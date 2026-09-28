Парламент Йемена объявил всеобщую мобилизацию для борьбы с хуситами

Tекст: Валерия Городецкая

Решение вступает в силу после оглашения. Конкретный срок его действия не установлен: мобилизация продлится до устранения обстоятельств, которые стали причиной ее объявления, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

Отмечается, что йеменский парламент не проводил заседаний на протяжении многих лет. В законодательный орган входят в том числе депутаты с территорий, находящихся под контролем хуситов, которые лишены возможности участвовать в работе палаты.

Ранее глава Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими призвал сограждан вступать в ряды армии для противостояния хуситам. Он заявил о намерении властей вернуть контроль над территориями, удерживаемыми хуситами, и обвинил группировку в новой эскалации как внутри региона, так и за его пределами.

Руководящий президентский совет подтвердил поддержку Арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Он также призвал политические силы объединиться и согласовать свои действия.

Хуситы захватили Сану в сентябре 2014 года. С тех пор в Йемене фактически существуют два центра власти. Международно признанное правительство контролирует преимущественно юг и восток страны, а хуситы удерживают столицу и большую часть северных и западных территорий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца силы Йемена отразили наступление хуситов на Мариб.

Две недели назад мятежники заявили о захвате в плен 800 бойцов на юго-востоке страны.

В начале месяца хуситы сообщили о взятии под контроль более 5 тыс. квадратных километров территории Йемена.