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    28 сентября 2026, 21:33 • Новости дня

    Крупнейший с 1949 года лесной пожар во Франции потушили спустя два месяца

    Tекст: Дарья Григоренко

    Масштабное природное возгорание на юго-западе Франции полностью ликвидировали спустя два месяца сложнейшей борьбы со стихией, сообщила префектура департамента Жиронда.

    Французские спасатели окончательно справились с огнем в департаменте Жиронда, передает РИА «Новости». Стихия стала крупнейшей с 1949 года. «Пожар в Сомос, который охватил 42 тыс. гектаров, теперь потушен», – говорится в заявлении властей.

    Огонь полностью уничтожил более 37 тыс. гектаров территории и разрушил 252 дома.

    Масштабное бедствие привело к эвакуации почти 224 тыс. человек. Теперь руководство Жиронды требует от государства возместить непредвиденные расходы в размере 11 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к середине июля огонь уничтожил во Франции свыше 42 тыс. гектаров леса.

    В ходе ликвидации масштабных возгораний в департаменте Жиронда пострадали более 120 сотрудников спасательных служб.

    В конце сентября французские пожарные устроили ночную акцию протеста у Эйфелевой башни из-за нехватки ресурсов.

    28 сентября 2026, 10:41 • Новости дня
    Партия Ле Пен добилась исторического результата на выборах в Сенат Франции

    Bloomberg: Консерваторы сохранили контроль над Сенатом Франции

    Партия Ле Пен добилась исторического результата на выборах в Сенат Франции
    @ Pierre Teyssot/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Французская правая партия «Национальное объединение» под руководством Марин Ле Пен получила достаточно мест по итогам выборов для формирования собственной фракции в Сенате.

    По итогам воскресного голосования партия «Национальное объединение» и ее союзники заняли как минимум 14 мест в верхней палате французского парламента. Этого количества достаточно для создания формальной группы в Сенате, что дает право на дополнительное время для выступлений и расширенное финансирование аппарата, пишет Bloomberg.

    Лидер партии Марин Ле Пен назвала итоги голосования важной вехой, отметив, что полученные результаты превзошли все ожидания. Статус официальной группы требует наличия в палате как минимум 10 сенаторов и позволяет политической силе инициировать парламентские следственные комиссии.

    При этом консервативная партия «Республиканцы» и ее сторонники сохранили большинство, получив в общей сложности около 200 мандатов по предварительным подсчетам издания Le Monde. Президент консерваторов Брюно Ретайо переизбрался в Сенат. Леворадикальная партия «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона обеспечила себе как минимум одно место.

    Сенаторы во Франции избираются не прямым всенародным голосованием, а десятками тысяч местных чиновников, включая мэров и членов региональных советов. Всего на этих выборах распределялось 178 мест – немногим более половины от общего состава Сената Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг опросы предсказали выход Марин Ле Пен во второй тур президентских выборов. Во вторник эксперты предрекли Евросоюзу неизбежное сотрудничество с лидером «Национального объединения». В прошлом месяце социологи допустили победу Ле Пен во втором туре голосования за пост главы государства.

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    26 сентября 2026, 16:37 • Новости дня
    Франция отменила официальное открытие памятника советским женщинам-партизанам
    Франция отменила официальное открытие памятника советским женщинам-партизанам
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Французские власти отказались проводить запланированную на 27 сентября церемонию открытия мемориала в честь советского женского партизанского отряда «Родина» в городе Тиль.

    Руководство северо-восточного города Тиль приняло решение отказаться от участия в торжественных мероприятиях. Изначально официальная акция была намечена на 27 сентября, передает РИА «Новости».

    Временный поверенный в делах России во Франции Александр Зезюлин заявил, что вопросы о причинах отмены церемонии лучше задавать французским властям.

    В итоге памятное мероприятие у мемориала состоялось в субботу без участия местных властей. Его организовали сотрудники российского и белорусского посольств при поддержке скульпторов, родственников участниц сопротивления и местных жителей.

