых отсутствовали записи в общеевропейской базе Eurodac. У федеральной полиции лишь у 90 из 484 задержанных мигрантов обнаружились следы регистрации в других странах Евросоюза.

    Кроме того, процесс высылки мигрантов в другие европейские страны идет крайне медленно. Из 1794 решений о депортации, вынесенных BAMF в июле и августе, было исполнено только 238. Ситуацию осложняет отказ Италии принимать мигрантов обратно из Германии, что привело к спору между Берлином и Римом, отмечает РИА «Новости».

    В пятницу министры 18 стран намерены предложить Еврокомиссии подготовить к середине 2027 года новый законодательный пакет по упрощению миграционных правил, сообщает Euractiv.

    Обсуждается использование искусственного интеллекта для переводов документов и расширение базы данных Eurodac.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу портал Euractiv сообщил о планах европейских стран предложить новый закон для облегчения высылки нелегальных мигрантов.

    Во вторник стало известно, что европейские либералы отобрали у правых антимиграционную повестку.

    В начале августа отмечалось, что неконтролируемая миграция разлагает Германию изнутри.

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    28 сентября 2026, 17:30 • Новости дня
    МВД подготовило список профессий для мигрантов вне квоты

    МВД подготовило перечень профессий для трудоустройства иностранцев вне квот

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство внутренних дел подготовило проект приказа, утверждающий перечень квалифицированных специальностей, по которым иностранные граждане из визовых стран смогут трудоустраиваться в России вне установленных квот.

    Согласно документу, в перечень вошли такие специальности, как гендиректор предприятия, инженер-программист, техник по наладке и испытаниям, а также управляющий предприятием, передает ТАСС.

    Также в список включены профессии в сфере сельского и лесного хозяйства, обрабатывающего производства, строительства, энергетики, информации и связи, здравоохранения, культуры и спорта. Предполагается, что приказ вступит в силу 23 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца МВД сообщило о введении налога на неработающих родственников мигрантов.

    В прошлом месяце ведомство впервые применило новейшие технологии для поиска нелегалов.

    Летом президент Владимир Путин передал МВД право утверждать профессии для мигрантов.

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    26 сентября 2026, 14:14 • Новости дня
    Нидерланды заявили о нехватке тысяч мест для беженцев

    Миграционные власти Нидерландов заявили о нехватке тысяч мест для беженцев

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Нидерландов столкнулись с необходимостью создания тысяч дополнительных мест для размещения просителей убежища, сообщил глава Центрального агентства по приему беженцев (COA) Ремко Баккер.

    «В ближайшие месяцы мы закроем больше объектов, чем откроем. Но нам будут нужны тысячи дополнительных мест», – сказал Баккер в интервью газете Algemeen Dagblad/

    Из-за нехватки мощностей COA вынуждено продлевать работу некоторых экстренных приютов, несмотря на обещания местным властям закрыть их. Агентству в кратчайшие сроки требуются новые крупные центры размещения мигрантов, передает ТАСС.

    Баккер признал, что некоторые используемые экстренные объекты, такие как здания спортклубов, не подходят для длительного проживания. Он призвал к отказу от практики экстренного размещения и созданию стационарных центров, которые могли бы работать десятилетиями. Однако протесты местных жителей затрудняют заключение соглашений на строительство таких объектов.

    Глава COA также отметил, что семьи с детьми слишком долго находятся в лагерях из-за нехватки жилья для лиц, получивших разрешение на пребывание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс призвал защитить границы Европы от мигрантов.

    В мае беженцев с Украины обвинили в срыве шествия «Бессмертного полка» в Амстердаме.

    В апреле протестующие против мигрантов разгромили мэрию в Нидерландах.

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    26 сентября 2026, 11:52 • Новости дня
    США и КНР согласовали позицию по ядерной программе Ирана

    США и Китай выступили против ядерного оружия у Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились о необходимости соблюдения Ираном обязательств по отказу от разработки ядерного оружия.

    Лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин согласовали позицию по иранской ядерной программе по итогам визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон, передает РИА «Новости».

    «Лидеры двух государств согласились с тем, что Иран должен выполнять свое обязательство не разрабатывать ядерное оружие», – говорится в сообщении Центрального телевидения Китая.

    Кроме того, стороны договорились о недопустимости взимания платы за проход судов через международные водные пути. Также стало известно, что следующий раунд американо-китайского диалога по рискам искусственного интеллекта состоится в ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин вылетел в США с первым за 11 лет государственным визитом. В Вашингтоне лидеры двух стран провели встречу для определения новых стратегических ориентиров.

    Ранее политики обсудили недопустимость создания ядерного оружия в Иране на переговорах в Пекине.

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    26 сентября 2026, 12:02 • Новости дня
    В Мадриде прошел многотысячный митинг в защиту Сеуты и за досрочные выборы

    В Мадриде устроили марш с требованием досрочных выборов и в защиту Сеуты

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Мадрида прошел многотысячный марш с требованием досрочных выборов и в поддержку Сеуты, пострадавшей от миграционного кризиса.

    Тысячи людей приняли участие в шествии в испанской столице в защиту автономного города Сеута и с требованием досрочных всеобщих выборов. Митинг начался у столичной мэрии, участники несли испанские флаги и скандировали лозунги против председателя правительства Педро Санчеса, пишет ТАСС.

    Организатором акции выступило движение «Испанское гражданское общество». К манифестации обещали присоединиться сторонники Народной партии и правой партии «Вокс». Генеральный секретарь Народной партии Мигель Тельядо заявил, что правительство представляет опасность для демократии.

