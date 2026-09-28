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    Миграционная служба Украины из-за проблем с интернетом прекратила выдачу паспортов
    Путин: Прошедшие выборы в Госдуму подтвердили легитимность органов власти России
    Памфилова назвала бойцов на передовой самыми активными участниками выборов
    Путин пообещал ответить на давление на российскую атомную отрасль
    Путин увеличил число военнослужащих в Вооруженных силах России
    Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах в Госдуму
    28 сентября 2026, 22:55 • Новости дня

    Путин заявил об особой роли «Единой России» в укреплении государства

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских партий отметил особую роль «Единой России» в укреплении государства и принятии сложных решений.

    Владимир Путин встретился в Кремле с руководителями политических партий, прошедших в Государственную думу по итогам недавних выборов, передает ТАСС.

    «Единая Россия» играет особую роль в укреплении государства в целом и сейчас, никогда не отличалась популизмом, принимала иногда сложные, но необходимые для стабильного развития страны, для экономики, социальной сферы решения», – подчеркнул Владимир Путин после выступления председателя партии Дмитрия Медведева.

    Президент выразил надежду, что политическое объединение продолжит такую же работу и в следующем составе нижней палаты парламента. Выборы в Госдуму девятого созыва состоялись в России с 18 по 20 сентября. По их результатам в парламент прошли представители пяти партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также один кандидат от «Родины» и четыре самовыдвиженца.

    Ранее Путин назвал прошедшую избирательную кампанию масштабной и значимой.

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев пообещал оказать всестороннюю поддержку избранным в Госдуму ветеранам СВО для их успешной адаптации к законотворческой деятельности.

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подвела итоги голосования, согласно которым парламентское большинство из 349 мест досталось представителям «Единой России».

    28 сентября 2026, 21:19 • Новости дня
    Путин: Запугать россиян и победить Россию невозможно

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с руководством политических партий назвал россиян крепкими и мужественными людьми, которых невозможно победить.

    Очереди на избирательных участках в очередной раз доказали, что в России живут мужественные и грамотные люди, заявил глава государства. По его словам, граждане прекрасно понимают, что происходит вокруг страны.

    «И стало понятно, что запугать таких людей не удастся и победить таких людей, такую страну невозможно, а поэтому победа, безусловно, будет за нами», – приводит слова российского лидера РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава государства заявил, что прошедшие выборы в Госдуму подтвердили легитимность органов власти России.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече Владимира Путина с лидерами политических партий.

    В субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил Путина с успешным проведением выборов.

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    28 сентября 2026, 20:01 • Новости дня
    Путин увеличил число военнослужащих в Вооруженных силах России

    Путин увеличил число военнослужащих в ВС России до 2,44 млн человек

    Путин увеличил число военнослужащих в Вооруженных силах России
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 441 630 человек, из которых 1 550 500 составляют военнослужащие.

    Президент России установил новую штатную численность Вооруженных сил в количестве 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 500 военнослужащих. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    Согласно тексту предыдущего указа главы государства, штатная численность российской армии составляла 2 426 130 человек. При этом непосредственно военнослужащих в Вооруженных силах России числилось 1,535 млн.

    В новом документе прямо предписывается установить штатную численность Вооруженных сил в количестве 2 441 630 единиц, закрепив актуальное количество служащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Владимир Путин утвердил предыдущую штатную численность Вооруженных сил.

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    28 сентября 2026, 18:35 • Видео
    Вучич подал в отставку после звонка в Кремль

    Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. За сутки до этого состоялся телефонный разговор между ним и президентом Владимиром Путиным. Это не просто совпадение.

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    28 сентября 2026, 16:09 • Новости дня
    Путин подписал указ о праздновании 1170-летия российской государственности
    Путин подписал указ о праздновании 1170-летия российской государственности
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении основных торжеств в честь 1170-летия зарождения российской государственности в 2032 году в Великом Новгороде.

    Согласно указу, правительству поручено в течение трех месяцев сформировать оргкомитет для подготовки торжеств и утвердить его состав, передает РИА «Новости». Кабмин также должен разработать план мероприятий и определить источники их финансирования.

    Органам государственной власти субъектов и местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке празднования.

    Указ вступает в силу со дня подписания, 28 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые назвали Великий Новгород местом зарождения российской правовой системы.

    В марте Совет при НЦ «Россия» обсудил разработку нового российского стиля.

