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    Над Сербией нависла угроза цветной революции
    Лихачев сообщил о создании ядерных вооружений на новых физических принципах
    Написавший книгу о победе над Россией украинский ракетчик ранен при ударе по Киеву
    Миграционная служба Украины из-за проблем с интернетом прекратила выдачу паспортов
    Путин: Прошедшие выборы в Госдуму подтвердили легитимность органов власти России
    Памфилова назвала бойцов на передовой самыми активными участниками выборов
    Путин пообещал ответить на давление на российскую атомную отрасль
    Путин увеличил число военнослужащих в Вооруженных силах России
    Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах в Госдуму
    28 сентября 2026, 22:10 • Новости дня

    Россия предупредила НАТО о готовности защищать Калининград всем арсеналом

    Россия предупредила НАТО о готовности защищать Калининград

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские дипломаты из посольства России в Бельгии предостерегли Североатлантический альянс от попыток блокады Калининградской области, подчеркнув готовность Москвы задействовать все виды вооружений для защиты территории.

    Дипломаты подчеркнули, что действия НАТО увеличивают вероятность прямого вооруженного конфликта, передает ТАСС.

    В ведомстве заявили, что у Москвы нет планов нападать на страны Прибалтики. Однако в случае попыток изолировать российский регион будут задействованы все необходимые силы.

    «В условиях проводимой руководством и странами – членами блока агрессивной линии посольство довело до Международного секретариата НАТО и МИД Бельгии наши принципиальные подходы», – говорится в заявлении дипломатического представительства.

    Российская сторона призвала НАТО отказаться от провокационных шагов и эскалационных заявлений. В посольстве выразили крайнюю озабоченность действиями альянса в отношении Калининградской области, которая является неотъемлемой частью России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД сообщал, что НАТО отрабатывает сценарий блокады Калининграда. Песков заявил, что Россия предпринимает необходимые шаги для защиты Калининградской области в ответ на призывы НАТО усилить военные учения у границ региона.

    Ранее у границы Калининградской области заметили самолеты НАТО и Британии.

    28 сентября 2026, 09:41 • Новости дня
    В ФСБ назвали уехавших на Запад россиян «новыми власовцами»

    ФСБ заявила о контроле британских спецслужб над российской оппозицией за рубежом

    В ФСБ назвали уехавших на Запад россиян «новыми власовцами»
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские контрразведчики установили имена всех переехавших за рубеж россиян, которые сотрудничают с британскими спецслужбами и по сути являются «власовцами 2.0», сообщил оперативный сотрудник ФСБ.

    По данным ФСБ, уехавшие из страны граждане помогают Британии консолидировать так называемую оппозицию. Как сообщил оперативный сотрудник ведомства, в данной работе способствуют уехавшие из России граждане, сочувствующие киевскому режиму и готовые выступать на стороне противника, этакие «власовцы 2.0». По его словам, их объединяют различные движения сопротивления под видом естественной гражданской активности, передает ТАСС.

    Контрразведке поименно известны все релоканты, решившие сотрудничать с Лондоном. Оперативник подчеркнул, что каждый их шаг фиксируется, а ошибок с амнистией бандеровцев спецслужбы больше не допустят. Попытки создать марионеточные организации в ущерб безопасности государства обречены на провал.

    Зарубежные объединения оппозиции полностью контролируются британскими спецслужбами для создания иллюзии альтернативной власти. За фасадом самоорганизации скрывается управляемый политический проект, нацеленный на демонстрацию другой страны. Однако на деле эти релоканты оказываются лишь проекцией интересов британской короны.

    Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело против лидера британской антироссийской структуры Russian Democratic Society UK ( признана нежелательной в России) Ксении Максимовой (признана экстремистом и террористом).

    Ранее сотрудники спецслужбы задержали собиравшего информацию о дипломатах агента СБУ.

    Украина планировала теракт против посла Британии в Москве Найджела Кейси.

