Путин пообещал проверить результаты выборов партии КПРФ в регионах

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций в Кремле выслушал замечания главы коммунистов Геннадия Зюганова, передает ТАСС. Лидер партии выразил сомнения в достоверности показателей КПРФ в ряде регионов.
«Что касается проверки результатов выборов в отдельных субъектах, то я согласен, надо все проверить. Правда, как вот мне сейчас председатель Центральной избирательной комиссии доложила, официальных протестов со стороны КПРФ не было», – подчеркнул российский лидер.
Глава государства добавил, что при наличии озабоченностей ситуацию необходимо внимательно изучить. Для этого может быть создана специальная комиссия или задействованы другие доступные инструменты.
По результатам выборов в Госдуму КПРФ досталось 37 депутатских кресел, из них 32 по федеральному округу и пять по одномандатным.
В понедельник глава государства провел беседу с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой.
Путин заявил, что прошедшие выборы в Госдуму подтвердили легитимность органов власти России.