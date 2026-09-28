«Единая Россия» выдвинула Володина на пост председателя Госдумы

Путин освободил Савельева от должности вице-премьера

Tекст: Валерия Городецкая

Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». В документе отмечается, что Савельев освобождается от должности заместителя председателя правительства Российской Федерации в связи с избранием депутатом Госдумы девятого созыва.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

Виталий Савельев родился 18 января 1954 года в Ташкенте. В 2001–2002 годах работал заместителем председателя правления «Газпрома», в 2004–2007 годах занимал пост замминистра экономического развития и торговли. С 2009 по 2020 год возглавлял «Аэрофлот», затем руководил Министерством транспорта. В мае 2024 года был назначен вице-премьером, курирующим транспортную сферу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил российского лидера с успешным проведением выборов в Госдуму.

В пятницу Путин сообщил о желании Киева возобновить переговоры перед выборами в Госдуму.

Летом Савельев заявил о востребованности самолетов Ил-114-300 на Дальнем Востоке.