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    28 сентября 2026, 10:41 • Новости дня
    Партия Ле Пен добилась исторического результата на выборах в Сенат Франции

    Bloomberg: Консерваторы сохранили контроль над Сенатом Франции

    Партия Ле Пен добилась исторического результата на выборах в Сенат Франции
    @ Pierre Teyssot/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Французская правая партия «Национальное объединение» под руководством Марин Ле Пен получила достаточно мест по итогам выборов для формирования собственной фракции в Сенате.

    По итогам воскресного голосования партия «Национальное объединение» и ее союзники заняли как минимум 14 мест в верхней палате французского парламента. Этого количества достаточно для создания формальной группы в Сенате, что дает право на дополнительное время для выступлений и расширенное финансирование аппарата, пишет Bloomberg.

    Лидер партии Марин Ле Пен назвала итоги голосования важной вехой, отметив, что полученные результаты превзошли все ожидания. Статус официальной группы требует наличия в палате как минимум 10 сенаторов и позволяет политической силе инициировать парламентские следственные комиссии.

    При этом консервативная партия «Республиканцы» и ее сторонники сохранили большинство, получив в общей сложности около 200 мандатов по предварительным подсчетам издания Le Monde. Президент консерваторов Брюно Ретайо переизбрался в Сенат. Леворадикальная партия «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона обеспечила себе как минимум одно место.

    Сенаторы во Франции избираются не прямым всенародным голосованием, а десятками тысяч местных чиновников, включая мэров и членов региональных советов. Всего на этих выборах распределялось 178 мест – немногим более половины от общего состава Сената Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг опросы предсказали выход Марин Ле Пен во второй тур президентских выборов. Во вторник эксперты предрекли Евросоюзу неизбежное сотрудничество с лидером «Национального объединения». В прошлом месяце социологи допустили победу Ле Пен во втором туре голосования за пост главы государства.

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    28 сентября 2026, 18:35 • Видео
    Вучич подал в отставку после звонка в Кремль

    Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. За сутки до этого состоялся телефонный разговор между ним и президентом Владимиром Путиным. Это не просто совпадение.

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    28 сентября 2026, 13:28 • Новости дня
    Военный эксперт оценил планы Украины спрятать дата-центры

    Аналитик Рожин: Украина не спрячет дата-центры от ударов ВС России

    Военный эксперт оценил планы Украины спрятать дата-центры
    @ REUTERS/Benoit Tessier

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинское руководство на фоне серии ударов ВС России по дата-центрам задумалось о защите таких объектов. Однако планы Киева оборудовать объекты под землей или перенести их за границу столкнутся с серьезными барьерами – от технологических и финансовых до вопросов защищенности и уязвимости, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «Защита критически важных объектов нередко строится на принципе заглубления. Яркий пример – Иран, который размещает ключевую инфраструктуру в горных районах и подземных укрытиях», – напомнил военный аналитик Борис Рожин. При этом планы Украины оборудовать дата-центры под землей сопряжены с целым рядом технологических сложностей.

    «Среди ключевых проблем – необходимость строгого температурного режима и мощных бесперебойных источников энергии», – отметил собеседник. По его словам, сам процесс переноса может занять месяцы и грозит сбоями. Кроме того, подземное размещение не гарантирует полной защищенности и неуязвимости объектов от ударов ВС России.

    «Так, если речь пойдет об условном цокольном этаже или подвальном помещении, то ВС России располагают средствами поражения заглубленных целей», – рассуждает Рожин. Впрочем, по словам эксперта, если дата-центры будут перенесены, например, в метро, это создаст определенные трудности для российской армии при уничтожении цели. «Дело в том, что обычные ракеты с первого раза не смогут пробить укрепление», – пояснил аналитик.

    Планы киевских властей перенести дата-центры за границу также столкнутся с барьерами и значительными финансовыми затратами, продолжил собеседник. «При этом такая мера приведет к изменениям структуры украинской сети: напрямую скажется на ее работоспособности и зоне покрытия. Более того, это ощутимо ограничит возможности Украины по самостоятельному управлению цифровой инфраструктурой», – считает Рожин.

