Путин пообещал проверить результаты выборов партии КПРФ в регионах

Путин пообещал Зюганову проверить результаты выборов КПРФ в регионах

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций в Кремле выслушал замечания главы коммунистов Геннадия Зюганова, передает ТАСС. Лидер партии выразил сомнения в достоверности показателей КПРФ в ряде регионов.

«Что касается проверки результатов выборов в отдельных субъектах, то я согласен, надо все проверить. Правда, как вот мне сейчас председатель Центральной избирательной комиссии доложила, официальных протестов со стороны КПРФ не было», – подчеркнул российский лидер.

Глава государства добавил, что при наличии озабоченностей ситуацию необходимо внимательно изучить. Для этого может быть создана специальная комиссия или задействованы другие доступные инструменты.

По результатам выборов в Госдуму КПРФ досталось 37 депутатских кресел, из них 32 по федеральному округу и пять по одномандатным.

В понедельник глава государства провел беседу с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой.

Путин заявил, что прошедшие выборы в Госдуму подтвердили легитимность органов власти России.