    В прошлом году французская сторона отказалась приглашать российских дипломатов на празднование Дня Победы.

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    28 сентября 2026, 18:35 • Видео
    Вучич подал в отставку после звонка в Кремль

    Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. За сутки до этого состоялся телефонный разговор между ним и президентом Владимиром Путиным. Это не просто совпадение.

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    26 сентября 2026, 21:51 • Новости дня
    Лавров: Судьбу договоренностей Анкориджа должны решать США, а не Макрон

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на слова французского лидера Эмманюэля Макрона о судьбе договоренностей Анкориджа.

    «Макрон, вот сейчас в июне был саммит в Эвиане, он гордо заявил публично журналистам: «Мы похоронили Анкоридж, теперь Америка с нами». Но это судить не Макрону, а все-таки Америке судить», – подчеркнул дипломат на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что договоренности, достигнутые в Анкоридже, утратили силу, и подчеркнул солидарность Соединенных Штатов с Парижем.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков указал на неготовность Вашингтона выполнить договоренности в Анкоридже.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на сессии Генассамблеи ООН пообещал, что все угрозы безопасности России со стороны Киева будут устранены по итогам СВО.

     Лавров обвинил США и европейские страны в срыве мирных договоренностей по Украине, достигнутых на саммите в Анкоридже.


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    26 сентября 2026, 16:17 • Новости дня
    Слова Макрона о третьем сроке вызвали возмущение французов в сети

    Читатели Variety резко раскритиковали идею Макрона о третьем сроке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможном выдвижении на третий срок вызвали волну возмущения среди читателей издания Variety.

    Слова французского лидера Эммануэля Макрона вызвали бурную реакцию аудитории издания Variety, передает РИА «Новости». Комментаторы обрушились с резкой критикой на президента Франции из-за его недавних высказываний о третьем сроке.

    «Мы, французы, ненавидим его с такой силой, что ее хватило бы сжечь миллион солнц», – написал один из читателей.

    Другие пользователи отметили, что второй срок президента уже стал огромной ошибкой для страны. По мнению комментаторов, Эммануэль Макрон разрушил Францию, и граждане не желают видеть его у власти ни сегодня, ни в будущем.

    «Он лжет. Ему это не удастся, даже если сам Господь Бог велит попробовать. Он – худшее, что когда-либо случалось с Францией», – отметил еще один читатель издания.

    «Кошмар продолжается. Скажите ему прямо: французы не желают видеть его больше никогда – ни сегодня, ни завтра. Он разрушил нашу страну, и через пять лет французы этого не забудут. Его избиратели уйдут, а молодежь, для которой он ничего не сделал, останется», – пишут французы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности баллотироваться на третий срок.

    Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал его самым ненавистным главой государства в мире. А бывший политический советник Ален Минк охарактеризовал Макрона худшим президентом с основания Пятой республики.

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    27 сентября 2026, 04:31 • Новости дня
    В США из-за обрушившегося шторма начались отключения света

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ураганный ветер и подтопления фиксируются на северо-востоке США, губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул призвала жителей оставаться дома из-за шторма, десятки тысяч американцев остались без электричества.

    В Нью-Йорке и ряде других штатов объявлен режим чрезвычайного положения. Ситуация осложняется тем, что в мегаполисе проходит неделя высокого уровня Генассамблеи ООН, передает РИА «Новости».

    Порывы ветра в Нью-Джерси достигли 33 метров в секунду, а в Массачусетсе превысили 31 метр в секунду. Из-за непогоды без света остались более 21 тыс. жителей Нью-Йорка и Коннектикута, а также около 10 тыс. потребителей в Массачусетсе. Власти получили свыше 350 сообщений о поваленных деревьях.