    Тем не менее, по его прогнозам, на фоне ударов ВС России по дата-центрам и другим объектам телекоммуникационной инфраструктуры Киев будет вынужден пойти на такую своеобразную «диверсификацию»: часть мощностей попытается спрятать в подземных сооружениях, часть – перенести за границу. «Повторю, трансформация сети неизбежно скажется на ее работоспособности: возможны перебои, снижение скорости передачи данных и сокращение зоны покрытия», – заключил собеседник.

    Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий анонсировал возможный перенос серверов страны в подземные укрытия или за рубеж из-за регулярных ударов ВС России по инфраструктуре. «Есть нестандартные решения. Что-то должно быть под землей, что-то должно быть в облаке, что-то должно быть за границей. <…> Единственно верного решения нет, но нужно исходить из наихудшего сценария», – сказал он.

    Напомним, российская армия продолжает серию ударов по дата-центрам и другим объектам телекоммуникационной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Так, в понедельник Минобороны сообщило о ночном ударе по объектам «Укртелеком» и «Дримлайн» в Киеве. Первая организация также обеспечивает войска стационарной и мобильной связью, а вторая занимается в том числе хранением разведывательных данных, пояснили в ведомстве.

    Накануне министерство заявило о поражении дата-центров «Киевстар» и «Омега Телеком» в украинской столице. В ночь на 26 сентября российская армия поразила в Киеве центр обработки данных «Космонова», который обеспечивал поддержку систем Starlink в интересах ВСУ. За день до этого российские беспилотники ударили по дата-центру «Датагруп».

    В результате российских ударов по дата-центрам у нескольких украинских телеканалов возникли в субботу проблемы с трансляцией и работой сайтов. О технических неполадках сообщал телеканал «Мы – Украина+» (на нем проходит пропагандистский марафон «Единые новости»), «Новости.LIVE», ведомственный канал Минобороны Украины «Армия ТВ», а также канал «Прямой». Перебои возникли не только у ТВ, но и у десятка крупнейших интернет-провайдеров Киева (MiroHost, Паутина, UTELS и др.).

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему ВС РФ только сейчас приступили к системному поражению дата-центров.

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    28 сентября 2026, 10:33 • Новости дня
    Появились первые кадры киллера Ореховской ОПГ Саши Солдата после освобождения

    Киллер Ореховской ОПГ Саша Солдат вернулся в Подмосковье

    Tекст: Вера Басилая

    Киллер Ореховской ОПГ Александр Пустовалов (Саша Солдат), отбывший наказание за 22 убийства, вернулся в Московскую область и ведет закрытый образ жизни в ожидании снятия административного надзора, пишут СМИ.

    Освободившийся из колонии Александр Пустовалов вернулся в Московскую область и скрывается в загородном доме. В людных местах он старается прятать лицо под кепкой, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Shot.

    «Киллера выпустили тихо, на три дня раньше, чтобы тот смог скрыться от журналистов и бывших подельников и врагов», – отмечает источник. Сообщается, что внешность мужчины, на счету которого 22 убийства, почти не изменилась со времени заключения.

    После освобождения Пустовалов занялся доработкой своего внедорожника. Салон автомобиля он самостоятельно перетянул красной кожей, воспользовавшись навыками, полученными в заключении.

    В настоящее время Пустовалов официально не трудоустроен. Установленный за ним административный надзор должен завершиться в ноябре. После снятия ограничений ему больше не потребуется регулярно отмечаться в полиции и выполнять определенные судом предписания.

    Пустовалов живет вместе с женой и 14-летним сыном. У подростка есть американское гражданство. После снятия ограничений по административному надзору он может уехать за границу с семьей.

    Ранее бывший штатный киллер ореховской группировки Олег Пронин устроился водителем такси в Крыму.

