  • Новость часаПутин: Избирательная кампания в Госдуму была масштабной и значимой
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    28 сентября 2026, 22:16 • Новости дня

    «Единая Россия» выдвинула Володина на пост председателя Госдумы

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил о поддержке кандидатуры Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы девятого созыва с учетом мнения президента России.

    Партия «Единая Россия» приняла решение выдвинуть Вячеслава Володина на должность председателя Государственной думы девятого созыва, передает ТАСС. Такое решение было принято на совместном заседании бюро высшего совета и генерального совета партии.

    «Я знаю вашу позицию по этому вопросу. Мы советовались. И по итогам нашего разговора в рамках проведенного совместного заседания бюро высшего совета и генерального совета партия приняла решение поддержать [кандидатуру] Вячеслава Викторовича Володина на должность председателя Государственной думы, имея в виду вашу позицию», – заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

    Это заявление прозвучало во время встречи президента России с руководством политических партий. Решение было принято с учетом мнения главы государства.

    Ранее президент России Владимир Путин согласился сохранить за Вячеславом Володиным пост руководителя нижней палаты парламента.

    В Кремле объяснили поддержку кандидатуры Володина высокой результативностью работы Государственной думы.

    28 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин освободил Савельева от должности вице-премьера
    Путин освободил Савельева от должности вице-премьера
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин освободил Виталия Савельева от должности вице-премьера в связи с его избранием депутатом Государственной думы.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». В документе отмечается, что Савельев освобождается от должности заместителя председателя правительства Российской Федерации в связи с избранием депутатом Госдумы девятого созыва.

    Указ вступил в силу со дня его подписания.

    Виталий Савельев родился 18 января 1954 года в Ташкенте. В 2001–2002 годах работал заместителем председателя правления «Газпрома», в 2004–2007 годах занимал пост замминистра экономического развития и торговли. С 2009 по 2020 год возглавлял «Аэрофлот», затем руководил Министерством транспорта. В мае 2024 года был назначен вице-премьером, курирующим транспортную сферу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил российского лидера с успешным проведением выборов в Госдуму.

    В пятницу Путин сообщил о желании Киева возобновить переговоры перед выборами в Госдуму.

    Летом Савельев заявил о востребованности самолетов Ил-114-300 на Дальнем Востоке.

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    28 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Путин: Прошедшие выборы были организованы на самом высоком уровне
    Путин: Прошедшие выборы были организованы на самом высоком уровне
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой поблагодарил сотрудников избирательных комиссий за работу по проведению выборов на самом высоком уровне вопреки создаваемым из-за рубежа сложностям.

    Глава государства подчеркнул, что колоссальная работа комиссий всех уровней была сопряжена с преодолением трудностей, искусственно создаваемых из-за рубежа, передает РИА «Новости».

    «Элла Александровна, хочу поблагодарить Вас и всех сотрудников избирательных комиссий всех уровней за эту чрезвычайно важную, нужную для страны работу, которая прошла на самом высоком уровне, прежде всего организационном. И особенно важно то, что выборы были организованы и в правовом смысле на самом высоком уровне», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с лидерами политических партий.

    В субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил российского коллегу с успешным проведением выборов в Госдуму.

    В пятницу Памфилова назвала враждебными мешавшие выборам страны.

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    28 сентября 2026, 18:35 • Видео
    Вучич подал в отставку после звонка в Кремль

    Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. За сутки до этого состоялся телефонный разговор между ним и президентом Владимиром Путиным. Это не просто совпадение.

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    28 сентября 2026, 19:50 • Новости дня
    Путин: Прошедшие выборы в Госдуму подтвердили легитимность органов власти России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой заявил, что выборы в Госдуму подтвердили легитимность всех органов власти в России.

    Прошедшие 18-20 сентября выборы в Госдуму подтвердили легитимность всех органов исполнительной и представительной власти, передает ТАСС слова главы государства.