    В октябре прошлого года эксперты отметили, что курс «Основы российской государственности» превратился в масштабный социальный проект.

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    28 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин освободил Савельева от должности вице-премьера
    Путин освободил Савельева от должности вице-премьера
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин освободил Виталия Савельева от должности вице-премьера в связи с его избранием депутатом Государственной думы.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». В документе отмечается, что Савельев освобождается от должности заместителя председателя правительства Российской Федерации в связи с избранием депутатом Госдумы девятого созыва.

    Указ вступил в силу со дня его подписания.

    Виталий Савельев родился 18 января 1954 года в Ташкенте. В 2001–2002 годах работал заместителем председателя правления «Газпрома», в 2004–2007 годах занимал пост замминистра экономического развития и торговли. С 2009 по 2020 год возглавлял «Аэрофлот», затем руководил Министерством транспорта. В мае 2024 года был назначен вице-премьером, курирующим транспортную сферу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил российского лидера с успешным проведением выборов в Госдуму.

    В пятницу Путин сообщил о желании Киева возобновить переговоры перед выборами в Госдуму.

    Летом Савельев заявил о востребованности самолетов Ил-114-300 на Дальнем Востоке.

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    28 сентября 2026, 21:02 • Новости дня
    Путин пообещал ответить на давление на российскую атомную отрасль

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым заявил, что Россия будет сама оказывать воздействие в ответ на попытки давления на отечественную атомную отрасль.

    Руководитель госкорпорации рассказал, что коллектив намерен до конца года добиться новых рекордных результатов в экономике и реализации производственных проектов. По его словам, «Росатом» последовательно ставит перед собой все более сложные задачи, передает «Интерфакс».

    «Что важно, мы постоянно повышаем планки наших целей. То, что еще вчера казалось нам таким труднодоступным, сегодня кажется неамбициозным, и мы повышаем сами себе эту планку», – сказал Лихачев. Он поблагодарил наблюдательный совет за поддержку и выразил уверенность, что внешнее давление не помешает дальнейшему развитию госкорпорации.

    «Сейчас такой период, когда мы будем двигаться вперед, и чем крепче нас будут давить, тем выше у нас будет результат, я в этом абсолютно уверен», – заявил глава «Росатома».

    «Мы сами всех будем давить», – ответил Путин.

    Президент поздравил Лихачева и коллектив госкорпорации с профессиональным праздником и пожелал им успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Алексеем Лихачевым.

    Глава государства отметил хорошие результаты и перспективы предприятия.

    Руководитель Росатома назвал сроки спуска на воду атомного ледокола «Ленинград».

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    28 сентября 2026, 20:58 • Новости дня
    Глава Росатома назвал сроки спуска на воду атомного ледокола «Ленинград»

    Лихачев: Атомный ледокол «Ленинград» планируется спустить на воду в ноябре

    Глава Росатома назвал сроки спуска на воду атомного ледокола «Ленинград»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил о планах спустить на воду новый российский атомный ледокол «Ленинград» в ноябре 2026 года.

    Ожидается, что спуск судна состоится в ноябре текущего года. Об этом руководитель госкорпорации рассказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    Лихачев пригласил главу государства принять участие в торжественном мероприятии. По его словам, присутствие президента станет большой честью как для строителей ледокола, так и для моряков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент России Владимир Путин встретился с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

    В начале месяца российский лидер заявил о планах пополнения флота тремя новыми атомными ледоколами.

    Весной в России начались испытания новейшего катера для ледокольного флота.

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    28 сентября 2026, 17:19 • Новости дня
    Путин продлил полномочия Дмитриева на посту гендиректора РФПИ

    Путин продлил полномочия Дмитриева на посту гендиректора РФПИ на пять лет

    Путин продлил полномочия Дмитриева на посту гендиректора РФПИ
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий полномочия генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева еще на пять лет.

    Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить Дмитриева Кирилла Александровича генеральным директором акционерного общества «Управляющая компания Российского Фонда Прямых инвестиций» сроком на пять лет», – говорится в тексте указа.

    Новый срок полномочий руководителя фонда начнется 17 января 2027 года, когда документ вступит в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретился в Нью-Йорке с американскими посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    За время работы Российский фонд прямых инвестиций приумножил вложенные государством средства почти в шесть раз.