    Другой известный преступник Алексей Шерстобитов по прозвищу Леша Солдат захотел принять участие в специальной военной операции. Позже управление ФСИН по Липецкой области опровергло слухи о его условно-досрочном освобождении.

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    28 сентября 2026, 07:19 • Новости дня
    Ростех объяснил преимущество «Торнадо-С» перед HIMARS

    Ростех: «Торнадо-С» прорывает эшелонированную ПВО Украины

    Ростех объяснил преимущество «Торнадо-С» перед HIMARS
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские управляемые реактивные снаряды системы залпового огня «Торнадо-С» стабильно преодолевают эшелонированные системы противовоздушной обороны украинской армии, это главное преимущество российской РСЗО перед американской HIMARS, заявил Ростех.

    Снаряды «Торнадо-С» стабильно демонстрируют способность прорывать эшелоны противовоздушной обороны противника, пояснили в госкорпорации, передает ТАСС.

    «За счет новой системы управления огнем отечественная боевая машина может оперативно наносить удары и менять позицию, не дожидаясь ответного вражеского огня», – пояснили там.

    Представители компании подчеркнули превосходство отечественных снарядов над американскими аналогами, включая HIMARS. Это преимущество в артиллерийских дуэлях достигается благодаря более крупному калибру и высокой энергетике ракеты.

    При этом точность российской системы остается на очень высоком уровне.

    РСЗО «Торнадо-С» оборудована современной автоматизированной системой управления огнем и навигационной аппаратурой для точного наведения. Дальность стрельбы достигает 120 км, это позволяет наносить высокоточные удары по критически важным объектам противника как на линии боевого соприкосновения, так и в глубине обороны.

    Ранее в сентябре расчет РСЗО «Торнадо-С» поразил американскую установку HIMARS в Харьковской области.

    Зимой артиллеристы уничтожили склады боеприпасов украинских войск.

    В прошлом году Ростех объяснял, как управляемые снаряды комплекса эффективно преодолевают системы противовоздушной обороны противника.

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    28 сентября 2026, 19:12 • Новости дня
    Написавший книгу о победе над Россией украинский ракетчик ранен при ударе по Киеву
    Написавший книгу о победе над Россией украинский ракетчик ранен при ударе по Киеву
    @ Петр Сивков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Горбулин получил ранения в результате атаки по зданию Национальной академии наук в Киеве, пишут украинские СМИ.

    Удар пришелся по помещению, расположенному этажом выше кабинета Горбулина, пишет украинское издание «Страна».  В настоящее время бывший секретарь СНБО уже находится дома. Угрозы его жизни нет. Отмечается, что его помощница погибла.

    В разные годы Горбулин работал советником бывшего исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова и бывшего главы государства Петра Порошенко (признан террористом и экстремистом в России).

    Горбулин является доктором технических наук в области развития вооружения, ракетной и авиационной техники. Он занимал должность первого гендиректора Национального космического агентства Украины, а с 2023 года возглавлял наблюдательный совет Национальной академии Службы безопасности Украины (СБУ).

    Горбулин известен как автор книг «Донбасс и Крым: цена возвращения», «Мировая гибридная война: украинский фронт». В 2020 году он также выпустил работу «Как победить Россию в войне будущего».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу эксперты заявили об ударе России по системе промывки мозгов на Украине.

    В субботу украинский военный телеканал прекратил вещание после поражения объектов в Киеве.

    В начале месяца российские войска нанесли удары по целям в украинской столице и Киевской области.

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    28 сентября 2026, 09:56 • Новости дня
    Южная Корея потребовала от Украины извинений за ложь

    Южная Корея потребовала от Украины извинений за ложь о пленных из КНДР

    Южная Корея потребовала от Украины извинений за ложь
    @ Yao Qilin/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Южной Кореи выразили резкое недовольство в связи с заявлением президента Украины Владимира Зеленского о передаче Сеулу северокорейских военнопленных и потребовали официальных извинений.

