Путин пообещал ответить на давление на российскую атомную отрасль

Tекст: Валерия Городецкая

Руководитель госкорпорации рассказал, что коллектив намерен до конца года добиться новых рекордных результатов в экономике и реализации производственных проектов. По его словам, «Росатом» последовательно ставит перед собой все более сложные задачи, передает «Интерфакс».

«Что важно, мы постоянно повышаем планки наших целей. То, что еще вчера казалось нам таким труднодоступным, сегодня кажется неамбициозным, и мы повышаем сами себе эту планку», – сказал Лихачев. Он поблагодарил наблюдательный совет за поддержку и выразил уверенность, что внешнее давление не помешает дальнейшему развитию госкорпорации.

«Сейчас такой период, когда мы будем двигаться вперед, и чем крепче нас будут давить, тем выше у нас будет результат, я в этом абсолютно уверен», – заявил глава «Росатома».

«Мы сами всех будем давить», – ответил Путин.

Президент поздравил Лихачева и коллектив госкорпорации с профессиональным праздником и пожелал им успехов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Алексеем Лихачевым.

Глава государства отметил хорошие результаты и перспективы предприятия.

Руководитель Росатома назвал сроки спуска на воду атомного ледокола «Ленинград».