    «Выборы были организованы и в правовом смысле на самом высоком уровне. Все члены избирательных комиссий следовали и духу, и букве законов Российской Федерации, и прошедшие выборы, безусловно, подтвердили легитимность всех органов исполнительной и представительной власти в Российской Федерации, что в современных условиях особенно важно», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Элла Памфилова сообщила о присутствии на выборах наблюдателей из 22 стран Европы.

    В понедельник глава Центризбиркома назвала бойцов на передовой самыми активными участниками голосования. Она поблагодарила президента за безопасные выборы в экстремальных условиях.

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    28 сентября 2026, 19:39 • Новости дня
    Памфилова назвала бойцов на передовой самыми активными участниками выборов

    Памфилова: Бойцы на передовой стали самыми активными участниками выборов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие на линии соприкосновения стали самыми активными участниками выборов в Госдуму, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    «Я хочу сказать, отметить, что вообще военнослужащие, особенно те, кто находился на линии боевого соприкосновения, оказались самые, я бы сказала, самые активные участники избирательного процесса, и как кандидаты, и как избиратели, и как члены наших комиссий. Это потому, что они знают, за что воюют. Им далеко не все равно. Они понимают, что у них на малой родине, какое будет качество власти», – сказала Памфилова, передает РИА «Новости».

    «Это дорогого стоит, и мы тоже постарались, даже на линии боевого соприкосновения, там, где зона активных военных действий, тоже обеспечить возможность проголосовать тем, кто хотел», – добавила глава ЦИК.

    По ее словам, временные избирательные комиссии также создавались из самих военнослужащих. А голосование проводилось так, чтобы оно не стало дополнительным фактором опасности для бойцов, пояснила Памфилова.

    Голосование на выборах в Госдуму девятого созыва проходило с 18 по 20 сентября. По его итогам в парламент прошли представители партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также кандидат от партии «Родина» и четыре самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Элла Памфилова заявила о высокой активности бойцов СВО на выборах в Госдуму.

    В среду Владимир Путин назвал прошедшие выборы голосованием за бойцов спецоперации.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Эллой Памфиловой для подведения итогов выборов.

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    28 сентября 2026, 13:27 • Новости дня
    Миронов возглавил фракцию «Справедливая Россия» в Государственной думе

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель партии Сергей Миронов официально утвержден на пост руководителя парламентской фракции партии «Справедливая Россия» в Государственной думе после успешных консультаций с коллегами.

    Миронов избран руководителем фракции партии «Справедливая Россия» в Госдуме, он занял руководящую должность по итогам внутрипартийного обсуждения, передает ТАСС.

    «Мы с первым заместителем председателя партии – секретарем Бюро президиума ЦС партии Александром Михайловичем Бабаковым и заместителем председателя партии Русланом Владимировичем Татариновым провели консультации. Они поддержали мою кандидатуру», – сообщил Сергей Миронов.
    В ближайшее время заседания фракции будут проходить в дистанционном формате. Парламентарий уточнил, что для работы временно планируется использовать видео-конференц-связь.

    «Справедливая Россия» смогла провести в парламент 17 своих кандидатов, из них 13 – федеральный округ, четыре – одномандатники.

    Также сообщалось, что Леонид Слуцкий возглавил фракцию ЛДПР в Госдуме.

    Президент Владимир Путин проведет встречу с лидерами политических партий, прошедших в Государственную думу по итогам недавних выборов.

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    28 сентября 2026, 11:36 • Новости дня
    Губернатор Волгоградской области уступил мандат Госдумы ветерану СВО

    Бочаров отказался от депутатского мандата в пользу ветерана СВО Воробьева

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал свой депутатский мандат ветерану специальной военной операции Игорю Воробьеву, сообщили в «Единой России».

    Андрей Бочаров официально отказался от мандата депутата Государственной думы. Политик возглавлял региональную группу № 45 федерального списка партии на выборах в нижнюю палату парламента девятого созыва, следует из сообщения на сайте «Единой России».

    «Губернатор Волгоградской области, секретарь реготделения «Единой России» Андрей Бочаров, который возглавил региональную группу № 45 федерального списка партии на выборах в Государственную думу девятого созыва, написал официальный отказ от депутатского мандата. Его получит ветеран СВО Игорь Воробьев», – говорится в заявлении.

