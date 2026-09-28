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    Над Сербией нависла угроза цветной революции
    Лихачев сообщил о создании ядерных вооружений на новых физических принципах
    Написавший книгу о победе над Россией украинский ракетчик ранен при ударе по Киеву
    Миграционная служба Украины из-за проблем с интернетом прекратила выдачу паспортов
    Путин: Прошедшие выборы в Госдуму подтвердили легитимность органов власти России
    Памфилова назвала бойцов на передовой самыми активными участниками выборов
    Путин пообещал ответить на давление на российскую атомную отрасль
    Путин увеличил число военнослужащих в Вооруженных силах России
    Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах в Госдуму
    28 сентября 2026, 21:26 • Новости дня

    Путин заявил о провале попыток зарубежных спецслужб сорвать выборы в России

    Путин: Попытки зарубежных спецслужб сорвать выборы в России провалились

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с руководством политических партий заявил, что все попытки зарубежных спецслужб сорвать выборы в Государственную думу потерпели полную неудачу.

    Глава государства подчеркнул, что граждане защитили свое суверенное право самостоятельно определять будущее страны. По его словам, для вмешательства во внутренние дела России планировалось использовать в том числе террористические методы, передает РИА «Новости».

    Выборы в нижнюю палату парламента девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. По результатам голосования в новый состав Государственной думы прошли представители партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также один представитель партии «Родина» и четыре самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о беспрецедентной киберагрессии во время выборов в Госдуму.

    Российский лидер заявил, что прошедшее голосование подтвердило легитимность органов государственной власти.

    В субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил своего коллегу с успешным завершением избирательной кампании.

    28 сентября 2026, 21:19 • Новости дня
    Путин: Запугать россиян и победить Россию невозможно

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с руководством политических партий назвал россиян крепкими и мужественными людьми, которых невозможно победить.

    Очереди на избирательных участках в очередной раз доказали, что в России живут мужественные и грамотные люди, заявил глава государства. По его словам, граждане прекрасно понимают, что происходит вокруг страны.

    «И стало понятно, что запугать таких людей не удастся и победить таких людей, такую страну невозможно, а поэтому победа, безусловно, будет за нами», – приводит слова российского лидера РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава государства заявил, что прошедшие выборы в Госдуму подтвердили легитимность органов власти России.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече Владимира Путина с лидерами политических партий.

    В субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил Путина с успешным проведением выборов.

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    28 сентября 2026, 21:23 • Новости дня
    Лихачев сообщил о создании ядерных вооружений на новых физических принципах
    Лихачев сообщил о создании ядерных вооружений на новых физических принципах
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия продолжит развивать ядерные вооружения с новыми характеристиками и на новых физических принципах, заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев на встрече с президентом Владимиром Путиным

    «Вы хорошо знаете все наши проекты как в части поддержки, так и развития «ядерного щита», «ядерного меча», создания ядерных вооружений с новыми качествами, на новых физических принципах. Эта работа будет продолжена», – подчеркнул руководитель госкорпорации, передает «Интерфакс».

    По его словам, ядерно-оружейный комплекс также обеспечивает устойчивую передачу технологий в гражданское производство. С прошлого года к его задачам добавились космические проекты.

    «Это буксир - мощная мегаваттного класса ядерная установка и лунная атомная электростанция», – сообщил глава госкорпорации.

    Лихачев отдельно обратил внимание на интерес абитуриентов к работе в отрасли. Конкурс в группу физического факультета МГУ по тематике ядерно-оружейного комплекса составил 70 человек на место.

    «Люди сознательно идут работать в города ядерно-оружейного комплекса со всеми имеющимися там ограничениями», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

    Весной руководитель госкорпорации рассказал о личном контроле главы государства за созданием вооружений на новых физических принципах.

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    28 сентября 2026, 18:35 • Видео
    Вучич подал в отставку после звонка в Кремль

    Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. За сутки до этого состоялся телефонный разговор между ним и президентом Владимиром Путиным. Это не просто совпадение.

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    28 сентября 2026, 20:01 • Новости дня
    Путин увеличил число военнослужащих в Вооруженных силах России

    Путин увеличил число военнослужащих в ВС России до 2,44 млн человек

    Путин увеличил число военнослужащих в Вооруженных силах России
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 441 630 человек, из которых 1 550 500 составляют военнослужащие.

    Президент России установил новую штатную численность Вооруженных сил в количестве 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 500 военнослужащих. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    Согласно тексту предыдущего указа главы государства, штатная численность российской армии составляла 2 426 130 человек. При этом непосредственно военнослужащих в Вооруженных силах России числилось 1,535 млн.

