Собянин: Московские школьники завоевали четыре медали на экологической олимпиаде

Tекст: Денис Тельманов

«Московские школьники получили награды на международной экологической олимпиаде. Состязание проходило в «Сириусе». Россию представляли пять участников, четверо из них – москвичи», – написал Собянин в своем канале на платформе Max.

Золотую медаль завоевала ученица 11-го класса лицея «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова Таисия Третьякова. Серебро досталось ученице 11-го класса школы №1518 Анне Глазковой.

Бронзовые награды получили ученица 11-го класса лицея НИУ ВШЭ Элима Афзалшоева и ученица 10-го класса школы ЦПМ Зиля Галиева.

В общей сложности сборная России завоевала одно золото, два серебра и две бронзы, а также третий год подряд стала лидером в командном зачете.

Мэр также напомнил, что в прошлом учебном году на заключительном этапе Всероссийской олимпиады по экологии 14 представителей Москвы стали победителями, а еще 73 – призерами, что составило более 60% всех наград.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году сборная России выиграла Международную олимпиаду по экологии в «Сириусе».

В мае текущего года отечественные школьники завоевали 12 наград на Открытой международной биологической олимпиаде.

В июле президент Владимир Путин поздравил национальную команду с победой на химическом состязании.