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подвела итоги голосования, согласно которым парламентское большинство из 349 мест досталось представителям «Единой России».

    Ранее Памфилова заявила, что в Госдуму девятого созыва избраны 46 участников или ветеранов СВО.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении первого заседания Государственной думы девятого созыва 30 сентября.

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    28 сентября 2026, 12:12 • Новости дня
    Ковальчук вступил в должность губернатора Брянской области

    Tекст: Вера Басилая

    Торжественная церемония инаугурации победившего на выборах губернатора Брянской области Егора Ковальчука состоялась в Брянском театре драмы.

    Новый губернатор Брянской области принес присягу в соответствии с местным уставом. После этого Ковальчук официально приступил к исполнению обязанностей руководителя субъекта, передает РИА «Новости».

    Мероприятие посетили полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и бывший руководитель региона Александр Богомаз. Также среди гостей присутствовали экс-глава Дагестана Сергей Меликов, парламентарии Госдумы и областной думы, а также представители местного руководства.

    Напомним, Егор Ковальчук заручился поддержкой более 67% избирателей.

    В мае президент России Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы Брянской области.

    До этого чиновник возглавлял правительство Луганской народной республики.

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    28 сентября 2026, 14:34 • Новости дня
    Мирошник: Запад препятствовал голосованию россиян за рубежом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Западные страны активно вмешивались в выборы в Госдуму, запугивая международных наблюдателей и блокируя голосование россиян за границей, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Мирошник выступил с заявлением на 63-й сессии Совета ООН по правам человека, передает ТАСС.

    «Среди способов вмешательства в электоральные процессы в России было использовано запугивание международных наблюдателей, угрозы членам комиссий, воспрепятствование голосованию за рубежом и призывы к непризнанию результатов выборов», – отметил дипломат.

    Кроме того, Мирошник обратил внимание на двойные стандарты Евросоюза. По его словам, ЕС угрожает ввести санкции против организаторов и кандидатов на российских выборах на освобожденных территориях, но при этом игнорирует отсутствие выборов на Украине. Дипломат напомнил, что местные выборы там не проводились почти шесть лет, парламентские – семь лет, а президентские – семь с половиной лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Родион Мирошник запланировал выступление в Совете ООН с докладом о преступлениях киевского режима.

    Глава МИД Сергей Лавров указал на создание западными странами препятствий для голосования россиян за рубежом.

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    28 сентября 2026, 14:41 • Новости дня
    Мэр Екатеринбурга Орлов досрочно сложил полномочия из-за избрания депутатом

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов досрочно покинул свой пост после избрания депутатом законодательного собрания Свердловской области от партии «Единая Россия».

    Орлов покинул должность градоначальника в связи с переходом на работу в свердловское заксобрание. В администрации Екатеринбурга пояснили, что совмещение постов мэра и депутата законодательно запрещено, передает РИА «Новости».

    «Алексей Валерьевич написал заявление о досрочном снятии с себя полномочий главы Екатеринбурга в связи с невозможностью совмещать функции главы со статусом депутата», – говорится в официальном сообщении пресс-службы.

    Окончательное решение об отставке Орлова предстоит принять депутатам городской думы. В мэрии уточнили, что в настоящий момент чиновник находится в отпуске.

    Орлов занимал пост мэра Екатеринбурга с февраля 2021 года, а в 2026 году был переизбран на второй срок. На прошедших выборах он прошел в региональный парламент от партии «Единая Россия».

    Временно исполняющим обязанности руководителя Волгограда назначен Шафран Тепшинов, ранее занимавший пост заместителя градоначальника по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

    Владимир Марченко в пятницу сложил полномочия главы Волгограда в связи с избранием депутатом Государственной думы.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении первого заседания Государственной думы девятого созыва 30 сентября.

