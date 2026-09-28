Путин на встрече с лидерами фракций вспомнил Жириновского

Путин признал нехватку Жириновского в современной политике

Tекст: Валерия Городецкая

Путин отметил, что прошедшие выборы в Госдуму стали первыми для ЛДПР без ее основателя Владимира Жириновского, и признал, что политика и его активной позиции сейчас особенно не хватает в современных условиях, передает ТАСС.

Поводом для высказывания стало замечание нынешнего лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, который напомнил президенту, что прошедшая думская кампания была для партии первой без участия Жириновского. Путин согласился с этим и подчеркнул, что отсутствие Владимира Вольфовича заметно для всей политической системы страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах в Госдуму. Президент заявил о провале попыток зарубежных спецслужб сорвать выборы в России.