    В Нью-Йорке упавшее дерево стало причиной гибели одного человека. Прибрежные зоны оказались затоплены, а в районе Куинс местные жители вынуждены передвигаться по улицам на каяках.

    Накануне власти Нью-Йорка объявили режим чрезвычайного положения из-за сильного шторма.

    В начале сентября непогода оставила без электричества более 70 тыс. потребителей в Вашингтоне.

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    27 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Неизвестный расстрелял посетителей ресторана во Франции

    Tекст: Ольга Иванова

    Во французской коммуне Венисье вооруженный автоматом преступник обстрелял террасу заведения, тяжело ранив восемнадцатилетнюю посетительницу.

    Инцидент произошел в ночь на воскресенье, передает РИА «Новости». Неизвестный подъехал к зданию на электросамокате и выпустил очередь по людям. На месте происшествия полицейские обнаружили около 20 гильз.

    «Стрельба произошла в ночь на воскресенье в Венисье. Три человека были ранены, один из них находится в угрожающем жизни состоянии», – отмечает местное издание Lyon Mag.

    Двоих пострадавших экстренно госпитализировали. Состояние 18-летней девушки оценивается как критическое. Прокуратура проверяет возможную связь нападения с разборками наркоторговцев, которые регулярно происходят в южных регионах страны. Известно, что в феврале возле этого же заведения уже фиксировали вооруженный конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа в Марселе в результате вооруженного нападения погиб двадцатилетний мужчина.

    В начале того же месяца неизвестный ранил из автомата шестерых человек в коммуне Валанс.

    В июле четверо вооруженных людей открыли огонь по посетителям закусочной на севере Марселя.

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    26 сентября 2026, 14:29 • Новости дня
    Макрон не исключил выдвижения на третий президентский срок

    Макрон допустил возвращение в президентское кресло на третий срок

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что в будущем может вновь попытаться занять пост главы государства на третий срок.

    Эммануэль Макрон заявил, что ничего не исключает в вопросе возможного возвращения на пост президента Франции на третий срок, пишет Variety.

    Отвечая на вопрос о своих перспективах, французский лидер отметил, что возвращаться на пост «необычно», но «жизнь изобретательна, иногда даже больше, чем в кино».

    При этом Макрон подтвердил, что в мае уйдет с поста главы государства, как того требует конституция страны, отмечает РИА «Новости».

    Президентские выборы во Франции пройдут 18 апреля 2027 года, а проведение второго тура при необходимости назначено на 2 мая. Действующий глава государства не сможет принять в них участие, так как занимает свой пост второй срок подряд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе во Франции Макрона обвинили в намерении добиться отмены президентских выборов.

    В середине месяца французский лидер назвал невыносимыми цены на топливо на АЗС страны.

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    27 сентября 2026, 04:51 • Новости дня
    В Японии более 740 тыс. человек рекомендовали эвакуироваться из-за тайфуна

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Свыше 740 тыс. жителей японской префектуры Кумамото призвали покинуть свои дома из-за проливных дождей и приближения мощного тайфуна «Суригэ».

    Местные власти призвали жителей покинуть дома из-за возросшего риска оползней и разливов рек, передает ТАСС.

    Проливные дожди на острове Кюсю сопровождаются приближением тайфуна «Суригэ», эпицентр которого сейчас располагается к югу от Окинавы.

    Стихия перемещается в северо-восточном направлении к центральной части тихоокеанского побережья острова Хонсю, где находится Токио. Синоптики предупреждают, что тайфун может набрать силу и пройти вдоль островов Кюсю и Сикоку.

    Предыдущий тайфун «Дуцзюань» оставил без света десятки тысяч японцев.

    Из-за этой стихии аэропорты Токио отменили более 520 авиарейсов.

    Глава Гидрометцентра России Юрий Симонов объяснял рост числа разрушительных тайфунов в регионе влиянием природного феномена Эль-Ниньо.