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    28 сентября 2026, 12:32 • Новости дня
    Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с лидерами политических партий

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин проведет встречу с лидерами политических партий, прошедших в Государственную думу по итогам недавних выборов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящем совещании, передает РИА «Новости».

    «Во второй половине дня Путин встретится с руководителями политических партий. Будут на встрече и Геннадий Зюганов от КПРФ, и Леонид Слуцкий от ЛДПР, Александр Бабаков, первый заместитель «Справедливой России», Алексей Нечаев, «Новые люди», и Дмитрий Медведев от «Единой России», – рассказал представитель Кремля.

    Кроме того, глава государства примет председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову. Они обсудят результаты прошедших выборов в Госдуму и ход избирательной кампании.

    Парламентские выборы в России завершились 20 сентября. По итогам голосования в Госдуму девятого созыва прошли представители пяти основных политических сил. Кроме того, мандаты получили один кандидат от партии «Родина» и четыре самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назначил первое заседание Государственной думы девятого созыва на 30 сентября.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин распорядился сформировать специальную депутатскую группу, которой предстоит заняться организацией стартового пленарного заседания Госдумы девятого созыва.

    Итоговая явка на прошедших парламентских выборах достигла 59,68%.

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    28 сентября 2026, 09:31 • Новости дня
    Слуцкий возглавил фракцию ЛДПР в Госдуме

    Tекст: Вера Басилая

    Депутаты Либерально-демократической партии России единогласно доверили руководство своей фракцией в Государственной думе Леониду Слуцкому, а к партийному объединению присоединился один независимый кандидат.

    Председатель Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий официально возглавил думское объединение политической силы, передает ТАСС.

    «Заместителями руководителя фракции избраны Андрей Луговой и Мария Харченко», – заявили представители партии.

    Общая численность фракции в нижней палате парламента составит 24 человека. Большинство депутатов, 21 человек, прошли по федеральному списку, еще двое победили в одномандатных округах.

    К партийному объединению также присоединился Илья Дроздов, который одержал победу в Ставропольском крае как независимый кандидат. Он уже подал соответствующее заявление о вступлении во фракцию.

    Ранее лидер либерал-демократов выдвинул Марию Воропаеву на пост вице-спикера нижней палаты парламента.

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что представители ЛДПР получат 23 мандата в новой Госдуме.

    Президент России Владимир Путин согласился сохранить за Вячеславом Володиным кресло руководителя нижней палаты российского парламента.

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    28 сентября 2026, 22:07 • Новости дня
    Путин: Избирательная кампания в Госдуму была масштабной и значимой
    Путин: Избирательная кампания в Госдуму была масштабной и значимой
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Выборы в Государственную думу стали масштабной и очень значимой для России кампанией, а парламентские партии внесли вклад в укрепление суверенитета и общественной стабильности, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с руководством партий, прошедших в парламент девятого созыва.

    «Подведены официальные итоги избирательной кампании, масштабной и очень значимой для нашей страны. Поздравляю вас и ваших сторонников с успехом, с достигнутыми результатами!» – сказал глава государства, говорится в сообщении на сайте президента Кремля.

    По его словам, все парламентские партии подтвердили свой статус и содействовали укреплению политической системы страны. Саму предвыборную кампанию президент оценил как достойную, содержательную и конструктивную, отметив зрелость отечественной политической культуры.

    Говоря о предстоящей работе, Путин призвал политические силы действовать сообща.

    «Поддержку, оказанную вашим партиям, народное доверие необходимо оправдать всей последующей работой в местных и региональных органах власти, в федеральном парламенте, подчеркну, хочу это особо отметить, работой совместной и командной», – подчеркнул президент.

    Отдельно он отметил четкую организацию выборов и профессионализм избирательных комиссий. Их сотрудники выполняли обязанности честно и беспристрастно, а в приграничных регионах, Донбассе и Новороссии проявили смелость, мужество и героизм, работая в практически боевых условиях.

    «К сожалению, мы с вами это знаем, не обошлось и без потерь. Разумеется, все эти случаи будут оцениваться соответствующим образом, будут люди представлены к государственным наградам, но некоторые, к сожалению, посмертно. Государство должно сделать все для того, чтобы оказать помощь семьям наших погибших товарищей», – заявил Путин.