    В новом документе прямо предписывается установить штатную численность Вооруженных сил в количестве 2 441 630 единиц, закрепив актуальное количество служащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Владимир Путин утвердил предыдущую штатную численность Вооруженных сил.

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    28 сентября 2026, 19:18 • Новости дня
    Депутат Рады: Русские захватили небо над Киевом

    Депутат Рады Гончаренко: Русские захватили небо над Киевом

    Депутат Рады: Русские захватили небо над Киевом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы установили контроль над воздушным пространством Киева, а украинская система ПВО не справляется даже с обычными беспилотниками, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в России).

    Гончаренко прокомментировал удар беспилотника по Национальной академии наук в украинской столице. По его словам, здание поразил обычный беспилотник, а не реактивный дрон, сообщает издание «Страна».

    Парламентарий задался вопросом об эффективности украинской системы ПВО. Он признал нехватку ракет для комплексов Patriot, но выразил недоумение тем, что украинские силы не способны сбивать обычные БПЛА.

    Депутат также выразил обеспокоенность способностью украинской ПВО защищать столицу в зимний период. «А как мы переживем зиму? Если россияне захватили небо над Киевом и теперь просто развлекаясь выбивают здание за зданием, то надо, наверное, что-то делать!» – отметил он.

    Гончаренко призвал украинские власти уделять больше внимания защите объектов, а не обещаниям ответных действий.

    «Обещания отомстить – классные. Хотелось бы больше о защите, а не о мести», – заключил депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российские беспилотники поразили дата-центр «Киевстара».

    В субботу газета Guardian заявила о неспособности Киева сбивать новые российские беспилотники.

    В субботу российские дроны уничтожили центр связи Starlink в Киеве.

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    28 сентября 2026, 21:02 • Новости дня
    Путин пообещал ответить на давление на российскую атомную отрасль

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым заявил, что Россия будет сама оказывать воздействие в ответ на попытки давления на отечественную атомную отрасль.

    Руководитель госкорпорации рассказал, что коллектив намерен до конца года добиться новых рекордных результатов в экономике и реализации производственных проектов. По его словам, «Росатом» последовательно ставит перед собой все более сложные задачи, передает «Интерфакс».

    «Что важно, мы постоянно повышаем планки наших целей. То, что еще вчера казалось нам таким труднодоступным, сегодня кажется неамбициозным, и мы повышаем сами себе эту планку», – сказал Лихачев. Он поблагодарил наблюдательный совет за поддержку и выразил уверенность, что внешнее давление не помешает дальнейшему развитию госкорпорации.

    «Сейчас такой период, когда мы будем двигаться вперед, и чем крепче нас будут давить, тем выше у нас будет результат, я в этом абсолютно уверен», – заявил глава «Росатома».

    «Мы сами всех будем давить», – ответил Путин.

    Президент поздравил Лихачева и коллектив госкорпорации с профессиональным праздником и пожелал им успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Алексеем Лихачевым.

    Глава государства отметил хорошие результаты и перспективы предприятия.

    Руководитель Росатома назвал сроки спуска на воду атомного ледокола «Ленинград».

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    28 сентября 2026, 20:58 • Новости дня
    Глава Росатома назвал сроки спуска на воду атомного ледокола «Ленинград»

    Лихачев: Атомный ледокол «Ленинград» планируется спустить на воду в ноябре

    Глава Росатома назвал сроки спуска на воду атомного ледокола «Ленинград»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил о планах спустить на воду новый российский атомный ледокол «Ленинград» в ноябре 2026 года.

    Ожидается, что спуск судна состоится в ноябре текущего года. Об этом руководитель госкорпорации рассказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    Лихачев пригласил главу государства принять участие в торжественном мероприятии. По его словам, присутствие президента станет большой честью как для строителей ледокола, так и для моряков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент России Владимир Путин встретился с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

    В начале месяца российский лидер заявил о планах пополнения флота тремя новыми атомными ледоколами.

    Весной в России начались испытания новейшего катера для ледокольного флота.

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    28 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Путин: Прошедшие выборы были организованы на самом высоком уровне
    Путин: Прошедшие выборы были организованы на самом высоком уровне
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой поблагодарил сотрудников избирательных комиссий за работу по проведению выборов на самом высоком уровне вопреки создаваемым из-за рубежа сложностям.

    Глава государства подчеркнул, что колоссальная работа комиссий всех уровней была сопряжена с преодолением трудностей, искусственно создаваемых из-за рубежа, передает РИА «Новости».