    Администрация президента Южной Кореи потребовала от Киева официальных извинений и объяснений после того, как Владимир Зеленский сообщил о передаче Сеулу двух пленных солдат КНДР, пишет Yonhap. В Сеуле это заявление расценили как «поведение, наносящее ущерб двусторонним отношениям».

    Высокопоставленный представитель администрации президента Южной Кореи пояснил, что южнокорейская сторона планировала допросить пленных, однако Киев в одностороннем порядке опубликовал заявление об их передаче. Это было сделано «без консультаций и согласия Сеула».

    В ответ на упреки Сеула офис президента Украины опубликовал заявление об отсутствии договоренностей хранить передачу военнопленных в секрете. Южная Корея назвала это заявление ложью.

    В Южной Корее считают, что действия украинских властей ставят под угрозу дипломатические отношения между странами, и расценивают их как «поведение, наносящее ущерб двусторонним отношениям». Сеул потребовал от Киева объяснений и извинений за случившееся, а также рассматривает возможность введения дополнительных мер в отношении Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава Южной Кореи выступил с отповедью в адрес украинского лидера. В пятницу Украина спровоцировала скандал в Южной Корее из-за северокорейских военнопленных. В четверг Владимир Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных военных КНДР.

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    28 сентября 2026, 21:19 • Новости дня
    Путин: Запугать россиян и победить Россию невозможно

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с руководством политических партий назвал россиян крепкими и мужественными людьми, которых невозможно победить.

    Очереди на избирательных участках в очередной раз доказали, что в России живут мужественные и грамотные люди, заявил глава государства. По его словам, граждане прекрасно понимают, что происходит вокруг страны.

    «И стало понятно, что запугать таких людей не удастся и победить таких людей, такую страну невозможно, а поэтому победа, безусловно, будет за нами», – приводит слова российского лидера РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава государства заявил, что прошедшие выборы в Госдуму подтвердили легитимность органов власти России.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече Владимира Путина с лидерами политических партий.

    В субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил Путина с успешным проведением выборов.

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    28 сентября 2026, 11:00 • Новости дня
    Из-за атаки БПЛА обрушилась часть железнодорожного моста в Брянской области

    Из-за атак БПЛА в Брянской области и обрушения моста сошли с путей десять вагонов

    Из-за атаки БПЛА обрушилась часть железнодорожного моста в Брянской области
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Серия атак беспилотников на железнодорожную инфраструктуру Брянской области привела к частичному обрушению моста и сходу грузовых составов с рельсов, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

    На перегоне Дятьково – Людиново из-за налета дронов обрушилась часть моста, десять вагонов сошли с путей. Аналогичная ситуация произошла в Унечском районе, где с рельсов сошли 18 пустых полувагонов. В результате этих инцидентов никто не пострадал, сообщил в своем Max временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

    «Враг наносит целенаправленные удары по железнодорожной инфраструктуре», – подчеркнул глава области.

    После осмотра мест происшествий сотрудниками Росгвардии специалисты начнут восстановительные работы. Еще одна атака зафиксирована в Навлинском районе, однако там повреждение путей не привело к нарушению движения поездов.

    Двумя днями ранее из-за повреждения путей в Брянской области приостановили движение поездов.

    20 сентября в результате ударов украинских беспилотников по автомобилям пострадали шесть человек.

    В Краснодарском крае в понедельник обломки сбитых беспилотников привели к возгораниям на трех предприятиях гражданской инфраструктуры.