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    27 сентября 2026, 05:30 • Новости дня
    Паромную переправу на Сахалин решили приостановить из-за циклона

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Шторм в Татарском проливе вынудил руководство Сахалинской области временно остановить движение судов между Сахалином и материковой частью страны, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

    Работа морской линии Холмск – Ванино прекратится в воскресенье, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    «В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, со второй половины суток 27 сентября ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино – Холмск – Ванино», – пояснили там.

    Сроки возобновления рейсов пока остаются неизвестными. Информацию об открытии навигации чиновники пообещали обнародовать дополнительно.

    Напомним, в Японии свыше 740 тыс. жителей призвали покинуть свои дома из-за приближения мощного тайфуна «Суригэ».

    В январе прошлого года паромная переправа между Холмском и Ванино временно приостанавливала свою работу из-за циклона.

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    26 сентября 2026, 16:49 • Новости дня
    Разозленный пробками автомобилист сбил четырех экоактивистов во Франции

    Tекст: Мария Иванова

    Водитель, находившийся под воздействием наркотиков, въехал в толпу участников экологического марша во французском городе Клермон-Ферран, сообщил канал BFMTV.

    Мужчина на автомобиле попытался прорваться сквозь толпу экоактивистов во французском Клермон-Ферране. Водитель, раздраженный заторами на дороге, находился под воздействием наркотических веществ, передает BFMTV.

    В результате происшествия четыре участника марша получили легкие ранения. Правоохранители исключили версию теракта, передает РИА «Новости».

    Полиция задержала 37-летнего виновника происшествия на месте. Медицинская экспертиза подтвердила наличие в его организме наркотиков, однако их тип не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце во Франции легковой автомобиль намеренно протаранил толпу у железнодорожного вокзала.

    Летом водитель сомалийского происхождения совершил наезд на пешеходов в Лондоне.

    В мае сбивший пешеходов в итальянской Модене мужчина проходил психиатрическое лечение.

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    26 сентября 2026, 19:23 • Новости дня
    Нигер обвинил Францию и Украину в поддержке терроризма в Сахеле

    Премьер Нигера: Франция и Украина поддерживают терроризм в Сахеле

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн заявил о наличии задокументированных фактов поддержки Францией и Украиной терроризма в регионе Сахель.

    Зейн охарактеризовал происходящее в Сахеле как «попытку новой колонизации ради эксплуатации природных богатств», передает ТАСС со ссылкой на портал La Nouvelle Tribune.

    По его словам, Франция во главе с президентом Эммануэлем Макроном и Украина проводят «коварную операцию по дестабилизации Сахеля».

    Премьер-министр Нигера подчеркнул, что уран Нигера, золото Мали и Буркина-Фасо, а также литий, газ и нефть региона привлекают бывшую метрополию.

    Ранее в июле президент Нигера Абдурахман Тчиани заявлял, что Франция и Европейский союз финансируют вооруженные группировки в Сахеле, в том числе «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», связанную с «Аль-Каидой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Нигер обвинил Францию в организации мятежа в стране.

    В конце августа мятежники попытались попасть в отель с российскими дипломатами в Нигере.

    В июле глава МИД России Сергей Лавров впервые прибыл в Нигер на встречу стран Сахеля.

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    26 сентября 2026, 12:49 • Новости дня
    Итальянский премьер проигнорировала встречу с папой римским во Франции

    Мелони отклонила приглашение Макрона на встречу с папой римским во Франции

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не примет участие во встрече лидеров ЕС во французском Меце, на которой должен выступить папа римский Лев XIV.

    Глава итальянского правительства отказалась от поездки во Францию на мероприятие с участием понтифика, которое пройдет 28 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе политика, передает ТАСС.

    Мероприятие под названием «К истокам Европы во имя мира и единства» состоится в Меце. Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил на него всех руководителей стран Евросоюза.