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    28 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Путин: Прошедшие выборы были организованы на самом высоком уровне
    Путин: Прошедшие выборы были организованы на самом высоком уровне
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой поблагодарил сотрудников избирательных комиссий за работу по проведению выборов на самом высоком уровне вопреки создаваемым из-за рубежа сложностям.

    Глава государства подчеркнул, что колоссальная работа комиссий всех уровней была сопряжена с преодолением трудностей, искусственно создаваемых из-за рубежа, передает РИА «Новости».

    «Элла Александровна, хочу поблагодарить Вас и всех сотрудников избирательных комиссий всех уровней за эту чрезвычайно важную, нужную для страны работу, которая прошла на самом высоком уровне, прежде всего организационном. И особенно важно то, что выборы были организованы и в правовом смысле на самом высоком уровне», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с лидерами политических партий.

    В субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил российского коллегу с успешным проведением выборов в Госдуму.

    В пятницу Памфилова назвала враждебными мешавшие выборам страны.

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    28 сентября 2026, 13:19 • Новости дня
    Песков назвал исчерпывающим заявление Путина по украинскому конфликту

    Песков: Путин сделал исчерпывающее заявление по украинскому конфликту

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал недавние высказывания президента России Владимира Путина, касающиеся возможных переговоров с Киевом и перспектив урегулирования конфликта.

    Пресс-секретарь президента России назвал позицию главы государства Владимира Путина по предложениям об урегулировании украинского кризиса исчерпывающей, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, что президент весьма исчерпывающе заявил о нашей позиции», – подчеркнул Дмитрий Песков в беседе с журналистами. Владимир Путин также добавил, что дальнейшие решения по диалогу с Киевом Россия будет принимать исключительно на основе собственных национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал о готовности украинской стороны возобновить переговоры незадолго до выборов в Госдуму. Однако, по его словам, в дни голосования киевский режим предпринял попытку проведения массированной атаки на столицу России.

    Также Путин заявил, что власти Украины должны почувствовать ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут, они только ухудшают положение.

    Владимир Путин заявил, что возможность возобновления переговоров по Украине сохраняется, но последние действия Киева заставляют Москву внимательно оценить целесообразность дальнейшего диалога.

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    28 сентября 2026, 19:50 • Новости дня
    Путин: Прошедшие выборы в Госдуму подтвердили легитимность органов власти России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой заявил, что выборы в Госдуму подтвердили легитимность всех органов власти в России.

    Прошедшие 18-20 сентября выборы в Госдуму подтвердили легитимность всех органов исполнительной и представительной власти, передает ТАСС слова главы государства.

    «Выборы были организованы и в правовом смысле на самом высоком уровне. Все члены избирательных комиссий следовали и духу, и букве законов Российской Федерации, и прошедшие выборы, безусловно, подтвердили легитимность всех органов исполнительной и представительной власти в Российской Федерации, что в современных условиях особенно важно», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Элла Памфилова сообщила о присутствии на выборах наблюдателей из 22 стран Европы.

    В понедельник глава Центризбиркома назвала бойцов на передовой самыми активными участниками голосования. Она поблагодарила президента за безопасные выборы в экстремальных условиях.

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    28 сентября 2026, 19:39 • Новости дня
    Памфилова назвала бойцов на передовой самыми активными участниками выборов

    Памфилова: Бойцы на передовой стали самыми активными участниками выборов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие на линии соприкосновения стали самыми активными участниками выборов в Госдуму, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    «Я хочу сказать, отметить, что вообще военнослужащие, особенно те, кто находился на линии боевого соприкосновения, оказались самые, я бы сказала, самые активные участники избирательного процесса, и как кандидаты, и как избиратели, и как члены наших комиссий. Это потому, что они знают, за что воюют. Им далеко не все равно. Они понимают, что у них на малой родине, какое будет качество власти», – сказала Памфилова, передает РИА «Новости».

    «Это дорогого стоит, и мы тоже постарались, даже на линии боевого соприкосновения, там, где зона активных военных действий, тоже обеспечить возможность проголосовать тем, кто хотел», – добавила глава ЦИК.

    По ее словам, временные избирательные комиссии также создавались из самих военнослужащих. А голосование проводилось так, чтобы оно не стало дополнительным фактором опасности для бойцов, пояснила Памфилова.

    Голосование на выборах в Госдуму девятого созыва проходило с 18 по 20 сентября. По его итогам в парламент прошли представители партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также кандидат от партии «Родина» и четыре самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Элла Памфилова заявила о высокой активности бойцов СВО на выборах в Госдуму.

