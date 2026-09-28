Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение об отношениях с Буркина-Фасо

Tекст: Вера Басилая

Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента, передает ТАСС. «Ратифицировать соглашение об основах отношений между Российской Федерацией и Буркина-Фасо, подписанное в городе Москве 12 февраля 2026 года», – говорится в тексте.

В сопроводительных материалах указано, что страны будут развивать двусторонние связи на базе уважения национальных интересов. Сотрудничество будет опираться на общепризнанные нормы международного права и принципы Устава ООН. Также предусмотрен регулярный диалог и обмен мнениями на разных уровнях по вопросам совместного взаимодействия.

Глава МИД России Сергей Лавров летом провел переговоры с министром иностранных дел Буркина-Фасо.

В прошлом году президент России Владимир Путин пообещал продолжить поддержку Буркина-Фасо в борьбе с террористическими группировками.