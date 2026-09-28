Путин объявил о награждении погибших при атаках во время выборов

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства в ходе встречи с руководителями политических партий отметил смелость и мужество членов избирательных комиссий в приграничных регионах, в Донбассе и Новороссии, передает РИА «Новости».

По его словам, во время прошедших выборов не обошлось без потерь, поэтому все подобные случаи будут оценены соответствующим образом, а погибших представят к государственным наградам посмертно.

Российский лидер также подчеркнул, что государство должно сделать все возможное, чтобы оказать необходимую помощь семьям погибших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент заявил о подтверждении легитимности органов власти России по итогам выборов в Госдуму.

Глава ЦИК Элла Памфилова поблагодарила главу государства за обеспечение безопасности при проведении голосования.