    По данным издания Politico, от приглашения французского лидера также отказались канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    В настоящий момент Лев XIV совершает апостольскую поездку во Францию. В субботу он завершит пребывание в Париже мессой на площади Согласия, после чего отправится в Лурд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня европейские СМИ сообщили о сближении Эмманюэля Макрона и Джорджи Мелони на фоне конфликта с Дональдом Трампом.

    В начале июня итальянский премьер дистанцировалась от европейских инициатив по Украине.

    В феврале лидеры Франции и Италии поругались из-за проблемы, которую назвали «раной для всей Европы».

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    26 сентября 2026, 13:53 • Новости дня
    Спасатели ликвидировали крупный природный пожар в Оренбургской области

    Полностью потушен крупный ландшафтный пожар в Оренбургской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники МЧС успешно ликвидировали крупное природное возгорание вблизи оренбургского поселка Губерля, предотвратив дальнейшее распространение огня на жилые районы.

    Специалисты МЧС полностью потушили крупный природный пожар у поселка Губерля Оренбургской области.

    «Пожар в Оренбургской области полностью ликвидирован», – заявили РИА «Новости» представители пресс-службы МЧС.

    Днем ранее сообщалось о мощном огневом фронте, длина которого достигала порядка одного километра. Существовала реальная угроза перехода пламени на жилые строения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за сильного ветра природный пожар вплотную подошел к населенному пункту Губерля. В результате происшествия огонь уничтожил 10 садовых домов. Позже спасатели локализовали масштабное возгорание на площади более 2 тыс. гектаров.

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    26 сентября 2026, 07:45 • Новости дня
    Папа римский Лев XIV предостерег ООН от превращения в «фарс»
    Папа римский Лев XIV предостерег ООН от превращения в «фарс»
    @ Christian Liewig/Bestimage/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Папа римский Лев заявил в пятницу, что Организация Объединенных Наций и другие многосторонние организации находятся в кризисе, а международный диалог рискует превратиться в фарс.

    Первый папа римский из США, выступая во время визита во Францию ​​на фоне напряженной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке осудил мировых лидеров, которые не уважают верховенство права, не называя конкретных имен, передает Reuters.

    «Вместо того чтобы уважать закон, власть имущие ссылаются на него, когда он служит их интересам, и игнорируют его, когда он их ограничивает, относясь даже к правосудию так, как будто это товар, который можно купить и продать», – сказал понтифик.

    ООН и другие многосторонние организации «переживают кризис эффективности. Диалог воспринимается скорее как препятствие для действий, чем как ресурс для достижения мира, как фарс, а не как возможность совместно стремиться к общему благу», – добавил папа римский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ватикан обвинил Евросоюз в двойных стандартах из-за войн. В июне папа римский Лев XIV призвал Европу избегать враждебного противопоставления другим государствам и призвал не называть глобальное перевооружение обороной.

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    26 сентября 2026, 09:28 • Новости дня
    Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 8,6 км

    На камчатском вулкане Шивелуч произошел выброс пепла на высоту 8,6 км

    Tекст: Мария Иванова

    Извергающийся на полуострове Камчатка вулкан Шивелуч утром в субботу произвел мощный выброс пепла, высота шлейфа достигла 8,6 км при высоте самой горы в 3,2 км.

    Пепловый шлейф распространяется в западном направлении от вулкана, вглубь полуострова, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

    Отмечается, что в Тигильском муниципальном округе возможно выпадение незначительного количества вулканического пепла. Для Шивелуча установлен оранжевый код авиационной опасности.

    Ранее из-за активности исполина небольшое количество пепла выпало в поселках Ключи, Козыревск, Лазо и Таежный.

    Шивелуч является самым северным действующим вулканом полуострова. Он расположен в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа, где проживают около 5 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце камчатский вулкан Шивелуч выбросил очередной столб пепла.

    Летом вулкан выдал столб пепла высотой 10 км.

    В июне Шивелучу присвоили «красный» код авиационной опасности.

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