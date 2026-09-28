Путин продлил иностранцам разрешение на оплату газа не только через Газпромбанк

Tекст: Валерия Городецкая

Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». Изменения внесены в указ о специальном порядке исполнения обязательств иностранными покупателями перед российскими поставщиками природного газа от 31 марта 2022 года.

Согласно новой редакции документа, покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи в рублях через российские кредитные организации помимо Газпромбанка до 1 апреля 2027 года. Ранее этот срок истекал 1 октября 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент Владимир Путин продлил разрешение иностранцам платить за газ в рублях.