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    28 сентября 2026, 08:29 • Новости дня
    Марочко сообщил о потере ВСУ боеспособных подразделений под Красным Лиманом
    Марочко сообщил о потере ВСУ боеспособных подразделений под Красным Лиманом
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери и утратили боеспособные подразделения из-за провала контрнаступления в районе Красного Лимана, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Военный эксперт Андрей Марочко, опираясь на данные Минобороны России, сообщил, что попытки наступления украинских войск на краснолиманском направлении потерпели неудачу. «В районе Красного Лимана так называемый контрнаступ «забуксовал», и привел к потере большого количества боеспособных подразделений», – написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

    Помимо этого, за прошедшую неделю общие потери противника в зоне проведения специальной военной операции составили более 9,4 тыс. человек убитыми и ранеными. В это число также входят иностранные наемники. По словам эксперта, этот показатель превысил данные предыдущей недели на 115 человек.

    Основной урон живой силе противника нанесли бойцы российской группировки «Центр», действующей на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. За неделю российские военные уничтожили около 6 тыс. беспилотников, 18 морских судов, 49 артиллерийских орудий, 33 станции радиоэлектронной борьбы, а также свыше 600 единиц автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные практически прекратили попытки вернуть утраченные рубежи в районе Красного Лимана.

    Главком ВСУ Михаил Драпатый бросил в бой резервные подразделения для проведения новых контратак.

    Российские войска прорвали оборонительную линию противника в этом городе.

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    28 сентября 2026, 16:54 • Новости дня
    Путин передал российские активы сети Metro во временное управление

    Активы немецкой сети Metro в России переданы компании «УК Торг Рус»

    Путин передал российские активы сети Metro во временное управление
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские активы немецкой торговой сети Metro передали во временное управление акционерному обществу «УК Торг Рус», соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Активы немецкой торговой сети Metro в России передали во временное управление АО «УК Торг Рус», передает РИА «Новости». Соответствующий указ президента уже размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «Внести изменения в раздел IV перечня движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении… О временном управлении некоторым имуществом» дополнить пункт 83 следующим содержанием:… 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Метро Вэрхаус Ногинск», принадлежащих МEТРО Кэш энд Керри Раша Б.В. (МETRO Cash & Carry Russia B.V.) акционерному обществу «УК Торг рус», – говорится в документе.

    Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

    Ранее президент России Владимир Путин передал активы торговых сетей «Ашан» и «Леруа Мерлен» под временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент».

    Представители российского подразделения Auchan сообщили о продолжении полноценной работы супермаркетов.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров раскрыл детали применения механизма внешнего контроля для критически важных объектов инфраструктуры.

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    28 сентября 2026, 12:20 • Новости дня
    Политолог спрогнозировал цветную революцию в Сербии

    Политолог Межевич: Запад попытается организовать цветную революцию в Сербии

    Политолог спрогнозировал цветную революцию в Сербии
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Умение Александра Вучича лавировать в сложной политической обстановке может стать ключом к креслу премьер-министра Сербии. Однако если в Европе решат ему помешать, предстоящие парламентские и президентские выборы пройдут в крайне жестком формате. Запад может попытаться организовать очередную цветную революцию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич.

    «Шансы Александра Вучича занять пост премьер-министра – примерно 50 на 50», – считает Николай Межевич, профессор факультета международных отношений СПбГУ. По его словам, политика одинаково не жалуют и евроориентированные граждане, и сторонники углубления связей с Россией, Китаем и альтернативными неевропейскими партнерами и структурами.

    Впрочем, Вучича неслучайно называют «сербской версией Анастаса Микояна»: «он умеет ходить между струй, оставаясь при этом сухим – то есть ловко лавировать в сложной политической обстановке, избегая серьезных опасностей и сохраняя свое положение», – добавил собеседник.

    Вместе с тем если европейские политики решат мешать Вучичу, то на предстоящих парламентских и президентских выборах в Сербии они будут действовать «очень грязно», допустил Межевич. «Запад может попытаться организовать очередную цветную революцию, чтобы окончательно добить Сербию и увлечь ее в европейский стан», – предположил политолог, напомнив, что в столице страны заметна большая активность проевропейских кругов.