    «Элла Александровна, хочу поблагодарить Вас и всех сотрудников избирательных комиссий всех уровней за эту чрезвычайно важную, нужную для страны работу, которая прошла на самом высоком уровне, прежде всего организационном. И особенно важно то, что выборы были организованы и в правовом смысле на самом высоком уровне», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с лидерами политических партий.

    В субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил российского коллегу с успешным проведением выборов в Госдуму.

    В пятницу Памфилова назвала враждебными мешавшие выборам страны.

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    28 сентября 2026, 19:50 • Новости дня
    Путин: Прошедшие выборы в Госдуму подтвердили легитимность органов власти России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой заявил, что выборы в Госдуму подтвердили легитимность всех органов власти в России.

    Прошедшие 18-20 сентября выборы в Госдуму подтвердили легитимность всех органов исполнительной и представительной власти, передает ТАСС слова главы государства.

    «Выборы были организованы и в правовом смысле на самом высоком уровне. Все члены избирательных комиссий следовали и духу, и букве законов Российской Федерации, и прошедшие выборы, безусловно, подтвердили легитимность всех органов исполнительной и представительной власти в Российской Федерации, что в современных условиях особенно важно», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Элла Памфилова сообщила о присутствии на выборах наблюдателей из 22 стран Европы.

    В понедельник глава Центризбиркома назвала бойцов на передовой самыми активными участниками голосования. Она поблагодарила президента за безопасные выборы в экстремальных условиях.

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    28 сентября 2026, 19:39 • Новости дня
    Памфилова назвала бойцов на передовой самыми активными участниками выборов

    Памфилова: Бойцы на передовой стали самыми активными участниками выборов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие на линии соприкосновения стали самыми активными участниками выборов в Госдуму, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    «Я хочу сказать, отметить, что вообще военнослужащие, особенно те, кто находился на линии боевого соприкосновения, оказались самые, я бы сказала, самые активные участники избирательного процесса, и как кандидаты, и как избиратели, и как члены наших комиссий. Это потому, что они знают, за что воюют. Им далеко не все равно. Они понимают, что у них на малой родине, какое будет качество власти», – сказала Памфилова, передает РИА «Новости».

    «Это дорогого стоит, и мы тоже постарались, даже на линии боевого соприкосновения, там, где зона активных военных действий, тоже обеспечить возможность проголосовать тем, кто хотел», – добавила глава ЦИК.

    По ее словам, временные избирательные комиссии также создавались из самих военнослужащих. А голосование проводилось так, чтобы оно не стало дополнительным фактором опасности для бойцов, пояснила Памфилова.

    Голосование на выборах в Госдуму девятого созыва проходило с 18 по 20 сентября. По его итогам в парламент прошли представители партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также кандидат от партии «Родина» и четыре самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Элла Памфилова заявила о высокой активности бойцов СВО на выборах в Госдуму.

    В среду Владимир Путин назвал прошедшие выборы голосованием за бойцов спецоперации.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Эллой Памфиловой для подведения итогов выборов.

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    28 сентября 2026, 23:10 • Новости дня
    Режим ЧС и день траура объявлены после пожара на заводе в Ярославской области

    Режим ЧС и день траура объявлены в Ярославской области

    Tекст: Катерина Туманова

    В Переславль-Залесском округе Ярославской области ввели режим чрезвычайной ситуации после крупного пожара на предприятии, унесшего жизни 14 человек, 30 сентября в регионе объявлено днем траура, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

    «Принято решение о введении регионального режима ЧС в Переславль-Залесском округе. На месте происшествия работает комиссия, в которую вошли представители правительства области, Следственного комитета, полиции и МЧС. Создан оперативный штаб», – сообщил он в Max-канале.

    Евраев уточнил, что открытое горение локализовано, пожарные проливают помещения. При этом большая часть села из-за пожара осталась без электричества.

    «Специалисты сейчас подвозят генераторы, чтобы восстановить работу социальных объектов. Аварийные бригады восстанавливают электроснабжение», – добавил он.

    Губернатор заявил, что 30 сентября в регионе объявляется днем траура по погибшим при пожаре на предприятии в селе Кубринск Переславль-Залесского округа.

    «От себя и от лица правительства области выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших», – написал глава региона.

    В день траура в Ярославской области приспустят государственные флаги, а учреждениям культуры и СМИ рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.

    В селе Кубринск, где произошел пожар, продолжают работать 200 специалистов и 23 единицы техники.

    В МЧС вечером понедельника сообщили, что число погибших при пожаре на заводе по производству пиротехники увеличилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник при пожаре на производстве пиротехники под Ярославлем погибли пять человек. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после пожара. Власти Ярославской области пообещали помочь семьям погибших.