    Ранее, в День Сеуты, в городе прошли митинги, организованные Испанской федерацией муниципалитетов, с участием лидеров оппозиции.

    Летом десятки тысяч нелегальных мигрантов попытались проникнуть в Сеуту из Марокко. Правительство Испании направило военных для помощи в обеспечении безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в бывшем военном туннеле в Сеуте нашли убежище нелегальных мигрантов.

    Во вторник Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы нового прорыва нелегалов.

    В прошлом месяце наплыв мигрантов спровоцировал многотысячный протест в автономном городе.

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    28 сентября 2026, 10:29 • Новости дня
    США отказались менять политику по Тайваню после визита Си Цзиньпина

    Bloomberg: США сохранили прежнюю политику по Тайваню после визита Си Цзиньпина

    Tекст: Игорь Иножарский

    Политика Соединенных Штатов в отношении Тайваня осталась неизменной после государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон, сообщил посол США в Пекине Дэвид Пердью.

    Вашингтон по-прежнему не поддерживает ни независимость Тайваня, ни принуждение по отношению к нему со стороны материкового Китая, пишет Bloomberg.

    Американский посол отверг предположения, что США отказывают Тайбэю в необходимых для обороны средствах ради умиротворения председателя КНР. Пердью подчеркнул, что администрация Дональда Трампа уже одобрила продажу американских вооружений острову на сумму 11 млрд долларов, а переговоры о дальнейших поставках продолжаются.

    Во время визита в США Си Цзиньпин призывал Дональда Трампа открыто выступить против независимости Тайваня и ограничить поддержку острова. Ранее американский президент отложил пакет оружейных поставок Тайбэю на 14 млрд долларов на несколько месяцев, назвав эту сделку хорошей переговорной фишкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник СМИ сообщили о решении США отложить поставку оружия Тайваню из-за диалога с Китаем. В субботу Си Цзиньпин потребовал от Дональда Трампа выступить против независимости острова. В субботу китайский лидер вернулся в Пекин после государственного визита в Соединенные Штаты.

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    28 сентября 2026, 22:35 • Новости дня
    Axios: Трамп предложил Ирану экономические льготы за уступки по ядерному вопросу

    Axios: Трамп предложил Ирану экономические льготы

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп готов ослабить санкции в отношении Ирана и разблокировать замороженные иранские средства в обмен на конкретные шаги Ирана в отношении ядерной программы.

    Заявление США в адрес Ирана прозвучало на фоне того, что на этой неделе катарские и пакистанские посредники вновь пытаются заключить соглашение между двумя враждующими странами. На данный момент позиции сторон по ключевым вопросам сильно расходятся, пишет портал Axios.

    Иран хочет, чтобы переговоры были сосредоточены на Ормузском проливе и морской блокаде США, в то время как администрация Трампа требует от Ирана пойти на уступки в ядерной сфере.

    Однако это предложение дает право надеяться на дипломатический прорыв после того, как Трамп отверг предложение семидневного плана Ирана.

    Ожидается, что катарские посредники встретятся с представителями администрации Трампа в понедельник или во вторник, чтобы попытаться добиться прорыва. Американский чиновник, осведомленный о непрямых переговорах, назвал их «позитивными и конструктивными» и заявил, что Иран «проявил гибкость в ядерных вопросах».

    Но он также отметил, что нерешенных вопросов все еще много, и подчеркнул, что сделка не состоится, «пока не будут урегулированы ядерные вопросы».

    «Стороны по-прежнему расходятся во мнениях относительно сроков выполнения обязательств и того, кто какие шаги предпримет первым», – сказал чиновник.

    Напомним, Иран передал США семидневный план открытия Ормузского пролива, но президент США отверг его.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр Аракчи заявил, что Иран готов воевать и договариваться с США. В понедельник иранская крылатая ракета ударила по кораблю ВМС США в Ормузском проливе.

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    29 сентября 2026, 05:47 • Новости дня
    Рубио заявил об иностранном следе в инциденте на британской авиабазе Фэрфорд

    Рубио заявил об иностранном следе на британской авиабазе Фэрфорд

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об иностранном вмешательстве при инциденте на британской авиабазе Фэрфорд, где ранее задержали пятерых человек из-за взрывчатки.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об иностранном следе в инциденте на британской авиабазе Фэрфорд, сообщает телеканал Fox News. По его словам, ситуация оказалась очень серьезной.

    «То, что могло произойти в Великобритании на выходных, – это очень серьезная ситуация. Она явно не обошлась без иностранного вмешательства… Я хочу поблагодарить Великобританию за сотрудничество и помощь в этом вопросе», – приводит РИА «Новости» слова Рубио, который пообещал раскрыть больше в ближайшие дни.

    В воскресенье правоохранители задержали пятерых британских граждан возле военной базы Фэрфорд. Их подозревали в преступлениях, связанных с законом о взрывчатых веществах. На следующий день задержанных отпустили под залог.

    Фэрфорд является единственной в Европе базой для американских стратегических бомбардировщиков, откуда ранее наносились удары по Ираку и Югославии. В марте британские власти позволили США использовать объект для операций против Ирана в оборонительных целях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье возле используемой США авиабазы Фэрфорд в Британии ввели режим ЧС. В понедельник Госдеп предупредил американцев в Британии о риске из-за инцидента в Фэрфорде. Посольство Ирана отвергло обвинения в инциденте возле базы ВВС США в Британии.

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