    Президент также обратил внимание на доступность способов участия в выборах.

    «Сама процедура голосования была максимально удобной для граждан, имею в виду и трёхдневный формат, и широкую доступность электронных сервисов», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Владимир Путин объявил о награждении погибших при атаках на избирательные участки во время выборов. В понедельник президент также поблагодарил россиян за высокую явку на выборах в Госдуму. В прошлое воскресенье электронное голосование на выборах в Госдуму установило исторический рекорд по числу участников.

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    28 сентября 2026, 21:32 • Новости дня
    Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах в Госдуму

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с руководством политических партий выразил благодарность десяткам миллионов граждан за активное участие в прошедших выборах депутатов Государственной думы.

    Путин в понедельник провел встречу с руководством политических партий, прошедших в нижнюю палату парламента по итогам выборов, передает РИА «Новости». На ней обсуждались результаты голосования и дальнейшая работа депутатов.

    «Конечно, еще раз хочу поблагодарить десятки миллионов избирателей, граждан нашей страны. Такое их активное участие в голосовании, такая высокая явка обеспечили бесспорную, безусловную легитимность выборов», – отметил президент.

    Путин добавил, что наблюдал по телевизору очереди на избирательных участках. «Когда посмотрел на экранах телевизоров очереди на избирательных участках, то еще раз убедился в том, что люди у нас крепкие, мужественные, грамотные, все прекрасно понимают, что происходит вокруг России. И стало понятно, что запугать таких людей не удастся», – сказал глава государства в ходе встречи.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой.

    Путин на встрече с Памфиловой подтвердил легитимность всех органов власти. Он поблагодарил сотрудников избирательных комиссий за работу по проведению выборов на самом высоком уровне вопреки создаваемым из-за рубежа сложностям.

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    28 сентября 2026, 19:25 • Новости дня
    Путин встретился с главой ЦИК Памфиловой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой.

    Встреча состоялась в понедельник, передает РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что темой беседы станут прошедшая избирательная кампания и результаты выборов.

    Предыдущая встреча президента с председателем ЦИК прошла в начале августа. Тогда обсуждалась подготовка к единому дню голосования с акцентом на вопросы безопасности.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября. В единый день голосования распределялось 20,7 тыс. мандатов. Путин называл эти выборы важнейшим внутриполитическим событием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Памфилова заявила о высокой активности бойцов СВО на выборах в Госдуму.

    На прошлой неделе Песков анонсировал встречу Путина с Памфиловой для подведения итогов выборов.

    В прошлом месяце глава ЦИК сообщила Путину о резком омоложении кандидатов на выборах.

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    28 сентября 2026, 22:05 • Новости дня
    Путин пообещал проверить результаты выборов партии КПРФ в регионах

    Путин пообещал Зюганову проверить результаты выборов КПРФ в регионах

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин пообещал детально рассмотреть результаты голосования за партию КПРФ в некоторых российских регионах после обращения председателя Геннадия Зюганова.

    Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций в Кремле выслушал замечания главы коммунистов Геннадия Зюганова, передает ТАСС. Лидер партии выразил сомнения в достоверности показателей КПРФ в ряде регионов.

    «Что касается проверки результатов выборов в отдельных субъектах, то я согласен, надо все проверить. Правда, как вот мне сейчас председатель Центральной избирательной комиссии доложила, официальных протестов со стороны КПРФ не было», – подчеркнул российский лидер.

    Глава государства добавил, что при наличии озабоченностей ситуацию необходимо внимательно изучить. Для этого может быть создана специальная комиссия или задействованы другие доступные инструменты.

    По результатам выборов в Госдуму КПРФ досталось 37 депутатских кресел, из них 32 по федеральному округу и пять по одномандатным.

    В понедельник глава государства провел беседу с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой.

    Путин заявил, что прошедшие выборы в Госдуму подтвердили легитимность органов власти России.

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