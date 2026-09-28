Путин поддержал кандидатуру Володина на пост председателя Госдумы

Путин озвучил свою позицию на встрече с лидерами политических партий, прошедших в нижнюю палату парламента по итогам выборов, передает ТАСС.
«Я со своей стороны полностью поддерживаю идею выдвижения Володина Вячеслава Викторовича на должность председателя Государственной думы следующего созыва», – подчеркнул Владимир Путин.
Президент добавил, что в период работы Думы восьмого созыва Вячеслав Володин грамотно организовал деятельность парламентариев. Это позволило создать в палате деловую и принципиальную рабочую атмосферу.
На прошедших парламентских выборах действующий спикер одержал победу по одномандатному округу в Саратовской области с результатом 82,84% голосов.
Ранее «Единая Россия» выдвинула Володина на пост председателя Госдумы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил поддержку этой кандидатуры высокой результативностью работы Госдумы.