Медведев: Избранные депутаты Госдумы начнут работу над бюджетом прямо с колес

Tекст: Вера Басилая

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что новые парламентарии приступят к работе над проектом федерального бюджета без промедлений, передает РИА «Новости». Выступая на встрече с президентом России Владимиром Путиным, он подчеркнул приоритетность этого документа для фракции в осеннюю сессию.

«Это приоритет для думской фракции «Единой России» в работе над главным законопроектом осенней сессии – над федеральным бюджетом. Насколько я понимаю, коллеги, избранные депутатами, прямо с колес, что называется, приступив к своей работе, будут уже заниматься вопросом бюджета. Это очень важно. Не понаслышке знаю, насколько это сложный процесс», – сказал Дмитрий Медведев.

Зампред Совбеза также напомнил о поручении главы государства вывести новые регионы на общероссийский уровень жизни к 2030 году. По его оценке, эта задача является сложной, но выполнимой.

Кроме того, политик отметил необходимость для каждого члена партии отрабатывать полученный на выборах кредит доверия. Он добавил, что представители «Единой России» обязаны приложить все усилия для достижения победы страны.

Напомним, партия «Единая Россия» сформировала план работы до 2031 года на основе 3 млн обращений граждан.

Ранее Владимир Путин назвал прошедшую избирательную кампанию масштабной и значимой.

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев пообещал оказать всестороннюю поддержку избранным в Госдуму ветеранам СВО для их успешной адаптации к законотворческой деятельности.