    Однако есть важный нюанс: еврочиновникам особенно нечего предложить Белграду. «Европа сегодня – совсем не та, что в 1996, 2006 или даже 2016 году: власти стран континента не знают, за какую из текущих проблем взяться в первую очередь», – уточнил аналитик. Как бы то ни было, он не исключает, что Брюссель и Берлин постараются привести к власти в Сербии фигуру наподобие Аны Брнабич – своего рода «подрастающую Каю Каллас».

    «Возможен и сценарий, при котором будет заключена пакетная сделка: Брнабич займет пост президента, а Вучич – премьерское кресло. Они будут уравновешивать друг друга», – добавил спикер. По мнению эксперта, для России такое развитие событий не меняет базового подхода: «Российская дипломатия, как и советская, старается работать со всеми».

    Как бы ни прошли выборы в Сербии, вектор отношений Белграда с Москвой и Брюсселем будет определяться не голосованием, а более широкими геополитическими процессами – в первую очередь итогами российской спецоперации на Украине. «Когда мы завершим украинский кризис так, как планируем, ситуация в ряде стран начнет меняться. И тогда не исключено, что в Сербии у нас появится возможность вернуть свои позиции», – заключил Межевич.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич подал в отставку с поста главы государства. Об этом он объявил в обращении к гражданам. Теперь политик намерен на досрочных выборах в парламент баллотироваться на переизбрание как кандидат от правящей Сербской прогрессивной партии на пост премьер-министра. Голосование должно состояться 25 октября.

    «Я благодарен гражданам, которые дважды оказали мне огромное человеческое доверие и тем самым возложили на меня высший долг и ответственность, которые только может получить человек», – сказал Вучич перед подписанием документов об отставке. Исполняющим обязанности президента Сербии стала спикер Национального собрания Ана Брнабич.

    Вучич добавил, что к концу декабря в стране должен состояться первый тур президентских выборов. «Почему я это сделал? Я мог пойти на выборы как президент республики. Даже мои многочисленные друзья, главы зарубежных государств, с удивлением спрашивали меня: «Зачем вы это делаете? Почему уходите с поста?» – рассказал он.

    Политик объяснил, что считает такое решение справедливым. «Те, кто всегда говорил о тирании в обществе, всегда избегали диалога. Те, кто наиболее решительно выступал за единство мнений, всегда говорили именно об этом – и никогда не хотели слушать тех, кто думает иначе. А я предлагал диалог – четыре-пять лет назад, два-три года назад и год назад», – отметил Вучич.

    Он также рассказал, что встречи с представителями Запада в последние четыре года были для него мучением. «Ни на одной не ощущал себя хорошо, потому что на каждой первым вопросом было: почему не ввел санкции против России. И с русскими было тяжело, потому что их цель – сохранить NIS у себя… А у других – у них отнять, и в итоге страдает Сербия», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, Вучич занимает пост президента Сербии с 31 мая 2017 года. В 2022 году его переизбрали на второй срок, который должен был завершиться 31 мая 2027 года. За день до отставки он позвонил российскому коллеге Владимиру Путину. Как сообщили в Кремле, в ходе разговора стороны обсудили развитие российско-сербских отношений – в том числе в энергетике, нефтегазовой отрасли, транспорте и здравоохранении, а также затронули «актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе украинский конфликт».

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    28 сентября 2026, 13:15 • Новости дня
    Призыв оппозиционеров петь гимн Украины на футбольном матче в Тбилиси вызвал гнев

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузинские оппозиционеры предложили петь гимн Украины в понедельник на футбольном матче Лиги наций УЕФА в Тбилиси с местной сборной, что вызвало гневную реакцию в соцсетях, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как сообщает компания PosTV, оппозиционный журналист и активист Мераб Метревели призвал болельщиков «найти в телефонах гимн Украины и петь его на церемонии открытия встречи», а администрацию стадиона «Динамо» в Тбилиси – «предложить зрителям спеть гимн Украины».

    «Это был бы красивый жест, беспрецедентный», – заявил Метревели.