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    28 сентября 2026, 18:58 • Новости дня
    Власти Ярославской области пообещали помочь семьям погибших при пожаре на заводе

    Губернатор Евраев: Семьи жертв пожара на заводе пиротехники получат помощь

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что власти региона окажут необходимую поддержку семьям погибших и пострадавшим в результате пожара на заводе пиротехники в селе Кубринск.

    Власти Ярославской области окажут всю необходимую поддержку семьям погибших и пострадавшим при пожаре на заводе пиротехники в селе Кубринск Переславль-Залесского округа. Руководство региона выразило глубокие соболезнования близким жертв происшествия на производстве, написал губернатор Михаил Евраев в своем официальном канале на платформе Max.

    Глава региона отдельно подчеркнул, что материальная и социальная помощь обязательно будет предоставлена всем пострадавшим в результате трагического инцидента.

    Евраев также добавил, что к настоящему моменту возгорание на предприятии по производству пиротехнических изделий удалось полностью локализовать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на производстве пиротехники под Ярославлем погибли пять человек.

    Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после пожара.

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    28 сентября 2026, 20:43 • Новости дня
    Суд арестовал подозреваемого в расстреле многодетного отца в Волгограде

    Подозреваемый в убийстве многодетного отца в Волгограде отправлен в СИЗО

    Tекст: Денис Тельманов

    Подозреваемый в убийстве многодетного отца в волгоградском магазине арестован до 27 ноября и полностью признал вину, сообщили в СУ СК России по региону.

    Суд избрал меру пресечения мужчине, подозреваемому в расстреле местного жителя в Красноармейском районе города, передает РИА «Новости». По ходатайству следователя регионального управления СК России фигурант заключен под стражу.

    «Фигурант водворен в следственный изолятор до 27 ноября 2026 года», – уточнили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

    Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о гибели многодетного отца в результате конфликта в одном из магазинов Волгограда. Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого, который уже дал признательные показания.

    Против задержанного возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне следователи возбудили уголовное дело об убийстве этого многодетного отца в волгоградском магазине.

    В июне суд арестовал стрелявшего по рыбакам жителя Волгоградской области.

    В апреле силовики задержали подозреваемого в убийстве мужчины из ревности волгоградца.

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    28 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Число погибших при пожаре на заводе в Ярославской области выросло до 13

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество погибших в результате пожара на предприятии по производству петард под Переславлем-Залесским Ярославской области увеличилось до 13.

    Пожар произошел в селе Кубринск Ярославской области, где загорелись два здания, передает ТАСС. Всего на предприятии находились 15 человек.

    К тушению привлекли более 100 человек и 40 единиц техники. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти региона пообещали помочь семьям погибших. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

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    28 сентября 2026, 20:50 • Новости дня
    Названа предварительная причина пожара на заводе в Ярославской области

    Нарушение техники безопасности могло вызвать ЧП на заводе в Ярославской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Несоблюдение правил безопасности рассматривается как одна из версий пожара в цехах по производству пиротехники на территории Ярославской области.

    Предварительной причиной возгорания на предприятии по производству пиротехники в Ярославской области стало несоблюдение норм безопасности, передает ТАСС. «По предварительным данным, к пожару привело нарушение техники безопасности. Также проверяются другие причины возгорания», – сообщил собеседник агентства из оперативных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи возбудили уголовное дело после пожара на заводе в Ярославской области.

    Губернатор региона Михаил Евраев пообещал оказать необходимую поддержку семьям погибших и пострадавшим.

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    28 сентября 2026, 20:22 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по дата-центру «Укр Телекома» в Киеве и двум сухогрузам
    ВС России нанесли удар по дата-центру «Укр Телекома» в Киеве и двум сухогрузам
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотными аппаратами по центру обработки данных компании «Укр Телеком» в Киеве, а также поразили два военных сухогруза на пути в Одессу, сообщило Минобороны.

    Российская армия продолжила наносить удары по коммуникационным узлам, логистическим центрам и судам, обеспечивающим украинские войска. В частности, днем беспилотники поразили расположенный на улице Антоновича в Киеве центр обработки данных компании «Укр Телеком», говорится в сообщении Минобороны в Max.

    Отмечается, что предприятие выступает одним из главных провайдеров высокоскоростного интернета для нужд вооруженных сил. Мощности дата-центра также применялись для хранения масштабных баз данных.

    Помимо киевского объекта, ударам подверглись два сухогруза во время морского перехода. Суда доставляли грузы военного назначения в порт Одессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские военные атаковали узлы связи и порты на территории Украины.

    В воскресенье Вооруженные силы поразили инфраструктуру порта Килия и украинский сухогруз.

    В субботу беспилотники уничтожили центр связи Starlink в Киеве.

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