    В среду Владимир Путин назвал прошедшие выборы голосованием за бойцов спецоперации.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Эллой Памфиловой для подведения итогов выборов.

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    28 сентября 2026, 13:27 • Новости дня
    Миронов возглавил фракцию «Справедливая Россия» в Государственной думе

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель партии Сергей Миронов официально утвержден на пост руководителя парламентской фракции партии «Справедливая Россия» в Государственной думе после успешных консультаций с коллегами.

    Миронов избран руководителем фракции партии «Справедливая Россия» в Госдуме, он занял руководящую должность по итогам внутрипартийного обсуждения, передает ТАСС.

    «Мы с первым заместителем председателя партии – секретарем Бюро президиума ЦС партии Александром Михайловичем Бабаковым и заместителем председателя партии Русланом Владимировичем Татариновым провели консультации. Они поддержали мою кандидатуру», – сообщил Сергей Миронов.
    В ближайшее время заседания фракции будут проходить в дистанционном формате. Парламентарий уточнил, что для работы временно планируется использовать видео-конференц-связь.

    «Справедливая Россия» смогла провести в парламент 17 своих кандидатов, из них 13 – федеральный округ, четыре – одномандатники.

    Также сообщалось, что Леонид Слуцкий возглавил фракцию ЛДПР в Госдуме.

    Президент Владимир Путин проведет встречу с лидерами политических партий, прошедших в Государственную думу по итогам недавних выборов.

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    28 сентября 2026, 11:36 • Новости дня
    Губернатор Волгоградской области уступил мандат Госдумы ветерану СВО

    Бочаров отказался от депутатского мандата в пользу ветерана СВО Воробьева

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал свой депутатский мандат ветерану специальной военной операции Игорю Воробьеву, сообщили в «Единой России».

    Андрей Бочаров официально отказался от мандата депутата Государственной думы. Политик возглавлял региональную группу № 45 федерального списка партии на выборах в нижнюю палату парламента девятого созыва, следует из сообщения на сайте «Единой России».

    «Губернатор Волгоградской области, секретарь реготделения «Единой России» Андрей Бочаров, который возглавил региональную группу № 45 федерального списка партии на выборах в Государственную думу девятого созыва, написал официальный отказ от депутатского мандата. Его получит ветеран СВО Игорь Воробьев», – говорится в заявлении.

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подвела итоги голосования, согласно которым парламентское большинство из 349 мест досталось представителям «Единой России».

    Ранее Памфилова заявила, что в Госдуму девятого созыва избраны 46 участников или ветеранов СВО.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении первого заседания Государственной думы девятого созыва 30 сентября.

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    28 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    Путин освободил Козлова от должности посла в Саудовской Аравии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Козлова от должности посла Российской Федерации в Саудовской Аравии.

    «Освободить Козлова Сергея Георгиевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Королевстве Саудовская Аравия», – говорится в тексте документа. Соответствующий указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

    Дипломат исполнял обязанности главы российской миссии в Эр-Рияде с февраля 2017 года. Сергей Козлов, владеющий арабским и английским языками, работает в системе Министерства иностранных дел с 1995 года. До назначения в Саудовскую Аравию он руководил дипмиссией в Йемене с 2010 по 2013 год.

    В послужном списке дипломата также значатся посты руководителя миссии при Палестинской национальной администрации и начальника отдела департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. Высшее образование он получил в МГИМО МИД СССР, окончив вуз в 1978 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Владимир Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с наследным принцем Саудовской Аравии. Несколькими днями ранее президент России освободил Андрея Келина от должности посла в Великобритании.

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    28 сентября 2026, 12:55 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Росатома Лихачевым

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым в честь Дня работника атомной промышленности, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече Владимира Путина с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым, передает РИА «Новости».

    «Сегодня у президента будет доклад Лихачева, руководителя Росатома, и эта встреча будет проводиться перед отмечаемым сегодня Днем работника атомной промышленности», – сказал Песков журналистам.

    Профессиональный праздник сотрудников атомной отрасли традиционно отмечается в России 28 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Владимир Путин провел совещание по вопросам развития атомной энергетики.

    В ходе этой встречи Алексей Лихачев заявил о планах возведения новых энергоблоков в 15 государствах.

    В сентябре руководитель Росатома обвинил украинские власти в целенаправленном провоцировании ядерного инцидента на Запорожской АЭС.

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