    «Выслать этого идиота на Украину!», «Да здравствует прекрасный гимн Грузии, который мы все споем вместе с нашими футболистами», «Больше дела нам нет, петь гимн Украины», «Наши ребята победят и обрадуют нас», – пишут в социальных сетях местные пользователи, сопровождая комментарии нецензурной бранью в адрес Метревели.

    Также отмечаются возможные провокации во время игры со стороны украинских футболистов и местных болельщиков, которые поддерживают радикальную грузинскую оппозицию.

    В первом туре Грузия дома проиграла 0:1 Северной Ирландии, а украинцы в гостях с таким же счетом обыграли венгров.

    Грузинские болельщики также вспоминают, как летом сборная Украины по баскетболу и ее тренер латыш Айнарс Багатскис устроили провокацию во время матча квалификации ЧМ, который состоялся в Риге и завершился победой Украины 95:76. Тренер Украины и один из ее игроков в начале матча спровоцировали оскорблениями лидера сборной Грузии, натурализованного американца Маркиза Рида, которого после стычки судьи удалили.

    После этого преимущество уже было на стороне Украины. «Со стороны Багатскиса это было очередное коварство», – отмечали грузинские СМИ. В 2022 году Багатскис оскорбил грузинских спортсменов, показав им неприличный жест после выигранного отборочного матча чемпионата мира 79:66, его поведение грузинские игроки тогда назвали «недостойным».

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    28 сентября 2026, 07:31 • Новости дня
    В Nestle захотели вернуть контроль над российскими активами
    В Nestle захотели вернуть контроль над российскими активами
    @ SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Швейцарская компания Nestle заявила о намерении вернуть контроль над своими активами в России, сообщили в пресс-службе концерна.

    «В настоящее время изучается ситуация и рассматриваются возможные варианты действий. Концерн полон решимости предпринять все необходимые шаги для защиты своих прав», – пояснили в Nestle, передает РИА «Новости».

    Государственный секретариат по экономике и МИД Швейцарии заявили, что поддерживают контакт с компанией. Ведомства оказывают Nestle поддержку дипломатическими путями.

    Главная цель этих усилий – добиться отмены решения о переводе российских предприятий компании во временное управление. При этом швейцарские власти отказались разглашать другие подробности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о введении внешнего управления предприятиями компании Nestle в России.

    Руководство швейцарской корпорации приступило к изучению возможных вариантов дальнейшей работы.

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    28 сентября 2026, 08:31 • Новости дня
    ВС России атаковали узлы связи и порты на Украине

    ВС России ударили по центрам связи ВСУ и портам в Одессе

    ВС России атаковали узлы связи и порты на Украине
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли серию ударов беспилотниками по центрам обработки данных компаний «УкрТелеком» и «ДримЛайн», а также логистике и портовой инфраструктуре на территории Украины, сообщило Министерство обороны России.

    Вооруженные силы России продолжили наносить удары беспилотниками по логистическим центрам и портовой инфраструктуре, задействованным в интересах украинской армии, сообщило Министерство обороны.

    В Киеве поражены центры обработки данных компаний «УкрТелеком» и «ДримЛайн», обеспечивающие ВСУ связью и высокоскоростным интернетом, а также топливные объекты.

    На военном аэродроме Васильков в Киевской области уничтожена инфраструктура. В Одессе удар пришелся по логистическому центру «Новой почты», где хранились военные грузы. В порту Черноморск поражен сухогруз с военным имуществом и грузом двойного назначения.

    В порту Измаил пострадала инфраструктура судоремонтного завода «Дунайсудосервис» и пункт постоянной дислокации подразделения Госпогранслужбы Украины. Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший военные грузы в порт Одессы.

    Накануне российские беспилотники атаковали центр обработки данных компании Vodafone в Киеве.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России поразили киевский дата-центр разведки «Датагрупп».

    До этого Министерство обороны сообщило об уничтожении телекоммуникационных узлов «Киевстар» для военных нужд.

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