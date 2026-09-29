Трамп гневно отчитал Axios за фейк о предложениях Ирану

Tекст: Катерина Туманова

«Axios только что опубликовал статью о том, что Трамп предложил Ирану смягчение санкций и разморозку средств. Это неправда. Я ничего им не предлагал! Статья Axios, как и большинства других, является мистификацией, используемой только для удовлетворения их синдрома помешательства на Трампе. Они должны отозвать эту фальшивую статью! Немедленно!» – написал Трамп в соцсети Truth.

Напомним, ранее Axios сообщил, что Трамп якобы предложил Ирану экономические льготы за уступки по ядерному вопросу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран передал США семидневный план открытия Ормузского пролива, но президент США отверг его. Министр Аракчи заявил, что Иран готов воевать и договариваться с США.

В понедельник иранская крылатая ракета ударила по кораблю ВМС США в Ормузском проливе.